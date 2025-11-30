Ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος» λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή» λέει ο Μαδούρο

Παραμένει ισχυρή αμερικανική δύναμη στην Καραϊβική

Newsbomb

Ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος» λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή» λέει ο Μαδούρο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι διατυπώνει μια «αποικιοκρατική απειλή», μετά τη δήλωσή του ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα «πρέπει να θεωρείται κλειστός».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «μια ακόμη παράλογη, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να κλείσουν τον εναέριο χώρο άλλου κράτους, ωστόσο η ανάρτηση του Τραμπ προκαλεί ανησυχία για πιθανές αναταράξεις στα ταξίδια και μπορεί να αποθαρρύνει αεροπορικές εταιρείες από το να επιχειρούν στη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, με αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απορρίπτει τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για πρόσχημα ώστε να ανατραπεί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων: θεωρήστε τον ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Αντιδράσεις εντός ΗΠΑ για τις κινήσεις Τραμπ

Καθώς ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο εκφράζουν οργή επειδή δεν ζητήθηκε νομοθετική έγκριση.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες του προέδρου Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε έναν ακόμη δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. «Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρόσφατα στενή σύμμαχος του Τραμπ, υπενθύμισε: «Υπενθύμιση: μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προς τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Κινητικότητα στη Βενεζουέλα

Το Σάββατο, το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «ανέστειλαν μονομερώς» τις εβδομαδιαίες πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, τις κυρίαρχες κυβερνήσεις, τον ΟΗΕ και τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτή την ανήθικη πράξη επίθεσης», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο στρατός της Βενεζουέλας πραγματοποίησε ασκήσεις σε παράκτιες περιοχές, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες με αντιαεροπορικά συστήματα και άλλα πυροβόλα σε κίνηση.

Την Τετάρτη, η Βενεζουέλα απαγόρευσε την προσγείωση έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών - Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca και Turkish Airlines - καθώς δεν συμμορφώθηκαν με προθεσμία 48 ωρών για την επανέναρξη των πτήσεων τους.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, καθώς και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.

aeroplanoforo-venezouela.jpg

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford / Γράφημα του BBC

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι η ανάπτυξη δυνάμεων - η μεγαλύτερη στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 - στοχεύει αποκλειστικά στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα «από ξηράς» θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε πλοιάρια που, όπως υποστηρίζουν, μετέφεραν ναρκωτικά, προκαλώντας πάνω από 80 θανάτους. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει στοιχεία ότι τα πλοιάρια όντως μετέφεραν ναρκωτικά.

Το καρτέλ που καταγγέλλει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί πως ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι η ανατροπή του Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου πέρυσι καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση και πολλές ξένες κυβερνήσεις ως νοθευμένη.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση το «Cartel de los Soles» («Καρτέλ των Ήλιων»), μια ομάδα που, όπως ισχυρίζονται, καθοδηγείται από τον Μαδούρο.

Ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης ως τρομοκρατικής παρέχει στις αμερικανικές αρχές ευρύτερες δυνατότητες για στοχοποίηση και εξάρθρωσή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας «απέρριψε κατηγορηματικά» τον χαρακτηρισμό αυτό.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Ντιοσδάδο Καμπέγιο - που φέρεται να είναι από τα κορυφαία στελέχη του καρτέλ - έχει χαρακτηρίσει εδώ και χρόνια τον ισχυρισμό «κατασκεύασμα».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι το Cartel de los Soles υπάρχει και ότι έχει «διαφθείρει τις στρατιωτικές, τις μυστικές υπηρεσίες, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία της Βενεζουέλας».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:02ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τέλος εποχής για τα roadster γενικά και για τη BMW Z4 ειδικά

07:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Αυξημένο το ποσό για τους ανέργους - Πότε πληρώνεται

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Xiaomi σπάει ρεκόρ 500.000 αυτοκινήτων και έρχεται Ευρώπη

