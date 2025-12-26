Τραγωδία στο Μεξικό: Τουλάχιστον 10 νεκροί και 32 τραυματίες σε τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο

Τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκη λεωφορείο είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον δέκα άνθρωποι και να τραυματιστούν άλλοι 32 στη μεξικανική πολιτεία Βερακρούς, ανακοίνωσαν την Πέμπτη των Χριστουγέννων οι τοπικές αρχές.

Η τραγωδία εκτυλίχτηκε στην κοινότητα Σοντεκοματλάν την Τετάρτη, καθώς το όχημα εκτελούσε δρομολόγιο που συνέδεε την πρωτεύουσα, την πόλη του Μεξικού, με το χωριό Τσικοντεπέκ.

«Μέχρι στιγμής, καταμετράμε εννιά ανήλικους κι ένα παιδί που απεβίωσαν», διευκρίνισε ο δήμος της κοινότητας Σοντεκοματλάν σε ανακοίνωσή του.

Η δημοτική αρχή δημοσιοποίησε ακόμη κατάλογο με τα στοιχεία των 32 τραυματιών και τα νοσοκομεία όπου διακομίστηκαν.

Τα θανατηφόρα τροχαία στα οποία εμπλέκονται λεωφορεία ή φορτηγά με εμπορεύματα είναι συχνά στο Μεξικό. Συχνά αποδίδονται στην ανάπτυξη υπερβολικής ταχύτητας, ή σε μηχανικές βλάβες.

Στα τέλη Νοεμβρίου, δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 20 τραυματίστηκαν σε παρόμοιο δυστύχημα στην πολιτεία Μιτσοακάν.