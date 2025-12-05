New York Times: Ο Mαδούρο φοβάται και αλλάζει συνέχεια κρεβάτια και κινητά

Αντιμέτωπος με τη μεγαλύτερη πρόκληση της θητείας του, ο Νίκολας Μαδούρο λαμβάνει τα μέτρα του για να παραμείνει στην εξουσία μετά τις απειλές του προέδρου Τραμπ για στρατιωτική δράση στη Βενεζουέλα 

New York Times: Ο Mαδούρο φοβάται και αλλάζει συνέχεια κρεβάτια και κινητά
AP
Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έχει ενισχύσει τα μέτρα προσωπικής του ασφάλειας ενώ στηρίζεται στην Κούβα εν μέσω μιας αυξανόμενης απειλής στρατιωτικής επέμβασης των ΗΠΑ στη χώρα του σύμφωνα με πηγές κοντά στην κυβέρνηση του Καράκας. Περιέγραψαν μια ατμόσφαιρα έντασης και ανησυχίας που κυριεύει τον στενό κύκλο του προέδρου, ενώ πρόσθεσαν ότι ο Μαδούρο θεωρεί ότι διατηρεί τον έλεγχο και μπορεί να αντιμετωπίσει την τελευταία και σοβαρότερη απειλή για τη 12χρονη διακυβέρνησή του.

Ο Μαδούρο προσπαθεί να προστατευτεί από μια πιθανή επίθεση ακριβείας ή μια επιδρομή ειδικών δυνάμεων αλλάζοντας συχνά τοποθεσίες ύπνου και κινητά τηλέφωνα, ανέφεραν οι ίδιες πηγές. Αυτές οι προφυλάξεις έχουν επιταχυνθεί από τον Σεπτέμβριο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να συγκεντρώνουν πολεμικά πλοία και να χτυπούν σκάφη που η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίζεται ότι κάνουν λαθρεμπόριο ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα.

Για να μειώσει τον κίνδυνο προδοσίας, ο Μαδούρο έχει επίσης επεκτείνει τον ρόλο των Κουβανών σωματοφυλάκων στην προσωπική του ομάδα ασφαλείας και έχει προσθέσει περισσότερους Κουβανούς αξιωματικούς αντικατασκοπείας στον στρατό της Βενεζουέλας. Δημόσια, ωστόσο, ο πρόεδρος της Βενεζουέλας προσπαθεί να υποβαθμίσει τις απειλές της Ουάσινγκτον, εμφανιζόμενος αδιάφορος και χαλαρός σε δημόσιες εκδηλώσεις απροειδοποίητα, χορεύοντας και δημοσιεύοντας προπαγανδιστικά βίντεο στο TikTok. Τις πληροφορίες αυτές επιβεβαίωσαν επτά άτομα που πρόσκεινται στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας και έδωσαν συνέντευξη στους New York Times, υπό τον όρο της ανωνυμίας από φόβο αντιποίνων ή επειδή δεν είχαν εξουσιοδότηση να μιλήσουν δημόσια.

Venezuela Election

O Nίκολας Μαδούρο

AP

Η κυβέρνηση Τραμπ κατηγόρησε τον Μαδούρο ότι διευθύνει ένα καρτέλ «ναρκο-τρομοκρατίας» που κατακλύζει τις Ηνωμένες Πολιτείες με ναρκωτικά, μια αφήγηση που πολλοί νυν και πρώην αξιωματούχοι στην Ουάσινγκτον λένε ότι τελικά στοχεύει στην αλλαγή καθεστώτος. Ο Τραμπ, ωστόσο, έχει συνδυάσει τις απειλές κατά της Βενεζουέλας με προτάσεις για διπλωματική λύση. Ο ίδιος και ο Μαδούρο μίλησαν τηλεφωνικά τον περασμένο μήνα για να συζητήσουν μια πιθανή συνάντηση.

Οι New York Times ανέφεραν ότι ο Μαδούρο και οι απεσταλμένοι του Τραμπ συζήτησαν νωρίτερα φέτος τις συνθήκες υπό τις οποίες ο ηγέτης της Βενεζουέλας, ο οποίος έχασε τις προεδρικές εκλογές πέρυσι αλλά αγνόησε τα αποτελέσματα, μπορεί να αποχωρήσει από το αξίωμά του. Αυτές οι συνομιλίες δεν κατέληξαν σε συμφωνία, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση Τραμπ να εντείνει την στρατιωτική της πίεση.

Καθώς η κρίση επιδεινώνεται ο Μαδούρο απευθύνεται στο κοινό της Βενεζουέλας σχεδόν καθημερινά, συντηρώντας την εκστρατεία δημοσίων σχέσεων που χαρακτηρίζει την διακυβέρνησή του τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο, έχει μειώσει τη συμμετοχή του σε προγραμματισμένες εκδηλώσεις και ζωντανές μεταδόσεις, αντικαθιστώντας τες με αυθόρμητες δημόσιες εμφανίσεις και προηχογραφημένα μηνύματα.

