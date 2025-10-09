Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα του ότι «οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Παλαιστίνη θα εφαρμοστούν». Ο Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει σε επαφή με το Ισραήλ σχετικά με την πυρηνική κατάσταση του Ιράν και μεταδίδει «σήματα» από την Τεχεράνη στην ισραηλινή ηγεσία.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Κεντρικής Ασίας.

Επίσης, τόνισε πως η Ρωσία πιστεύει ότι τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιλυθούν μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. «Και είμαστε, φυσικά, έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε ειρηνικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας και στην ειρήνη σε αυτήν την περιοχή». διαμήνυσε.

Μίλησε επίσης για σχέδια ενσωμάτωσης διαδρόμων μεταφορών και έργων logistics στη Ρωσία και την Κεντρική Ασία σε ένα ενιαίο σύστημα και δήλωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στην περιοχή.

Επισήμανε πως η Ρωσία και οι εταίροι της στην Κεντρική Ασία πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

«Αυτή ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης και την κληρονόμησαν όλες οι δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Πιστεύουμε ότι η πρωταρχική, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση [της κατάστασης στη Μέση Ανατολή] και την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

