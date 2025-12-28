Κωνσταντινούπολη: Τέσσερις οι νεκροί από την πτώση λεωφορείου σε χαράδρα - Επτά τραυματίες

Τραγωδία σημειώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όταν λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τέσσερις επιβάτες έχασαν τη ζωή τους, ενώ επτά ακόμη τραυματίστηκαν. Η εικόνα στο σημείο ήταν χαοτική, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, αστυνομίας και υγειονομικών υπηρεσιών. Την ίδια ώρα, οι τραυματίες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα σε κοντινά νοσοκομεία, ώστε να τους παρασχεθεί άμεση ιατρική φροντίδα. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.

