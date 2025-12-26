Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα σε drive-thru των McDonald's, όταν ένας ηλικιωμένος παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημά του και το παράθυρο πληρωμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος 69χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία του Grand Island.

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Υπηρεσίας, Ντιν Έλιοτ, είπε στο KSNB-TV ότι το περιστατικό ήταν «100% ένα απίστευτο ατύχημα».

«Φαίνεται πως ο εκλιπών άνοιξε την πόρτα για να σκύψει περισσότερο έξω από το παράθυρο προκειμένου να πληρώσει», είπε.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν το όχημα προχώρησε ξαφνικά ή τι συνέβη, αλλά βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα στο πλαίσιο της πόρτας και τον πάγκο του παραθύρου του drive-thru», πρόσθεσε ο Έλιοτ.

Ένας υπάλληλος των McDonald’s προσπάθησε να σώσει τον άνδρα, πηδώντας από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά η προσπάθεια απελευθέρωσης του Ντίκινσον ήταν ανεπιτυχής, είπε ο Έλιοτ στο KSNB. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε επίσης κατά την προσπάθεια διάσωσης.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

