Μεξικό: Πιλότος αρνήθηκε να απογειώσει αεροπλάνο επειδή ήταν απλήρωτος
«Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», είπε στους επιβάτες ο πιλότος
Ένας πιλότος από την μεξικανική αεροπορική εταιρεία MagniCharters αρνήθηκε να απογειώσει το αεροπλάνο στο Διεθνές Αεροδρόμιο Benito Juárez της πόλης του Μεξικού (CDMX), λόγω της 5μηνης οφειλής της εταιρείας για ημερήσιες αποζημιώσεις.
Στο βίντεο, ο πιλότος, ο οποίος είχε προγραμματισμένη πτήση προς το Κανκούν, εξηγεί ότι η πτήση δεν θα αναχωρούσε μέχρι να καταβληθεί η αντίστοιχη πληρωμή.
«Αυτό το αεροπλάνο δεν πρόκειται να φύγει αν δεν μας πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πιλότος, με την ανακοίνωσή του να καταγράφεται σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου.
Μετά από περίπου μία ώρα, οι επιβάτες «απελευθερώθηκαν» και ο πιλότος τέθηκε υπό κράτηση.