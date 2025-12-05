«Κοσμικές ακτίνες» από άλλο γαλαξία χτύπησαν αεροσκάφος που ξαφνικά έχασε ύψος

Το αεροσκάφος Airbus A320 της JetBlue πετούσε από το Κανκούν στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, στις 30 Οκτωβρίου, όταν ξαφνικά βυθίστηκε κατά χιλιάδες πόδια χωρίς προφανή λόγο και μία ακραία περίπτωση ανατάραξης.

Αυτό ωστόσο που δεν θα περίμενε κάποιος είναι η αποκάλυψη της πιθανής αιτίας αυτής της διαταραχής.

Σύμφωνα με ειδικούς του διαστήματος πιθανότατα χτυπήθηκε από κοσμικές ακτίνες από ένα αστέρι που εξερράγη σε άλλο γαλαξία.

Ένα ρεύμα σωματιδίων υψηλής ενέργειας από μια μακρινή έκρηξη σουπερνόβα που ταξίδεψε εκατομμύρια χρόνια, σύμφωνα με τον Clive Dyer, ειδικό στο διάστημα και την ακτινοβολία από το Πανεπιστήμιο του Surrey που μίλησε στο space.com

«Οι κοσμικές ακτίνες μπορούν να αλληλεπιδράσουν με τη σύγχρονη μικροηλεκτρονική και να αλλάξουν την κατάσταση ενός κυκλώματος», είπε ο Dyer.

«Μπορούν να προκαλέσουν μια απλή ανατροπή, όπως μηδέν προς ένα ή ένα προς μηδέν. Μπορούν να μπερδέψουν τις πληροφορίες και να κάνουν τα πράγματα να πάνε στραβά. Αλλά μπορούν επίσης να προκαλέσουν αστοχίες υλικού, όταν προκαλούν ρεύμα σε μια ηλεκτρονική συσκευή και την καίνε».

Οι πιλότοι ανέκτησαν τον έλεγχο και έκαναν αναγκαστική προσγείωση στην Τάμπα της Φλόριντα, αλλά περίπου 20 επιβάτες υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, συμπεριλαμβανομένων αιματηρών τραυμάτων στο κεφάλι.

Οι αξιωματούχοι της Airbus, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα υπέδειξαν ως υπεύθυνη την «έντονη ηλιακή ακτινοβολία», αλλά ο Dyer την απέρριψε, υποστηρίζοντας ότι τα επίπεδα ακτινοβολίας δεν ήταν αρκετά ισχυρά για να επηρεάσουν την πτήση - και σημείωσε ότι πιθανότατα οφείλεται σε σουπερνόβα.

Οι κοσμικές ακτίνες δημιουργούνται όταν τεράστια αστέρια εκρήγνυνται σε σουπερνόβα στο τέλος της ζωής τους, εκσφενδονίζοντας πρωτόνια σε όλο το σύμπαν με την ταχύτητα του φωτός.

Καθώς τα σωματίδια πετούν προς τη Γη, μπορεί να χτυπήσουν ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα μέσα σε έναν αισθητήρα αεροσκάφους ή έναν ενσωματωμένο υπολογιστή, διακόπτοντας την πτήση του αεροπλάνου.