«Δευτέρα, πάρτι· Τρίτη , πάρτι· Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, διπλό πάρτι· Σάββατο τριπλό πάρτι· Κυριακή, χαλαρό πάρτι», δήλωσε ο Μαδούρο τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικής εμφάνισής του σε κυβερνητική συγκέντρωση στο Καράκας, η οποία άλλαξε την προγραμματισμένη διαδρομή της λίγο πριν από την εμφάνισή του. «Γιορτάστε όσο αντέχει το σώμα σας!» είπε ο Μαδούρο, πριν χορέψει με μια γρήγορη ηλεκτρονική μελωδία. «Όχι πόλεμο· ειρήνη», αντήχησε η βροντερή φωνή του πάνω από τον βαρύ ρυθμό του μπάσου. Ένας ελεύθερος σκοπευτής φρουρούσε πάνω από τη σκηνή.

Για τον 63χρονο Μαδούρο η αντιπαράθεση με την αμερικανική ναυτική αρμάδα στην Καραϊβική αντιπροσωπεύει απλώς την τελευταία πρόκληση για την διακυβέρνησή του. Πρώην κομμουνιστής ακτιβιστής, οδηγός λεωφορείου, συνδικαλιστής και υπουργός Εξωτερικών, έχει περάσει από κρίση σε κρίση από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013 μετά τον θάνατο του μέντορά του και άμεσου προκατόχου του, Ούγκο Τσάβες.

maduro-14.jpg

Οι ηγέτες της αντιπολίτευσης και οι σχολιαστές της εποχής δήλωσαν ότι ο τραχύς, βαρύς Μαδούρο θα έφευγε από το Προεδρικό Μέγαρο σε λίγες εβδομάδες. Το σκληρό επικοινωνιακό στυλ και το πολιτικό υπόβαθρο του Μαδούρο, όπως είπαν, τον καθιστούσαν κακό διάδοχο του Τσάβες, ενός χαρισματικού λαϊκιστή, πρώην διοικητή αρμάτων μάχης που ενέπνεε αφοσίωση και πίστη.

Οι επικριτές του Μαδούρο τον αποκάλεσαν «Μαμπούρο», ένα λογοπαίγνιο με την ισπανική λέξη για τον γάιδαρο (burro). Στα viral λάθη του περιλαμβάνονται το να βγάζει κρυφά μια εμπανάδα από το γραφείο του και να τη δαγκώνει σε ζωντανή μετάδοση στην κορύφωση μιας εθνικής επισιτιστικής κρίσης, το να δέχεται χτύπημα στο κεφάλι με ένα μάνγκο που του πέταξε μια γυναίκα σε δημόσια εκδήλωση και το να διαβάζει δυνατά σε ζωντανή μετάδοση ένα σχόλιο θεατή που έλεγε « Νικολάς Μαδούρο, είσαι χάλια » .

Από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του, έχει επιβιώσει από μια κατάρρευση 70% του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της Βενεζουέλας, από πολλά κύματα μαζικών εθνικών διαμαρτυριών και διάφορες συνωμοσίες , απόπειρες πραξικοπήματος και εκλογικές ήττες . Έχει επίσης αντέξει στην προηγούμενη προσπάθεια του Τραμπ να τον εκθρονίσει. Η πρώτη κυβέρνηση Τραμπ το 2019 εφάρμοσε μια εκστρατεία «μέγιστης πίεσης» εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας σε μια προσπάθεια να κερδίσει την εύνοια των Λατίνων ψηφοφόρων στη Φλόριντα, μια κρίσιμη αμφίρροπη πολιτεία εκείνη την εποχή.

Για να παραμείνει στην εξουσία, ο Μαδούρο βασίστηκε στην θανατηφόρα καταστολή , στην αθέμιτη πολιτική , στην περιφρόνηση των νόμων και σε μια έμφυτη κατανόηση της ακατέργαστης ουσίας της εξουσίας, μια ιδιότητα που ακόμη και οι αντίπαλοί του έχουν απρόθυμα αναγνωρίσει. Η πολιτική επιβίωση του Μαδούρο γίνεται εις βάρος της δημοκρατίας της Βενεζουέλας. Καθώς η δημοτικότητά του μειωνόταν, επιτάχυνε την αποδόμηση των δημοκρατικών κανόνων που ξεκίνησε ο Τσάβες, εξαλείφοντας τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, ποινικοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και απαγορεύοντας στους ανταγωνιστές να ασκούν δημόσια αξιώματα.

Πέρυσι, ξεπέρασε την τελευταία δημοκρατική κόκκινη γραμμή της χώρας, αγνοώντας τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών που έχασε με σχεδόν 40 ποσοστιαίες μονάδες. Μια ενδεχόμενη συμφωνία με τον Τραμπ θα μείωνε την άμεση πίεση στον Μαδούρο, δήλωσαν άτομα κοντά στην κυβέρνησή του και πρώην αξιωματούχοι. Ωστόσο, δεν θα έλυνε την υποκείμενη πολιτική του αδυναμία που απορρέει από την κλοπή των περσινών εκλογών, πρόσθεσαν.

Το μέγεθος αυτής της απώλειας έχει καταστρέψει τις τελευταίες αξιώσεις του Μαδούρο για λαϊκή υποστήριξη. «Η μεγαλύτερη κρίση τους είναι η κρίση νομιμότητας», δήλωσε ο Aτρές Ιζάρα, πρώην υπουργός Τουρισμού της Βενεζουέλας, αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Μαδούρο. «Αρνούνται πλήρως ότι η χώρα τους μισεί». Αυτή η κρίση θα παραμείνει, ακόμη και αν τα αμερικανικά πολεμικά πλοία αναχωρήσουν, πρόσθεσε.

