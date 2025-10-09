Ισραήλ: Η Κνέσετ φωτίστηκε με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας ενόψει της επίσκεψης Τραμπ

Το κτίριο της Κνέσετ στην Ιερουσαλήμ φωτίζεται με κόκκινο, λευκό και μπλε χρώμα προς τιμήν της αναμενόμενης επίσκεψης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη σημερινή ανακοίνωση της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ και η πρώτη φάση της οποίας θα εξασφαλίσει την απελευθέρωση και των 48 ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Σύμφωνα με τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, ο Τραμπ αναμένεται να προσγειωθεί στο Ισραήλ στις 3 μ.μ. την Κυριακή.

Ο Τραμπ δεν έχει επιβεβαιώσει την επίσκεψη.

Η Κνέσετ θα παραμείνει φωτισμένη με τα χρώματα της αμερικανικής σημαίας μέχρι τη λήξη της επίσκεψης του προέδρου, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κνέσετ.

Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προσκάλεσε τον Τραμπ να απευθύνει ομιλία στην Κνέσετ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας που είχαν νωρίτερα σήμερα.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ο Τραμπ δέχτηκε την πρόσκληση, αν και έχει εκφράσει την προθυμία του να απευθύνει ομιλία στο σώμα.

