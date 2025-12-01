Τελεσίγραφο Τραμπ σε Μαδούρο: «Φύγε τώρα από τη Βενεζουέλα, αλλιώς...»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τελεσίγραφο καθώς κλιμακώνονται οι εντάσεις με το έθνος της Νότιας Αμερικής, λέγοντάς του να παραιτηθεί και να φύγει αλλιώς θα υποστεί τις συνέπειες, σύμφωνα με νέες πληροφορίες.

Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ του Τραμπ και του Μαδούρο, ο Βενεζολάνος πρόεδρος απαίτησε να του επιτραπεί να διατηρήσει τον έλεγχο του στρατού της χώρας, εφόσον ανοίξει ο δρόμος για ελεύθερες εκλογές εκεί, ανέφερε η Miami Herald , επικαλούμενη πηγές. Ο Μαδούρο φέρεται επίσης να ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για όλα τα φερόμενα εγκλήματά του.

Η άρνηση του Τραμπ και για τα δύο αιτήματα λέγεται ότι ήταν άμεση, καθώς ακολούθησε μια προσφορά που ο Μαδούρο μπορεί να μην είναι σε θέση να αρνηθεί: «Φύγε τώρα ή αλλιώς ...» Οι συνομιλίες των δύο ανδρών γρήγορα διακόπηκαν, με έναν Αμερικανό αστυνομικό την Κυριακή να θρηνεί ότι ο συνεχιζόμενος «πόλεμος» μεταξύ των δύο πλευρών είναι ήδη πιο θανατηφόρος από το Βιετνάμ για τη χώρα του.

«Έχουμε έναν πόλεμο που μαίνεται μέσω της φαιντανύλης, μέσω των οπιοειδών, μέσω της κοκαΐνης», δήλωσε ο Αμερικανός γερουσιαστής Ντέιβ Μακόρμικ (Ρεπουμπλικάνος από την Πενσυλβάνια) στο «Fox News Sunday», αναφερόμενος στη χιονοστιβάδα ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα στις ΗΠΑ για την οποία ο Τραμπ κατηγορεί τον Μαδούρο και προσπαθεί να την σταματήσει. «Σκότωσε 100.000 Αμερικανούς πέρυσι», είπε ο Μακόρμικ για το εμπόριο ναρκωτικών. «Αυτός είναι ο διπλάσιος αριθμός ανθρώπων που πέθαναν στα οκτώ χρόνια του Βιετνάμ. 4.000 άνθρωποι στην Πενσυλβάνια».

Αφού η τηλεφωνική κλήση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο δεν είχε αίσιο τέλος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο γύρω από τη χώρα της Νότιας Αμερικής,καθώς το μεγαλύτερο πολεμικό πλοίο της Αμερικής, το USS Gerald F. Ford, και μια Μονάδα Πεζοναυτών — ικανή για αμφίβια εισβολή — πλέουν στα ανοιχτά της χώρας.

Ο Τραμπ προειδοποίησε επίσης το Σαββατοκύριακο ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις εντός της Βενεζουέλας θα μπορούσαν να ξεκινήσουν «πολύ σύντομα». Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους την Κυριακή ότι μίλησε πρόσφατα με τον Μαδούρο, προσθέτοντας: «Δεν θα έλεγα ότι πήγε καλά ή άσχημα».

Η τεταμένη τηλεφωνική κλήση μεταξύ Τραμπ και Μαδούρο φέρεται να έλαβε χώρα στα τέλη της εβδομάδας της 16ης Νοεμβρίου, σύμφωνα με τους New York Times, λίγες μέρες αφότου ο Τραμπ δήλωσε ότι ήταν ανοιχτός σε συνομιλίες με τον δικτάτορα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, οι ομάδες του Τραμπ και του Μαδούρο συζήτησαν τις λεπτομέρειες της παράδοσης του ισχυρού άνδρα της Βενεζουέλας, δεδομένου ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επικηρύξει το κεφάλι του με αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Τραμπ ενημέρωσε τον Μαδούρο κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους ότι ο ίδιος, η σύζυγός του και ο γιος τους θα έχουν τη δυνατότητα να εγκαταλείψουν τη Βενεζουέλα με ασφάλεια, αλλά πρέπει να το κάνουν αμέσως, ανέφεραν πηγές.

«Πρώτον, ο Μαδούρο ζήτησε παγκόσμια αμνηστία για τυχόν εγκλήματα που είχε διαπράξει ο ίδιος και η ομάδα του, και αυτό απορρίφθηκε», δήλωσε στην Herald μια πηγή με γνώση της συνομιλίας. «Δεύτερον, ζήτησαν να διατηρήσουν τον έλεγχο των ενόπλων δυνάμεων — παρόμοια με ό,τι συνέβη στη Νικαράγουα το '91 με τη Βιολέτα Τσαμόρο. Σε αντάλλαγμα, θα επέτρεπαν ελεύθερες εκλογές», ανέφερε η πηγή.

Η πρόταση αυτή απορρίφθηκε επίσης, ενώ διατυπώθηκε το αίτημα για άμεση παραίτηση του Μαδούρο. Η προσφορά αμνηστίας επεκτάθηκε επίσης στους κορυφαίους συμμάχους του Μαδούρο, σημείωσε η Herald. Στη συνέχεια, ο Τραμπ αύξησε την πίεση στη Βενεζουέλα και προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ θα στοχεύσουν σύντομα τα δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών «από ξηράς».

