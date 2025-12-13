«Σώστε τους αδύνατους» - Σοβαρή καταγγελία υπέρβαρου επιβάτη πτήσης στην Ιταλία

Ο Antonio D'Amore αφηγήθηκε την κακομεταχείριση που έλαβε από το προσωπικό του αεροσκάφους εξαιτίας του μεγέθους του σώματός του

«Σώστε τους αδύνατους» - Σοβαρή καταγγελία υπέρβαρου επιβάτη πτήσης στην Ιταλία
Ένας επιβάτης πτήσης προχώρησε σε μία σοβαρή καταγγελία στα ιταλικά ΜΜΕ, εξιστορώντας την κακομεταχείριση που έλαβε από το προσωπικό του αεροσκάφους εξαιτίας του μεγέθους του σώματός του.

Ο Antonio D'Amore αναχωρούσε με πτήση από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Καΐρου τη Δευτέρα, 7 Δεκεμβρίου 2025, με προορισμό το αεροδρόμιο Fiumicino της Ρώμης. Η πτήση ήταν η ITA AZ897. Κατά το check-in, είχε ζητήσει τη θέση F στη σειρά 34, δίπλα στην έξοδο κινδύνου. Ωστόσο, λόγω της σωματικής του διάπλασης, οι αεροσυνοδοί τον έβαλαν στη μέση της σειράς 30.

Ο D'Amore αφηγήθηκε την εμπειρία του στην εφημερίδα Il Fatto Quotidiano : «Πάντα ήμουν υπέρβαρος, όχι τόσο ώστε να πρέπει να κλείνω δύο θέσεις, όπως λένε ότι αναγκάζονται να κάνουν οι πολύ παχύσαρκοι, αλλά αρκετά ώστε σε ορισμένα αεροπλάνα να πρέπει να ζητάω "επιπλέον" ζώνη ασφαλείας, για να μην χρειάζεται να κουμπώνω την κανονική και να πετάω χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω».

Θέση στον διάδρομο

Ο D'Amore εξηγεί ότι είχε τη θέση που ήθελε: σειρά 34, θέση F: «Στο ITA Airbus 321 neo, είναι η θέση στο διάδρομο στη σειρά της εξόδου κινδύνου που ανοίγει στο φτερό, αυτή με την πόρτα που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης πρέπει κυριολεκτικά να "αφαιρέσεις" για να βγεις». Όταν ο κυβερνήτης Terranova ανακοίνωσε την αναχώρηση, συνέβη το παράλογο, αναφέρει: «Η επικεφαλής αεροσυνοδός, μια ελαφρώς εκνευρισμένη ξανθιά κυρία, και μια μελαχρινή αεροσυνοδός με ένα είδος διακριτικού λοχία στο σακάκι της, κουβεντιάζουν λίγα μέτρα μακριά από μένα, με κοιτάζουν, κουβεντιάζουν ξανά, με κοιτάζουν ξανά και μετά πλησιάζουν και, χωρίς καμία διακριτικότητα, ούτε καν ένα ψίθυρο, μου λένε: « Δεν μπορείς να μείνεις εδώ, καταλαβαίνεις, υπάρχει η έξοδος κινδύνου και εσύ...» υποδηλώνοντας ρητά το μέγεθος του σώματός του.

«Με εκείνη στη μέση»

Τότε οι αεροσυνοδοί έγιναν ακόμα πιο σαφείς: «Αν υπάρξει έκτακτη ανάγκη και οι επιβάτες πρέπει να εγκαταλείψουν το αεροπλάνο, καταλαβαίνεις ότι με εκείνη στη μέση...», εννοώντας την κοιλιά του. Σε αυτό το σημείο καταλαβαίνω ότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, αναφέρει ο επιβάτης «ο "χοντρός" δεν είναι ένας από τους "ανθρώπους που πρέπει να εγκαταλείψουν αμέσως το αεροπλάνο. Επειδή "εμποδίζει", είναι καλύτερα να κάτσει κάπου αλλού». Σε αυτό το σημείο ο D'Amore σηκώθηκε από τη θέση.

«Στέκομαι στη μέση του διαδρόμου, όταν οι δύο αεροσυνοδοί, τις οποίες ο κυβερνήτης μόλις αποκάλεσε "υπέροχο πλήρωμα", συμβουλεύονται μεταξύ τους φωναχτά, ρωτώντας η μία την άλλη με απογοήτευση "... πού να τον βάλουμε;", πριν ανακαλύψουν μια ελεύθερη θέση στη σειρά 30, τη μεσαία θέση, που είναι η πρώτη σειρά μετά την premium economy και έχει περισσότερο χώρο για τα πόδια. Με μετακινούν εκεί», δήλωσε ο επιβάτης.

Ο κανόνας για τους «χοντρούς»

Και εξηγεί: Η Ιταλία έχει έναν κανονισμό σχετικά με τις εξόδους κινδύνου.

Αναφέρει: «... Οι επιβάτες ΜΠΟΡΟΥΝ να καταλάβουν θέσεις κοντά στις εξόδους κινδύνου εάν: είναι 16 ετών και άνω, είναι δυνατοί, με πλήρη ικανότητα κινήσεων και είναι σε θέση και πρόθυμοι να παρέχουν βοήθεια σε μια πιθανή ταχεία εκκένωση του αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, δεν λαμβάνουν φάρμακα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις παραπάνω ιδιότητες σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με την ασφάλεια και είναι σε θέση να κατανοήσουν τις οδηγίες στα ιταλικά ή στα αγγλικά για τη λειτουργία της εξόδου κινδύνου».

«Οι επιβάτες ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να καταλαμβάνουν θέσεις κοντά στις εξόδους κινδύνου: άτομα με μειωμένη κινητικότητα, άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής, άτομα που ταξιδεύουν με παιδιά ή ανηλίκους, άτομα με αποσκευές τοποθετημένες στη θέση τους, γυναίκες που είναι εμφανώς έγκυες, άτομα που ταξιδεύουν με ζώα στην καμπίνα, άτομα με σοβαρό υπερβολικό βάρος (επιβάτες με περιορισμένη κινητικότητα που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την πρόσβαση στις εξόδους κινδύνου και που χρειάζονται επιπλέον ζώνη ασφαλείας στο αεροσκάφος).

Σώστε τους αδύνατους

Ο D'Amore καταλήγει: «Ο μόνος που αλλάζει θέση είναι ο χοντρός. Επειδή εμποδίζει. Και όμως, δεν ζήτησα αυτή τη θέση. Μου την έδωσε το προσωπικό του check-in της ITA, και θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι ο υπέρβαρος δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά στις εξόδους. Διότι σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, πρέπει να σωθούν πρώτα οι αδύνατοι».

