Τραμπ: «Τελειώσαμε τον πόλεμο στη Γάζα και νομίζω ότι θα υπάρξει διαρκής ειρήνη»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι όμηροι της Γάζας θα πρέπει να απελευθερωθούν τη Δευτέρα ή την Τρίτη και είπε πως ελπίζει να παραστεί στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στην Αίγυπτο.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι η συμφωνία «έθεσε τέλος στον πόλεμο στη Γάζα» και σημείωσε:

«Θα προσπαθήσω να κάνω ένα ταξίδι εκεί. Θα προσπαθήσουμε να πάμε εκεί και εργαζόμαστε για τον ακριβή χρόνο».

Ο Τραμπ προεδρεύει στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Λευκό Οίκο, το οποίο συνεδριάζει για να συζητήσει τη συμφωνία που επιτεύχθηκε την Τετάρτη, σύμφωνα με την οποία οι όμηροι που κρατούνται από μαχητές της Χαμάς θα απελευθερωθούν ως μέρος της πρώτης φάσης ενός ευρύτερου σχεδίου για τη Γάζα. Δήλωσε ότι πιστεύει ότι αυτό θα οδηγήσει σε «διαρκή ειρήνη».

Επισήμανε ότι «η επίθεση στο Ιράν ήταν σημαντική για την επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα».

Είχε προηγηθεί η πρόσκληση από τον Αιγύπτιο Πρόεδρο Σίσι στον Τραμπ για να παραστεί στην τελετή για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής τους επικοινωνίας.

Σύμφωνα με τον απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, ο Τραμπ θα μεταβεί στην Αίγυπτο την επόμενη εβδομάδα.

Ο Σίσι της Αιγύπτου τόνισε την ανάγκη να προχωρήσει η εφαρμογή όλων των σταδίων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και προέτρεψε τον Τραμπ να υποστηρίξει και να επιβλέψει την εκτέλεσή της, πρόσθεσε η δήλωση.

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες





Τις λεπτομέρειες της πρώτης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και ανταλλαγής κρατουμένων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, η οποία επιτεύχθηκε στη Γάζα και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ. Γίνεται γνωστό ότι θα χρειαστούν πέντε ημέρες για να εφαρμοστεί, έγιναν γνωστές από τα μέσα ενημέρωσης της Αιγύπτου.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πρώτη φάση της συμφωνίας έχει σχεδιαστεί για την απελευθέρωση Ισραηλινών κρατουμένων και την εφαρμογή της αρχικής αποχώρησης του ισραηλινού στρατού.

Το προσχέδιο της συμφωνίας, το οποίο δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί επίσημα από χώρες-μεσολαβητές Κατάρ, Αίγυπτο και ΗΠΑ, αναμένεται να επισημοποιηθεί σήμερα, με την ισραηλινή κυβέρνηση να εγκρίνει τη συμφωνία και τη δημοσίευση χαρτών με λεπτομέρειες για τα ονόματα των ανταλλαγών κρατουμένων και την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού σε πρώτη φάση.

Το Τελ Αβίβ εκτιμά ότι οι σοροί 20 επιζώντων Ισραηλινών κρατουμένων και 28 Ισραηλινών κρατουμένων κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας. Περισσότεροι από 11.100 Παλαιστίνιοι κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές υπό σκληρές συνθήκες, όπως βασανιστήρια, ιατρική παραμέληση και λιμοκτονία.

Την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, θα επιτραπεί η υποβολή επίσημων εφέσεων στην ισραηλινή δικαστική εξουσία και θα ξεκινήσει η αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από το πεδίο της μάχης.

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει την αποχώρησή του από κατοικημένες περιοχές, ενώ παλαιστινιακές ομάδες θα κάνουν προετοιμασίες για την επιστροφή των σορών των επιζώντων Ισραηλινών κρατουμένων και όσων είναι γνωστά τα ίχνη τους.

Την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ θα επισκεφθεί τη Μέση Ανατολή για να παρακολουθήσει την εφαρμογή της συμφωνίας και να ανακοινώσει το «επίσημο τέλος του πολέμου στη Γάζα».

Τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, θα ξεκινήσει η ανταλλαγή κρατουμένων υπό την επίβλεψη της Τουρκίας, της Αιγύπτου, του Κατάρ και των ΗΠΑ. Το Ισραήλ θα επιστρέψει τις σορούς των Παλαιστινίων που έχει κρατήσει, καθώς και τα λείψανα πολλών Παλαιστινίων. Τα συνοριακά περάσματα της Λωρίδας της Γάζας θα ανοίξουν ξανά πλήρως, επιτρέποντας σε 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας να εισέρχονται στην περιοχή καθημερινά. Τις επόμενες ημέρες, ο αριθμός των φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας θα αυξηθεί σε 600 ή περισσότερα.

Ακολούθως, θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη φάση της συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αποχώρησης του ισραηλινού στρατού και τη διασφάλιση του οριστικού τερματισμού του πολέμου.

Αντικρουόμενες ειδήσεις σχετικά με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αναφέρθηκαν στον περιφερειακό τύπο.

