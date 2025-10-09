Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

Την ετοιμότητα της Ρωσίας για την υποστήριξη των ειρηνευτικών διαδικασιών στη Μέση Ανατολή, υπογράμμισε ο Ρώσος πρόεδρος 

Newsbomb

Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν

EPA
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε σήμερα την ελπίδα του ότι «οι πρωτοβουλίες του Ντόναλντ Τραμπ για την Παλαιστίνη θα εφαρμοστούν». Ο Πούτιν, όπως ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Interfax, πρόσθεσε ότι η Μόσχα παραμένει σε επαφή με το Ισραήλ σχετικά με την πυρηνική κατάσταση του Ιράν και μεταδίδει «σήματα» από την Τεχεράνη στην ισραηλινή ηγεσία.

Τη δήλωση αυτή έκανε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στη Σύνοδο Κορυφής Ρωσίας-Κεντρικής Ασίας.

Επίσης, τόνισε πως η Ρωσία πιστεύει ότι τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή μπορούν να επιλυθούν μόνο με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. «Και είμαστε, φυσικά, έτοιμοι να υποστηρίξουμε οποιεσδήποτε ειρηνικές προσπάθειες που αποσκοπούν στον τερματισμό της αιματοχυσίας και στην ειρήνη σε αυτήν την περιοχή». διαμήνυσε.

Μίλησε επίσης για σχέδια ενσωμάτωσης διαδρόμων μεταφορών και έργων logistics στη Ρωσία και την Κεντρική Ασία σε ένα ενιαίο σύστημα και δήλωσε την ετοιμότητα της Μόσχας να συμμετάσχει σε ενεργειακά έργα στην περιοχή.

Επισήμανε πως η Ρωσία και οι εταίροι της στην Κεντρική Ασία πιστεύουν ότι η δημιουργία μιας ανεξάρτητης Παλαιστίνης είναι το κλειδί για τη σταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.

«Αυτή ήταν η θέση της Σοβιετικής Ένωσης και την κληρονόμησαν όλες οι δημοκρατίες της πρώην ΕΣΣΔ. Πιστεύουμε ότι η πρωταρχική, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση [της κατάστασης στη Μέση Ανατολή] και την επίλυση όλων των ζητημάτων που σχετίζονται με αυτό το πολύπλοκο πρόβλημα είναι η δημιουργία ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μετά από μακρές διαπραγματεύσεις, το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Η συγκλονιστική μαρτυρία για τον μοναδικό επιζώντα μετά τους πυροβολισμούς στο διπλό φονικό - Στην Ηλεία εντοπίστηκε το σκούτερ του δράστη

17:59ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο ο νέος Ηγούμενος της Μονής Σινά, κ. Συμεών

17:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η Βορειοατλαντική Ταλάντωση ρίχνει τη θερμοκρασία 8-12 βαθμούς

17:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Jemlit Mystery Boxes vs Online Shopping: Ποια εμπειρία κερδίζει;

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

17:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Black Friday 2025: Πότε πέφτει φέτος - Συμβουλές προς τους καταναλωτές

17:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Η «Ένωση» ετοιμάζει πρόταση ανανέωσης στον «βιονικό» Λάζαρο Ρότα

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Πούτιν: «Ελπίζω οι πρωτοβουλίες του Τραμπ για την Παλαιστίνη να εφαρμοστούν»

17:31ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα εποχή στις μεταφορές χρημάτων – Τι προβλέπει πανευρωπαϊκή οδηγία

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

17:26ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Πρόκειται για μείζονα επιτυχία Τραμπ»: Η απάντηση Γεραπετριτη στο ερώτημα αν ο Αμερικανός πρόεδρος πρέπει να λάβει το Νόμπελ Ειρήνης

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:17ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Δροσιά: Προφυλακιστέος ο 29χρονος που πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο 

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:15ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναιτωλικός: Το συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Πετράκη και η «αγκαλιά κυρίων» με τον Γιάννη Αναστασίου

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όχι» από τη Λαγκάρντ για την Προεδρία της Γαλλίας - «Πρέπει να είσαι λίγο τρελός για να το κάνεις»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

17:03ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Ισραήλ: Περιμένουμε τον Τραμπ στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή

16:59ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Τύρναβο: 62χρονος εντοπίστηκε νεκρός στο μπαλκόνι του σπιτιού του από γείτονες - Είχε πεθάνει ημέρες πριν

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Τούρτα έκπληξη στον Τζέριαν Γκραντ και αποθέωση από τους συμπαίκτες του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι Έλληνες… γλυκάθηκαν από το ανοδικό «ράλι» του χρυσού και πωλούν τις λίρες τους

11:01ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 15 Οκτωβρίου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Προσήγαγαν 17χρονο ως ύποπτο για τη διπλή δολοφονία - Τι απάντησε ο ανιψιός του 68χρονου

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα - Αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες της συμφωνίας Χαμάς-Ισραήλ: Η πρώτη φάση θα διαρκέσει 5 ημέρες

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Όταν το θαύμα «νικά» την επιστήμη: 2χρονος «επέστρεψε» στη ζωή διαψεύδοντας τους γιατρούς που τον είχαν ξεγραμμένο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

58 χρόνια από τον θάνατο του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα: «Αξίζει φίλε να υπάρχεις για ένα όνειρο...»

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

16:35ΕΘΝΙΚΑ

Ο τουρκικός στόλος στο Αιγαίο: Άσκηση με σενάριο «κατάληψης εχθρικού νησιού» - Ειδικός αναλύει στο Newsbomb

12:56ΕΛΛΑΔΑ

«Βγήκε στον δρόμο γυμνή και ζητούσε βοήθεια, ήταν μέσα στα αίματα» - Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την 39χρονη έγκυο που χτυπούσε με πιρούνι ο σύζυγός της

08:12ΚΟΣΜΟΣ

Μίκαελ Σουμάχερ: Δυσάρεστα νέα για τον Γερμανό θρύλο - Η αποκάλυψη της Ελισαμπέτα Γκρεγκοράτσι

08:51WHAT THE FACT

Το χωριό που πληρώνει 70.000 ευρώ για να μείνεις εκεί - Η αλήθεια πίσω από την «ονειρική πρόταση»

17:06ΚΟΣΜΟΣ

Απίστευτη απάτη: Επτά πατεράδες - 122 παιδιά: Πώς Αφρικανοί «άρμεγαν» το κοινωνικό κράτος στη Γερμανία για δεκάδες εκατ. ευρώ

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Ελλάδα - Τι δείχνει η μακροπρόθεσμη πρόβλεψη

09:48ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σχηματίζεται «Ω εμποδιστής» και φέρνει πτώση της θερμοκρασίας - Πότε θα «χτυπήσει»

16:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μία συσκευή έρχεται να δώσει «φως» στα μάτια των τυφλών συμπολιτών μας - Πώς λειτουργεί

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Νέους Μητροπολίτες Κορίνθου και Κονίτσης εξέλεξε η Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος

17:30ΚΟΣΜΟΣ

O Νετανιάχου απένειμε ήδη το Νόμπελ Ειρήνης στον Τραμπ - Δείτε τη φωτογραφία AI που ανέβασε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ

07:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πολική εισβολή σε Ευρώπη και Ελλάδα «βλέπουν» οι Ιταλοί - Η ημερομηνία... ορόσημο

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Αργούν ακόμα οι «έξυπνες» κάμερες για τις τροχαίες παραβάσεις - Πόσες λειτουργούν τώρα στην Αττική και σε ποια σημεία

13:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνει» διαδοχικές κακοκαιρίες το ECMWF - Πότε γίνεται το ξεκίνημα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