Πρώην όμηρος της Χαμάς για τη συμφωνία: «Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη»

Μια γυναίκα που κρατήθηκε αιχμάλωτη στη Γάζα για 51 ημέρες μοιράστηκε τη χαρά που νιώθει για την επιστροφή των Ισραηλινών ομήρων που παραμένουν στη Γάζα, μετά τη συμφωνία ενός σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τη Χαμάς και το Ισραήλ.

Η Αβίβα Σίγκελ απήχθη μαζί με τον σύζυγό της στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο σύζυγός της, Κιθ, παρέμεινε αιχμάλωτος για 484 ημέρες. Η Σίγκελ δήλωσε στο CNN: «Είμαι τόσο χαρούμενη. Χορεύω. Είμαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στη Γη». Η πρώην όμηρος εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την επιστροφή των Γκάλι και Ζιβ Μπέρμαν, δίδυμων αδελφών που κρατούνταν από τη Χαμάς εδώ και δύο χρόνια.

«Φανταζόμουν τον Γκάλι και τη Ζίβι, τα δίδυμα από την κοινότητά μας, να επιστρέφουν και να αγκαλιάζουν τη μαμά τους. Και συμβαίνει... Έρχονται σπίτι. Οι όμηροι έρχονται σπίτι», είπε.

Η Σίγκελ θυμήθηκε την εποχή που ήταν όμηρος και πώς έκανε ό,τι μπορούσε για να παραμείνει ζωντανή. Είπε ότι χρειάστηκε χρόνος τόσο για εκείνη όσο και για τον σύζυγό της να επεξεργαστούν όσα είχαν βιώσει και να προσαρμοστούν στη ζωή στο σπίτι.

Ο Σίγκελ είπε ότι και οι υπόλοιποι όμηροι θα χρειαστούν χρόνο. «Θα χρειαστούν πολλές αγκαλιές και πολλή υποστήριξη», πρόσθεσε. Δακρυσμένη, η Σίγκελ είπε ότι λαχταρά την επιστροφή στην κανονικότητα για όλους. «Δεν έχουμε ζήσει τα τελευταία δύο χρόνια... δεν ζούσαμε», είπε