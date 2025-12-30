Με επικοινωνιακά «τρικ» ξορκίζει ο Mαδούρο τις αμερικανικές πιέσεις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι ο Νικολάς Μαδούρο εξαντλεί τον χρόνο του. Αλλά καθώς τα πολεμικά πλοία των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στα ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας και η Ουάσινγκτον κλιμακώνει τον μερικό αποκλεισμό του πετρελαίου, ο ισχυρός άνδρας που βρίσκεται σε δύσκολη θέση δείχνει κάτι πολύ διαφορετικό: ότι αναμένει να αντέξει την αμερικανική πίεση.

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο 63χρονος Μαδούρο χόρευε στη σκηνή σε συγκεντρώσεις, περπατούσε ήρεμα σε εμπορικές εκθέσεις και έδινε το παρών στο άναμμα των χριστουγεννιάτικων δέντρων χέρι-χέρι με τη σύζυγό του. Έχει τραγουδήσει σερενάδες στους υποστηρικτές του με χορευτικά remix και έχει προσφέρει τη δική του ερμηνεία για το «Imagine» του Τζον Λένον, όλα αυτά καθώς αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ τον καλούν να φύγει στην εξορία ή να υποστεί τις συνέπειες.

«Μην ανησυχείτε, να είστε χαρούμενοι», είπε ο Μαδούρο σε μια εκδήλωση στην πρωτεύουσα Καράκας, φορώντας ένα σομπρέρο και κάνοντας το σήμα της ειρήνης καθώς τραγουδούσε το κλασικό τραγούδι του Μπόμπι ΜακΦέριν. Οι χορογραφημένες εμφανίσεις είναι ο τρόπος του Μαδούρο να προβάλλει αυτοπεποίθηση και να δείξει ότι δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει μπροστά στην πιο διαρκή πρόκληση για την ηγεσία του στα 13 χρόνια της εξουσίας του.

Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει μια μαζική στρατιωτική συγκέντρωση στην Καραϊβική για να πραγματοποιήσουν θανατηφόρες επιθέσεις σε φερόμενα σκάφη που διακινούν ναρκωτικά και να ξεκινήσουν μερικό αποκλεισμό στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας - μια πηγή εσόδων που χρησιμοποιεί ο Μαδούρο για να διατηρήσει το καθεστώς του ενωμένο. Τη Δευτέρα, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν επιτεθεί σε μια αποβάθρα όπου φορτώνονταν ναρκωτικά, αν και δεν έδωσε λεπτομέρειες και η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν επιβεβαίωσε την επίθεση.

Ο Μαδούρο και ο στενός κύκλος του, οι οποίοι με την πάροδο των ετών αυτοαποκαλούνται «επαναστάτες», διστάζουν να παραχωρήσουν την εξουσία εν μέρει λόγω των αμερικανικών ποινικών κατηγοριών και των διεθνών κυρώσεων που αντιμετωπίζουν. Ο Μαδούρο ήδη αντιστάθηκε στις προσπάθειες του Τραμπ να τον εκδιώξει μέσω μιας λεγόμενης εκστρατείας μέγιστης πίεσης το 2019. «Δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας απομακρύνουν από το μονοπάτι προς την επανάσταση», δήλωσε ο Μαδούρο στους υποστηρικτές του νωρίτερα αυτόν τον μήνα. «Νίκη για πάντα!»

«Ο Δαβίδ εναντίον του Αμερικανού Γολιάθ»

Πίσω από το τέχνασμα του Μαδούρο βρίσκεται επίσης η βαθιά ιδεολογική σημασία που νιώθει ως ο σημαιοφόρος του πολιτικού του μέντορα, Ούγκο Τσάβες , του αριστερού ισχυρού άνδρα που έστρεψε τη Βενεζουέλα προς τον σοσιαλισμό και εναντίον των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια 14 ετών διακυβέρνησης πριν από τον θάνατό του το 2013. Ο Μαδούρο, ο οποίος αυτοαποκαλείται «γιος του Τσάβες», λέει ότι έχει δεσμευτεί να παρατείνει τη σοσιαλιστική του επανάσταση με κόστος την ίδια του τη ζωή και συνεχίζει τον αγώνα της αριστεράς στην περιοχή, δημιουργώντας μια άμεση σύνδεση με μεταγενέστερα είδωλα όπως ο Σαλβαδόρ Αλιέντε της Χιλής , ο Φιντέλ Κάστρο στην Κούβα και ο Λατινοαμερικανός απελευθερωτής Σιμόν Μπολιβάρ.

Οι συμφωνίες που προσφέρουν αμνηστία με αντάλλαγμα την παραίτησή του από την προεδρία, όπως έχουν παρουσιάσει οι ΗΠΑ στο παρελθόν, δεν τον ελκύουν, δήλωσαν άτομα που έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο με τον Μαδούρο και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους. Η στρατιωτική συγκέντρωση και οι απειλές των ΗΠΑ, είπαν, μοιάζουν με μεγάλη μπλόφα για τον Μαδούρο.

