Η Λόρεν Σάντσεζ διασκεδάζει με τον σύζυγό της Τζέφ Μπέζος σε νησί της Καραϊβικής - Δείτε βίντεο

Ο Τζεφ Μπέζος και η σύζυγός του, Λόρεν Σάντσεζ, θα ξεκινήσουν την νέα χρονιά στη νήσο του Αγίου Βαρθολομαίου στην Καραϊβική. Το ζευγάρι, που πέρασε τα Χριστούγεννα στο Άσπεν του Κολοράντο, εντοπίστηκε τη Δευτέρα στο Nikki Beach, ένα δημοφιλές στέκι διασημοτήτων στο νησί.

Σε βίντεο που εξασφάλισε το αμερικανικό περιοδικό PageSix, η 56χρονη Σάντσεζ φαίνεται να φορά ένα μεγάλο καπέλο και να χοροπηδάει σε έναν καναπέ καθώς κάποιες κοπέλες αρχίζουν να χορεύουν κρατώντας βεγγαλικά, ενώ ο δισεκατομμυριούχος χαλαρώνει δίπλα στην σύζυγό του, υπό την προσεκτική παρακολούθηση της ομάδας ασφαλείας του, σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα.

«Υπήρχε ασφάλεια παντού», δήλωσε έκπληκτος ο μάρτυρας στο περιοδικό.

Δείτε το βίντεο: