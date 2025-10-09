Χαμάς: «Όχι» στο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα

Ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Οσάμα Χάμνταν, δήλωσε στον τηλεοπτικό σταθμό Al Araby με έδρα το Κατάρ ότι η παλαιστινιακή μαχητική οργάνωση απορρίπτει την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα προσωρινό «Συμβούλιο Ειρήνης» που θα εποπτεύει τη διοίκηση της Γάζας.

«Κανένας Παλαιστίνιος δεν θα το δεχόταν αυτό. Όλες οι φατρίες, συμπεριλαμβανομένης της Παλαιστινιακής Αρχής, το απορρίπτουν», δήλωσε ο Χαμντάν στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Araby.

Σύμφωνα με το σχέδιο του Τραμπ, μια προσωρινή «τεχνοκρατική και απολιτική» παλαιστινιακή επιτροπή θα είναι υπεύθυνη για την καθημερινή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών.

Η επιτροπή εποπτείας που οραματίζεται ο Τραμπ, η οποία θα είναι τεχνοκρατική και απολιτική και υπεύθυνη για την καθημερινή διαχείριση των δημόσιων υπηρεσιών, θα περιλαμβάνει μεταξύ των μελών της τον πρώην Βρετανό πρωθυπουργό Τόνι Μπλερ.

Αυτό το συμβούλιο θα διαχειρίζεται επίσης τη χρηματοδότηση για την ανοικοδόμηση της Γάζας μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή να ολοκληρώσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και να ανακτήσει τον έλεγχο της περιοχής, σύμφωνα με το σχέδιο.

«Κανείς δεν θα δεχόταν την επιστροφή στην εποχή των εντολών και του αποικιοκρατισμού», δήλωσε ο Χαμντάν.