Μέχρι το Σάββατο, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας θα πρέπει να θεωρηθεί «κλειστός στο σύνολό του», πυροδοτώντας φόβους για έναν επικείμενο πόλεμο στη χώρα της Νότιας Αμερικής των 28 εκατομμυρίων κατοίκων.

Παραμένει ασαφές πώς ο Τραμπ σκοπεύει να επιβάλει το διάταγμα απαγόρευσης πτήσεων, καθώς οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία εξουσία στον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας. Αλλά μέχρι το απόγευμα της Κυριακής, ένας χάρτης του FlightRadar24 έδειξε ότι δεν πετούσαν αεροπλάνα πάνω από τη Βενεζουέλα. Οι πτήσεις προς την Αρούμπα και το Κουρασάο — κοντά στις ακτές της Βενεζουέλας — φάνηκαν να κάνουν μεγάλη διαδρομή για να αποφύγουν τη Βενεζουέλα.

Οι κινήσεις αυτές έρχονται μετά την έκδοση προειδοποίησης ασφαλείας από την Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας σχετικά με «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα», με αποτέλεσμα αρκετές μεγάλες αεροπορικές εταιρείες να αναστείλουν τις πτήσεις τους εκεί.

Η Βενεζουέλα αντέδρασε ανακαλώντας τα δικαιώματα λειτουργίας στις Iberia, TAP, Avianca, Latam, Colombia, Turkish Airlines και GOL, απομονώνοντας περαιτέρω τη λατινοαμερικανική χώρα.

Ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του καταδίκασαν τις εξελίξεις ως μορφή αμερικανικής «αποικιακής» επιθετικότητας, κατηγορώντας την κυβέρνηση Τραμπ ότι προσπαθεί να χρησιμοποιήσει στρατιωτική βία για να καταλάβει τα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της χώρας. Ο Μακόρμικ υπερασπίστηκε τις κινήσεις του Τραμπ ως το σωστό βήμα για την αντιμετώπιση των ναρκο-τρομοκρατών που δρουν στη Βενεζουέλα.

«Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ ήταν υποψήφιος, εγώ και αυτός κάναμε εκστρατεία για το ίδιο πράγμα, το οποίο ήταν να ασφαλίσουμε τα σύνορα, να χαρακτηρίσουμε τα καρτέλ ως ναρκοτρομοκράτες και να χρησιμοποιήσουμε τον στρατό μας με στρατηγικό τρόπο για να καταστρέψουμε αυτήν την υποδομή των καρτέλ», δήλωσε. «Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με τη Βενεζουέλα».

Ο Υπουργός Ναυτικού των ΗΠΑ χαρακτήρισε επίσης τον αγώνα κατά των εμπόρων ναρκωτικών της Βενεζουέλας ως πόλεμο. «Τα ναρκωτικά σκοτώνουν περισσότερους Αμερικανούς από όσους έχουμε χάσει ποτέ σε πολέμους. Νομίζω λοιπόν ότι στο τέλος της ημέρας, ο πρόεδρος σωστά το χαρακτήρισε αυτό ως επίθεση στη χώρα, όπως και όντως ισχύει», δήλωσε ο Τζον Φέλαν στην εκπομπή «Η άποψή μου με τη Λάρα Τραμπ» του Fox News το Σάββατο.

Περισσότεροι από 105.000 θάνατοι από υπερβολική δόση ναρκωτικών έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ το 2023, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων . Αυτός ο αριθμός είναι σχεδόν διπλάσιος από τους περισσότερους από 58.000 Αμερικανούς στρατιώτες που πέθαναν στον πόλεμο του Βιετνάμ.

Ενώ ο Λευκός Οίκος κατηγορεί τις συμμορίες της Βενεζουέλας για τη διακίνηση παράνομων οπιοειδών και κοκαΐνης στις ΗΠΑ, μια έκθεση της DEA του 2019 διαπίστωσε ότι η περισσότερη φαιντανύλη - η κύρια πηγή θανάτων από υπερβολική δόση στις ΗΠΑ - προέρχεται από το Μεξικό, μέσω πρόδρομων ουσιών που αποστέλλονται από την Κίνα.

Η Βενεζουέλα ήταν μία από τις 23 χώρες που ο Τραμπ χαρακτήρισε ως «σημαντικές χώρες διαμετακόμισης ναρκωτικών ή σημαντικές χώρες παραγωγής παράνομων ναρκωτικών» τον Σεπτέμβριο, μαζί με την Κίνα, την Ινδία, το Μεξικό και τη Δομινικανή Δημοκρατία.

Οι ΗΠΑ διεξάγουν μια εκστρατεία με επίκεντρο τη θάλασσα από τον Σεπτέμβριο, χτυπώντας σκάφη που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά και προέρχονται από τη Βενεζουέλα και άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η κυβέρνηση έχει έκτοτε πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 θανατηφόρες επιθέσεις σε μικρά σκάφη. Οι επικριτές και οι ειδικοί στα ανθρώπινα δικαιώματα έχουν καταδικάσει τις βομβιστικές επιθέσεις ως εξωδικαστικές εκτελέσεις, με το Κογκρέσο να ξεκινά σχετικές έρευνες.