Το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι KAN και το αιγυπτιακό κρατικό τηλεοπτικό κανάλι Al-Qahera News ανέφεραν ότι η εκεχειρία ξεκίνησε στις 12:00 μ.μ. ώρα Παλαιστίνης.

Το ισραηλινό κανάλι 12, επικαλούμενο το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετέδωσε ότι η κατάπαυση του πυρός θα τεθεί σε ισχύ τις βραδινές ώρες, αφού την εγκρίνει η κυβέρνηση.

Ο ισραηλινός στρατός συνέχισε τις επιθέσεις του στη Λωρίδα της Γάζας, όπου διεξάγει γενοκτονία εδώ και δύο χρόνια, στοχεύοντας την οδό Ρασίντ και ορισμένες άλλες περιοχές στην ακτή.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ και η Χαμάς ενέκριναν την πρώτη φάση του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, έπειτα από διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο.

Η ισραηλινή προεδρία μιλάει για άφιξη του Τραμπ, πιθανώς στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή



Η ισραηλινή προεδρία ανακοίνωσε σε ανακοίνωσή της ότι «υπό το φως της απελευθέρωσης των ομήρων και της άφιξης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, καθώς και των προγραμματισμένων κλεισιμάτων στην Ιερουσαλήμ, ο εορτασμός της «Ανοιχτής Σούκα» (της εβραϊκής γιορτής των Σκηνών) που είχε προγραμματιστεί για την επόμενη Κυριακή ακυρώνεται».

Το υπουργικό συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ συνεδριάζει, πριν από την ψηφοφορία τη συνεδρίαση του υπουργικού σε πλήρη σύνθεση

Οι υπουργοί του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας του Ισραήλ προσέρχονται στο γραφείο του πρωθυπουργού στην Ιερουσαλήμ για να συζητήσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στο Σαρμ Ελ Σέιχ για την απελευθέρωση των ομήρων και την έναρξη κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Στη συνέχεια, το υπουργικό συμβούλιο με πλήρη σύνθεση θα συνεδριάσει για να ψηφίσει τη συμφωνία.

Αναμένεται ότι η συμφωνία θα επικυρωθεί με σαφή πλειοψηφία, οπότε και θα τεθεί επίσημα σε ισχύ η εκεχειρία.

Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών: Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο



Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ ανακοίνωσε ότι θα εμμείνουν στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και δεν θα εξαπολύσουν νέες επιθέσεις στη Γάζα. Ο υπουργός Εξωτερικών Σάαρ δήλωσε: «Δεν έχουμε καμία πρόθεση να ξαναρχίσουμε τον πόλεμο. Θα εμμείνουμε στο σχέδιο Τραμπ».

Η ΕΕ είναι έτοιμη να συζητήσει πώς μπορεί να συμβάλει στην ειρήνη στη Γάζα, δηλώνει η επικεφαλής διπλωμάτης



Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να συζητήσει πώς μπορεί να συμβάλει στο σχέδιο ειρήνης στη Γάζα, δήλωσε η επικεφαλής διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πριν από τη διάσκεψη για το μέλλον της Γάζα στο Παρίσι.Το Ισραήλ και η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση Χαμάς υπέγραψαν συμφωνία την Πέμπτη για κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων σε αντάλλαγμα για Παλαιστίνιους κρατούμενους, στο πλαίσιο της πρώτης φάσης της πρωτοβουλίας του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. «Αυτή είναι η καλύτερη ευκαιρία που έχουμε», δήλωσε η Κάλλας.

Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»



Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα του ότι οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Παλαιστίνη θα «εφαρμοστούν». Ο Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει σε επαφή με το Ισραήλ σχετικά με την πυρηνική κατάσταση του Ιράν και μεταδίδει «σήματα» από την Τεχεράνη στην ισραηλινή ηγεσία.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Κεντρικής Ασίας.

Επίσης, τόνισε πως η Ρωσία πιστεύει ότι τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιλυθούν μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. «Και είμαστε, φυσικά, έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε ειρηνικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας και στην ειρήνη σε αυτήν την περιοχή». διαμήνυσε.

Μίλησε επίσης για σχέδια ενσωμάτωσης διαδρόμων μεταφορών και έργων logistics στη Ρωσία και την Κεντρική Ασία σε ένα ενιαίο σύστημα και δήλωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στην περιοχή.

Επισήμανε πως η Ρωσία και οι εταίροι της στην Κεντρική Ασία πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

«Αυτή ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης και την κληρονόμησαν όλες οι δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Πιστεύουμε ότι η πρωταρχική, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση [της κατάστασης στη Μέση Ανατολή] και την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το Ιράν χαιρετίζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ

Είναι η σειρά του ιρανικού καθεστώτος να χαιρετίσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, την οποία αποδέχτηκαν η Χαμάς και το εβραϊκό κράτος νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη.

«Το Ιράν ανέκαθεν υποστήριζε κάθε ενέργεια ή πρωτοβουλία που αποσκοπούσε στον τερματισμό του γενοκτονικού πολέμου (για την επίτευξη) της αποχώρησης των κατοχικών δυνάμεων, της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, της απελευθέρωσης Παλαιστινίων κρατουμένων και της υλοποίησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων του παλαιστινιακού λαού», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών.