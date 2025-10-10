Ισραήλ: Το υπουργικό συμβούλιο ενέκρινε την πρώτη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα

Η ισραηλινή κυβέρνηση ενέκρινε τη συμφωνία για την απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Βάσει της συμφωνίας, οι ισραηλινές δυνάμεις (IDF) θα αποσυρθούν σε νέες γραμμές εντός της Λωρίδας της Γάζας, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη της διαδικασίας απελευθέρωσης. Η Χαμάς θα έχει στη διάθεσή της χρονικό περιθώριο 72 ωρών από την αποχώρηση των στρατευμάτων για να παραδώσει όλους τους ομήρους.

Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κομβικό βήμα προς μια συνολική συμφωνία εκεχειρίας και εντάσσεται στις εντατικές διπλωματικές προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.