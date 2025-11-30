Ένταση στη Βενεζουέλα: «Κλειστός ο εναέριος χώρος» λέει ο Τραμπ - «Παράλογη απειλή» λέει ο Μαδούρο

Η Βενεζουέλα κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι διατυπώνει μια «αποικιοκρατική απειλή», μετά τη δήλωσή του ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα «πρέπει να θεωρείται κλειστός».

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας χαρακτήρισε τα σχόλια του Τραμπ «μια ακόμη παράλογη, παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση κατά του λαού της Βενεζουέλας».

Οι ΗΠΑ δεν έχουν τη νομική δυνατότητα να κλείσουν τον εναέριο χώρο άλλου κράτους, ωστόσο η ανάρτηση του Τραμπ προκαλεί ανησυχία για πιθανές αναταράξεις στα ταξίδια και μπορεί να αποθαρρύνει αεροπορικές εταιρείες από το να επιχειρούν στη χώρα.

Οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους παρουσία στην Καραϊβική, με αξιωματούχους να υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, απορρίπτει τους ισχυρισμούς, κάνοντας λόγο για πρόσχημα ώστε να ανατραπεί.

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ έγραψε: «Σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, πιλότους, εμπόρους ναρκωτικών και διακινητές ανθρώπων: θεωρήστε τον ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ».

Αντιδράσεις εντός ΗΠΑ για τις κινήσεις Τραμπ

Καθώς ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους, Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικανοί στο Κογκρέσο εκφράζουν οργή επειδή δεν ζητήθηκε νομοθετική έγκριση.

«Οι απερίσκεπτες ενέργειες του προέδρου Τραμπ απέναντι στη Βενεζουέλα μας φέρνουν όλο και πιο κοντά σε έναν ακόμη δαπανηρό πόλεμο στο εξωτερικό», δήλωσε ο ηγέτης των Δημοκρατικών στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ. «Σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, μόνο το Κογκρέσο μπορεί να κηρύξει πόλεμο», πρόσθεσε.

Η Ρεπουμπλικανή βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, μέχρι πρόσφατα στενή σύμμαχος του Τραμπ, υπενθύμισε: «Υπενθύμιση: μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να κηρύξει πόλεμο».

Τα σχόλια του Τραμπ έγιναν λίγες ημέρες μετά την προειδοποίηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) προς τις αεροπορικές εταιρείες για «αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Κινητικότητα στη Βενεζουέλα

Το Σάββατο, το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ «ανέστειλαν μονομερώς» τις εβδομαδιαίες πτήσεις επαναπατρισμού μεταναστών. «Καλούμε τη διεθνή κοινότητα, τις κυρίαρχες κυβερνήσεις, τον ΟΗΕ και τους αρμόδιους πολυμερείς οργανισμούς να απορρίψουν κατηγορηματικά αυτή την ανήθικη πράξη επίθεσης», ανέφερε.

Την ίδια ώρα, ο στρατός της Βενεζουέλας πραγματοποίησε ασκήσεις σε παράκτιες περιοχές, με την κρατική τηλεόραση να μεταδίδει εικόνες με αντιαεροπορικά συστήματα και άλλα πυροβόλα σε κίνηση.

Την Τετάρτη, η Βενεζουέλα απαγόρευσε την προσγείωση έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιρειών - Iberia, TAP Portugal, Gol, Latam, Avianca και Turkish Airlines - καθώς δεν συμμορφώθηκαν με προθεσμία 48 ωρών για την επανέναρξη των πτήσεων τους.

Οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει το μεγαλύτερο αεροπλανοφόρο στον κόσμο, το USS Gerald Ford, καθώς και περίπου 15.000 στρατιώτες σε απόσταση βολής από τη Βενεζουέλα.

Το αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Gerald R Ford / Γράφημα του BBC

Η Ουάσινγκτον επιμένει ότι η ανάπτυξη δυνάμεων - η μεγαλύτερη στην περιοχή από την εισβολή στον Παναμά το 1989 - στοχεύει αποκλειστικά στην καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών.

Την Πέμπτη, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι αμερικανικές προσπάθειες για να σταματήσει η διακίνηση ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα «από ξηράς» θα ξεκινήσουν «πολύ σύντομα».

Οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 21 επιθέσεις σε πλοιάρια που, όπως υποστηρίζουν, μετέφεραν ναρκωτικά, προκαλώντας πάνω από 80 θανάτους. Ωστόσο, οι ΗΠΑ δεν έχουν παράσχει στοιχεία ότι τα πλοιάρια όντως μετέφεραν ναρκωτικά.

Το καρτέλ που καταγγέλλει ο Τραμπ

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας θεωρεί πως ο πραγματικός στόχος των ΗΠΑ είναι η ανατροπή του Μαδούρο, η επανεκλογή του οποίου πέρυσι καταγγέλθηκε από την αντιπολίτευση και πολλές ξένες κυβερνήσεις ως νοθευμένη.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης χαρακτηρίσει ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση το «Cartel de los Soles» («Καρτέλ των Ήλιων»), μια ομάδα που, όπως ισχυρίζονται, καθοδηγείται από τον Μαδούρο.

Ο χαρακτηρισμός μιας οργάνωσης ως τρομοκρατικής παρέχει στις αμερικανικές αρχές ευρύτερες δυνατότητες για στοχοποίηση και εξάρθρωσή της.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας «απέρριψε κατηγορηματικά» τον χαρακτηρισμό αυτό.

Ο υπουργός Εσωτερικών και Δικαιοσύνης, Ντιοσδάδο Καμπέγιο - που φέρεται να είναι από τα κορυφαία στελέχη του καρτέλ - έχει χαρακτηρίσει εδώ και χρόνια τον ισχυρισμό «κατασκεύασμα».

Το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών επιμένει ότι το Cartel de los Soles υπάρχει και ότι έχει «διαφθείρει τις στρατιωτικές, τις μυστικές υπηρεσίες, τη νομοθετική και τη δικαστική εξουσία της Βενεζουέλας».

