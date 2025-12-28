Ζελένσκι: Συνομιλίες με Ευρωπαίους μετά την συνάντηση με Τραμπ
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους εταίρους της Ουκρανίας ώστε να συντονίσουν τις προτεραιότητες στο διπλωματικό πεδίο
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως θα έχει συνομιλίες με ευρωπαίους ηγέτες μετά την αυριανή συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το Κίεβο επιδιώκει να βρεθεί σε ισχυρότερη θέση προκειμένου να αποτρέψει τη Ρωσία από το να συνεχίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι μίλησε με ορισμένους εταίρους της Ουκρανίας ώστε να συντονίσουν τις προτεραιότητες στο διπλωματικό πεδίο. «Αύριο, μετά τη συνάντηση με τον πρόεδρο (των ΗΠΑ) Τραμπ, θα συνεχίσουμε τη συζήτηση», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:27 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι πληρώνονται έως τις 2 Ιανουαρίου
00:44 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
ΕΕ και ΝΑΤΟ εκφράζουν την στηριξή τους στην Ουκρανία
23:57 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Serie A: Η Γιουβέντους στο… κόλπο για το πρωτάθλημα
23:46 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Κέρκυρα: Χειροπέδες σε ανήλικο για κατοχή ναρκωτικών
11:15 ∙ LIFESTYLE