«Οι Τσαβίστες, όσο διεφθαρμένοι, όσο βάναυσοι, όσο εγκληματικοί κι αν είναι, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι είναι οι τελευταίοι εν ζωή αντιιμπεριαλιστές αριστεροί στη Λατινική Αμερική», δήλωσε ο Τόμας Α. Σάνον Τζούνιορ, πρώην υψηλόβαθμος Αμερικανός διπλωμάτης που διαπραγματευόταν συχνά με το καθεστώς της Βενεζουέλας. «Και δεν νομίζω ότι θέλουν να το εγκαταλείψουν αυτό».

Αντιμετωπίζοντας τις ΗΠΑ, ο Μαδούρο, η κυβέρνηση του οποίου κατηγορείται για εκτεταμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και βασανιστήρια πολιτικών κρατουμένων, άδραξε την ευκαιρία να παρουσιάσει τον εαυτό του ως τον Δαβίδ εναντίον ενός Αμερικανού Γολιάθ που έχει ως στόχο να λεηλατήσει τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας. Ο Μαδούρο έχει δηλώσει ότι οι ισχυρισμοί για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διαφθορά χρησιμοποιούνται από τους εχθρούς του για να αποσταθεροποιήσουν την κυβέρνησή του.

«Ποτέ δεν ήμουν, ούτε θα γίνω ποτέ μεγιστάνας», είπε ο Μαδούρο σε ομιλία του σε χριστουγεννιάτικο δείπνο σε μια φτωχογειτονιά του Καράκας, λίγο πριν ξεκινήσει ένα λαϊκό τραγούδι. «Είμαι σαν εσάς, ένας άνθρωπος των δρόμων, ένας άνθρωπος των γειτονιών. Γι' αυτό ο ιμπεριαλισμός δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει».

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης στη Βενεζουέλα, οι οποίοι υποστηρίζουν την αμερικανική πίεση στον Μαδούρο, βλέπουν τις αστειότητές του ως απόδειξη ότι είναι κάποιος που μπορεί να νικηθεί και να αναγκαστεί να παραιτηθεί από την προεδρία, ανοίγοντας την πόρτα σε μια δημοκρατική μετάβαση σε ένα από τα πιο πλούσια σε πετρέλαιο έθνη στον κόσμο.

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία, είτε αυτό γίνει μέσω διαπραγματεύσεων είτε όχι», δήλωσε η ηγέτης της αντιπολίτευσης Μαρία Κορίνα Ματσάδο νωρίτερα αυτόν τον μήνα από το Όσλο της Νορβηγίας, αφού παρέλαβε το Νόμπελ Ειρήνης για το έργο της για την εδραίωση της δημοκρατίας στη Βενεζουέλα.

Αλλά όσοι γνωρίζουν καλύτερα τον Μαδούρο λένε ότι η εκδίωξή του από την εξουσία μπορεί να είναι πιο δύσκολη από ό,τι πιστεύουν οι Αμερικανοί και η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας. Περιγράφουν τον ισχυρό άνδρα της Βενεζουέλας ως έναν έξυπνο στρατηγό που χρησιμοποίησε τον κορυφαίο διαπραγματευτή του, Χόρχε Ροντρίγκεζ , για να διχάσει και να κατακτήσει τους ομολόγους του στην αντιπολίτευση, ενώ παράλληλα χρησιμοποιεί ωμή βία εναντίον διαδηλωτών και ανεπαρκώς πιστών στρατιωτικών αξιωματικών.

«Ο Μαδούρο είναι ένας πονηρός πολιτικός παράγοντας που παίζει το παιχνίδι στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και 20 χρόνια», δήλωσε ο Σέρτζιο Χαραμίγιο, Κολομβιανός πρώην αξιωματούχος που ασχολήθείται με τον Μαδούρο. «Υποτιμήστε τον με δική σας ευθύνη... Δεν υπάρχει πιθανότητα να φύγει, εκτός αν τεθεί στο τραπέζι μια αξιόπιστη πρόταση για πολιτική μετάβαση».

Οι αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δεν διευκρινίζουν τον ακριβή στόχο της στρατιωτικής εκστρατείας του ούτε προσφέρουν μια λεπτομερή αιτιολογία για την απομάκρυνση του Μαδούρο. Λένε ότι ηγείται του λεγόμενου Καρτέλ των Ήλιων για να κατακλύσει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά και είναι παράνομος λόγω των προεδρικών εκλογών του 2024, τις οποίες η αντιπολίτευση της Βενεζουέλας και οι παρατηρητές λένε ότι ο Μαδούρο έκλεψε. Ο Μαδούρο αρνείται ότι διέπραξε κάποιο αδίκημα.