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:20ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το κυκλοφοριακό στο «μικροσκόπιο» του ΠΑΣΟΚ - Εκδήλωση με ταυτόχρονη παρουσία Ανδρουλάκη και Δούκα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Κορυφώνεται η ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος», λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή», καταγγέλλει ο Μαδούρο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

07:10ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Παναθηναϊκός – ΑΕΚ στο ντέρμπι των Αθηνών, δύσκολες αποστολές για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ

07:00LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας: Ξεκίνησαν τα σενάρια για το τηλεοπτικό του μέλλον

06:55ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ για 24 μήνες από τον Απρίλιο

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Δένδιας: Στις 18 Δεκεμβρίου θα σηκώσουμε την ελληνική σημαία στην πρώτη Belharra - Το νέο δόγμα

06:35ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Ιστορική δοξολογία στο Φανάρι - Το παρασκήνιο της Κοινής Διακήρυξη Οικουμενικού Πατριάρχη και Πάπα

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Ρομά «σαρώνουν» καταστήματα και περίπτερα στην Κηφισιά - Τους συλλαμβάνουν, τους αφήνουν και επιστρέφουν

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:12ΕΛΛΑΔΑ

Φρικτό τροχαίο στη Λούτσα: Αυτοκίνητο παρέσυρε πεζούς - Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες

03:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Το 1,2 εκ. ευρώ για ψύξη του ΣΕΦ, έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Κενά μνήμης και αντιφάσεις της 46χρονης για τη δολοφονία - «Θα δούμε ανατροπές»

06:28LIFESTYLE

ANT1: Η «εμμονή» με την Τσολάκη, η Καραβάτου και οι σκέψεις για ηχηρές επιστροφές

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ

07:44ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί στην Καλιφόρνια: 4 νεκροί και 10 τραυματίες σε παιδικό πάρτι γενεθλίων - Παιδιά μεταξύ των θυμάτων - Άγνωστος ο δράστης

07:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε λήγει η προθεσμία για όσους δεν έλαβαν την ενίσχυση ή την έλαβαν μειωμένη 

18:33ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλαδικές 2026: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις -Πότε λήγει η προθεσμία - Πόλος έλξης οι στρατιωτικές σχολές

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 30 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά

19:33ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική ανατροπή από τον Γιώργο Τσατραφύλλια - Πώς θα κυλήσει το πρώτο 15ημερο του Δεκεμβρίου

07:30ΕΛΛΑΔΑ

Άγρια επίθεση στη Χαλκίδα: Ανήλικοι ξυλοκόπησαν άνδρα για ένα κινητό

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Live - Φανάρι: Η Θεία Λειτουργία για τον Άγιο Ανδρέα προεξάρχοντος Οικουμενικού Πατριάρχη και παρουσία Πάπα Λέοντα

06:50ΕΛΛΑΔΑ

Σε «θέσεις μάχης» από σήμερα οι αγρότες - Κατεβαίνουν στα μπλόκα σε Νίκαια, Καρδίτσα, Μεγαλοχώρι

06:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ψήφος από το κινητό μας - Σε ποιες εκλογές έρχεται για πρώτη φορά η ψηφιακή κάλπη

17:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Τι αλλάζει από τον Δεκέμβριο στις πληρωμές – «Τσουχτερά» πρόστιμα στους παραβάτες

22:19ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά καταστήματα αύριο Κυριακή (30/11) - Ποιες Κυριακές του Δεκεμβρίου θα λειτουργήσουν

13:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο επεισόδιο με Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική: «Να διακοπεί η διαδικασία, είστε βυθισμένοι στο βούρκο»

23:13ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σκηνές ντροπής στη Super League 2: Τερματοφύλακας κατήγγειλε επίθεση από τον πρόεδρο της ομάδας του

18:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Μεσαρά: Πέθανε ξαφνικά 63χρονος – Υπέστη ανακοπή την ώρα που μάζευε ελιές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