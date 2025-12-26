Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

Ο άτυχος 69χρονος παγιδεύτηκε ανάμεσα στην πόρτα του οχήματός του και το παράθυρο πληρωμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του

Newsbomb

Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα απίστευτο δυστύχημα σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν τα Χριστούγεννα σε drive-thru των McDonald's, όταν ένας ηλικιωμένος παγιδεύτηκε ανάμεσα στο όχημά του και το παράθυρο πληρωμών, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Ο άτυχος 69χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, σύμφωνα με την αστυνομία του Grand Island.

Ο Διευθυντής της Αστυνομικής Υπηρεσίας, Ντιν Έλιοτ, είπε στο KSNB-TV ότι το περιστατικό ήταν «100% ένα απίστευτο ατύχημα».

«Φαίνεται πως ο εκλιπών άνοιξε την πόρτα για να σκύψει περισσότερο έξω από το παράθυρο προκειμένου να πληρώσει», είπε.

«Δεν είμαστε σίγουροι αν το όχημα προχώρησε ξαφνικά ή τι συνέβη, αλλά βρέθηκε παγιδευμένος ανάμεσα στο πλαίσιο της πόρτας και τον πάγκο του παραθύρου του drive-thru», πρόσθεσε ο Έλιοτ.

Ένας υπάλληλος των McDonald’s προσπάθησε να σώσει τον άνδρα, πηδώντας από τη δεξιά πλευρά του αυτοκινήτου, αλλά η προσπάθεια απελευθέρωσης του Ντίκινσον ήταν ανεπιτυχής, είπε ο Έλιοτ στο KSNB. Ο υπάλληλος τραυματίστηκε επίσης κατά την προσπάθεια διάσωσης.

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:38ΕΛΛΑΔΑ

Ένωση Θεατρικών Παραγωγών:Τι θα ισχύει με τις αυριανές παραστάσεις

20:38ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές εικόνες στο Ηράκλειο: Μάγεψε το χριστουγεννιάτικο drone show στα ενετικά τείχη - Βίντεο, φωτογραφίες

20:28ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Εκτός της ειρηνευτικής δύναμης για τη Γάζα «προς το παρόν» - «Έχουμε ειδική σχέση με το Ισραήλ»

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

20:17ΚΟΣΜΟΣ

Έκρηξη σε τέμενος στη Συρία: Ανάληψη ευθύνης από τη σουνιτική οργάνωση Σαράγια Ανσάρ αλ Σούνα - Είχαν επιτεθεί και σε εκκλησία της Δαμασκού

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

19:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρδίτσα: Λεωφορείο από την Κοζάνη συγκρούστηκε με αυτοκίνητο - Δεν υπήρξαν τραυματισμοί

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

19:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Ο Σαλάχ έστειλε την Αίγυπτο στους «16»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Λυγγερίδης: «Σήμερα θα έκλεινες τα 33 σου χρόνια» - Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας του

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Τρεις νεκροί από καταστροφικές πλημμύρες - Βίντεο δείχνει σπίτια καλυμμένα από λάσπη

19:23LIFESTYLE

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου, όχι με την εξουσία»

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας: Πολύχρωμα φαναράκια γέμισαν φως τον νυχτερινό ουρανό της πλατείας Κοτζιά

18:54ΚΟΣΜΟΣ

Η πινακίδα που «άναψε φωτιές» στην Times Square: «Ο Ιησούς είναι Παλαιστίνιος»

18:50TRAVEL

«Καμπανάκι» κινδύνου για την viral τάση στο Tik Tok που προσφέρει άνετο ύπνο στο αεροπλάνο

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Ηλικιωμένος αυτοκτόνησε την ημέρα των Χριστουγέννων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:16ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο δημοσιογράφος Αντώνης Κοκορίκος

19:07ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι τρεις αγνοούμενοι ορειβάτες και μία γυναίκα κάτω από χιονοστιβάδα στα Βαρδούσια

13:00LIFESTYLE

Χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν για Ζωή Κωνσταντοπούλου και Διαμαντή Καραναστάση με γαλοπούλα και κρασί

18:12LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Χριστούγεννα με την Αντωνά και βίντεο από το υψηλότερο κτίριο του κόσμου

15:22ΚΟΣΜΟΣ

Οι τελευταίοι μήνες του David Bowie: «Μπορούσες να δεις έναν άνθρωπο με ραγισμένη καρδιά» - Αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο για τον κορυφαίο καλλιτέχνη

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εντοπίστηκε εξάρτημα αυτοκινήτου στις έρευνες για τον εντοπισμό του πυροσβέστη που αγνοείται - Ταιριάζει στο μοντέλο που είχε ο 45χρονος

20:06ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλλιθέα

10:27ΚΟΣΜΟΣ

Η Χριστουγεννιάτικη πράξη αγάπης ενός ζευγαριού στην Βρετανία: Το «έλα μέσα» για ένα βράδυ σε άστεγο που έμεινε σπίτι τους για 45 χρόνια

17:34LIFESTYLE

Μακόλεϊ Κάλκιν: Η χαμένη παιδικότητα του «Home Alone», η αποξένωση από τον πατέρα του και η ζωή σήμερα

18:30ΕΛΛΑΔΑ

Επεισοδιακή καταδίωξη με τροχαίο για κλέφτες χαλκού: Τους εντόπισαν στην Αργολίδα, συνελήφθησαν στην Κορινθία - Εξιχνιάστηκαν 14 κλοπές

15:11ΕΛΛΑΔΑ

Την Τρίτη απολογείται ο ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου που συνελήφθη για τη δολοφονία της - Έλαβε προθεσμία από τον ανακριτή

19:49ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση - Νιγηρία: Τι κρύβεται πίσω από τις επιθέσεις που διέταξε ο Τραμπ;

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε drive-thru των McDonald's: Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε όταν πήγε να πληρώσει

18:02ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλιμάκωση κινητοποιήσεων στη βόρεια Ελλάδα - Ενδεχόμενο αποκλεισμών στα σύνορα

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

19:05ΕΛΛΑΔΑ

Μαγευτικές εικόνες στο κέντρο της Αθήνας: Πολύχρωμα φαναράκια γέμισαν φως τον νυχτερινό ουρανό της πλατείας Κοτζιά

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να θέσει το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ σε δημοψήφισμα

20:22ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Επίθεση με μαχαίρι στο μετρό του Παρισιού – Τρεις γυναίκες τραυματίστηκαν

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Πέθανε η κόμισσα Μαρία Σόλε της δυναστείας Ανιέλι, αδελφή του Τζάνι

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ αναγνωρίζει τη Σομαλιλάνδη ως ανεξάρτητο κράτος - Καταδικάζει η Τουρκία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