Πρώην οδηγός λεωφορείου που επέζησε από πολλές απόπειρες δολοφονίας

Πρώην οδηγός λεωφορείου και συνδικαλιστής που κάποτε έπαιζε κιθάρα σε ροκ συγκρότημα, ο Μαδούρο επέζησε από μια επίθεση με drone σε στρατιωτική παρέλαση το 2018, μια αποτυχημένη εισβολή μισθοφόρων το 2020, στρατιωτικές εξεγέρσεις και οικονομική και διπλωματική απομόνωση - μεγάλο μέρος της οποίας επιβλήθηκε κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ.

Μεγαλωμένος σε μια εργατική συνοικία του Καράκας, ο Μαδούρο υιοθέτησε από νωρίς αριστερή ιδεολογία και γαλουχήθηκε στην Κούβα του Κάστρο. Η πορεία του διαμορφώθηκε αφότου ο Τσάβες, ένας νεαρός διοικητής τανκς αποφασισμένος να αναδιαμορφώσει τη Βενεζουέλα, εξαπέλυσε ένα αποτυχημένο πραξικόπημα το 1992 και φυλακίστηκε. Ο Μαδούρο τον επισκέφτηκε πίσω από τα κάγκελα, εντασσόμενος σε αυτό που θα γινόταν ο Τσαβισμός, ένα ισχυρό κίνημα που έφερε τον Τσάβες στην εξουσία το 1998.

Ο Μαδούρο ήταν στο πλευρό του σε όλη την υπόλοιπη διαδρομή: υπηρετώντας στο Κογκρέσο, στη συνέχεια ως υπουργός Εξωτερικών και αντιπρόεδρος, προτού ο Τσάβες, χτυπημένος από καρκίνο, τον χρίσει διάδοχο το 2013. Βοήθησε τη Βενεζουέλα να πλησιάσει τους αντιπάλους της Ουάσιγκτον, από τη Ρωσία μέχρι την Κίνα, το Ιράν και τις πολιτοφυλακές διακίνησης ναρκωτικών της Κολομβίας.

Με την οικονομία να έχει συρρικνωθεί κατά περίπου 70% υπό την διακυβέρνησή του και την πετρελαϊκή βιομηχανία να έχει πληγεί από τη διαφθορά και τις κυρώσεις των ΗΠΑ, ο Μαδούρο προχώρησε στην κατάργηση του κράτους πρόνοιας και στην κατάργηση των ελέγχων των τιμών. Επιχειρηματίες και δικηγόροι που συνεργάζονται με το καθεστώς λένε ότι οι πολιτικές και αστικές ελευθερίες έχουν χαθεί όσο βασιλεύει ο καπιταλισμός των φίλων.

Έχει επίσης ανταμείψει στρατιωτικούς αξιωματικούς με κρατικά επιχειρηματικά συμβόλαια και τους έχει δώσει την ελευθερία να βγάζουν χρήματα παράνομα, βοηθώντας στη διασφάλιση της πίστης τους, δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι. Μια μελέτη του τοπικού παραρτήματος της Διεθνούς Διαφάνειας εκτιμά ότι η κυβέρνηση αποκόμισε 9 δισεκατομμύρια δολάρια το 2022 μέσω της διακίνησης ναρκωτικών, του λαθρεμπορίου καυσίμων και χρυσού, καθώς και εκβιασμών στα λιμάνια.

Ο Μαδούρο ήλπιζε ότι η επίδειξη ισχύος του θα μπορούσε να εντυπωσιάσει τον Τραμπ, ο οποίος έχει δείξει συμπάθεια για αυταρχικούς ηγέτες, δήλωσε η Εύα Γκόλινγκερ, Αμερικανίδα δικηγόρος και πρώην σύμβουλος του Τσάβες που αποσχίστηκε από τον Μαδούρο.

«Νομίζω ότι όταν βλέπει τον Τραμπ να επαινεί τον Κιμ Γιονγκ Ουν , προσκαλώντας έναν πρώην ηγέτη της Αλ Κάιντα στον Λευκό Οίκο, σκέφτεται "θα μπορούσα να διαπραγματευτώ κι εγώ μαζί του. Γιατί όχι;"», είπε η Γκόλιντζερ, προσθέτοντας ότι είναι απίθανο ο Μαδούρο να εγκαταλείψει ένα κίνημα που βοήθησε να χτιστεί από τη βάση. «Γιατί να φύγει; Θα υπέθετα ότι θα προτιμούσε να πεθάνει εκεί», είπε.

Άτομα που γνωρίζουν τον Μαδούρο λένε ότι είναι απίθανο να παραιτηθεί κατόπιν αιτήματος των ΗΠΑ, τις οποίες αποκαλούσε άπληστη αυτοκρατορική δύναμη σε όλη του τη δημόσια ζωή. Ο Αντρές Ιζάρα, πρώην υπουργός που αποχώρησε από την κυβέρνηση πριν από χρόνια, είπε ότι πιστεύει πως ο ισχυρός άνδρας «έχει αποκαλύψει την αλήθεια», εννοώντας την στρατιωτική ενίσχυση του Τραμπ. «Είναι πιο πιθανό ο Μαδούρο να βγει θριαμβευτής και ενδυναμωμένος», δήλωσε.

