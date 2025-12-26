Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει
Ο άτυχος 69χρονος παγιδεύτηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματός του και το παράθυρο πληρωμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του
Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα σε drive-thru των McDonald's, όταν ένας ηλικιωμένος παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημά του και το παράθυρο πληρωμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.
Ο άτυχος 69χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία του Grand Island.
Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Υπηρεσίας, Ντιν Έλιοτ, είπε στο KSNB-TV ότι το περιστατικό ήταν «100% ένα απίστευτο ατύχημα».
«Φαίνεται πως ο εκλιπών άνοιξε την πόρτα για να σκύψει περισσότερο έξω από το παράθυρο προκειμένου να πληρώσει», είπε.
«Δεν είμαστε σίγουροι αν το όχημα προχώρησε ξαφνικά ή τι συνέβη, αλλά βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα στο πλαίσιο της πόρτας και τον πάγκο του παραθύρου του drive-thru», πρόσθεσε ο Έλιοτ.
Ένας υπάλληλος των McDonald’s προσπάθησε να σώσει τον άνδρα, πηδώντας από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά η προσπάθεια απελευθέρωσης του Ντίκινσον ήταν ανεπιτυχής, είπε ο Έλιοτ στο KSNB. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε επίσης κατά την προσπάθεια διάσωσης.
Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.