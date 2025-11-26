Μαδούρο: Εμφανίστηκε με στολή παραλλαγής και σπαθί στο χέρι - «Θα υπερασπιστούμε τη Γη μας»

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, ορκίστηκε να αψηφήσει οποιαδήποτε απόπειρα των ΗΠΑ να ανατρέψουν την κυβέρνησή του, λέγοντας στα πλήθη ότι «η αποτυχία δεν αποτελεί επιλογή». Ο 63χρονος απευθύνθηκε στους υποστηρικτές του κατά τη διάρκεια πορείας στο Καράκας, εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ντυμένος με στολή παραλλαγής, ο Μαδούρο δήλωσε: «Πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπερασπιστούμε κάθε σπιθαμή αυτής της ευλογημένης γης από την ιμπεριαλιστική απειλή ή επιθετικότητα, από όπου κι αν προέρχεται».

Από τον Σεπτέμβριο, οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν μια σειρά από επιθέσεις εναντίον πλοίων που είναι ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών σε διεθνή ύδατα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 80 άτομα. Η Ουάσινγκτον ισχυρίστηκε ότι πολλά από αυτά τα σκάφη είχαν αναχωρήσει από τη Βενεζουέλα , με τον Μαδούρο να περιγράφει τις αμερικανικές επιθέσεις προσβολή της εθνικής κυριαρχίας.

«Σταματήστε αυτή την τρέλα»

Χθες, η Κούβα κατηγόρησε επίσης τις ΗΠΑ ότι επιδιώκουν βίαιη ανατροπή της κυβέρνησης Μαδούρο - και χαρακτήρισε την στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή «υπερβολική και επιθετική». Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Μπρούνο Ροντρίγκεζ, δήλωσε ότι η απομάκρυνση του ηγέτη της Βενεζουέλας θα ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη και ανεύθυνη, κάνοντας λόγο για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Πρόσθεσε: «Καλούμε τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να σταματήσει αυτή την τρέλα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να προκαλέσει ανυπολόγιστο αριθμό θανάτων και να δημιουργήσει ένα σενάριο βίας και αστάθειας στο ημισφαίριο που θα ήταν αδιανόητο». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να ξεκινήσουν νέα φάση επιχειρήσεων με στόχο τη Βενεζουέλα τις επόμενες ημέρες.

Οι επικριτές έχουν αμφισβητήσει τη νομιμότητα της αμερικανικής εκστρατείας και υποστηρίζουν ότι ισοδυναμεί με εξωδικαστικές εκτελέσεις, με μια πρόσφατη δημοσκόπηση να δείχνει ότι μόνο το 29% των ψηφοφόρων υποστηρίζουν αυτήν την πολιτική. Αξιωματούχοι εντός της κυβέρνησης Μαδούρο ισχυρίζονται ότι οι ενέργειες της Ουάσινγκτον καθοδηγούνται από οικονομικά κίνητρα.

Η υπουργός της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκεζ, δήλωσε: «Θέλουν τα αποθέματα πετρελαίου και φυσικού αερίου της Βενεζουέλας. Δωρεάν, χωρίς πληρωμή. Θέλουν τον χρυσό της Βενεζουέλας. Θέλουν τα διαμάντια, τον σίδηρο, τον βωξίτη της Βενεζουέλας. Θέλουν τους φυσικούς πόρους της Βενεζουέλας».

Ο Ντόναλντ Τραμπ , όπως και ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, δεν αναγνωρίζει τον Μαδούρο ως ηγέτη της χώρας. Αυτή τη στιγμή διανύει την τρίτη θητεία του, αφού ανακηρύχθηκε νικητής των προεδρικών εκλογών του περασμένου έτους, παρά τα στοιχεία που δείχνουν ότι η αντιπολίτευση τον νίκησε με διαφορά δύο προς ένα.

Ο Μαδούρο και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησής του έχουν κατηγορηθεί επανειλημμένα για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εναντίον πραγματικών και φαινομενικών αντιπάλων της κυβέρνησης.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, οι ΗΠΑ χαρακτήρισαν το Cartel de los Soles της Βενεζουέλας -το «Καρτέλ των Ήλιων» ως ξένη τρομοκρατική οργάνωση για εισαγωγή παράνομων ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η κυβέρνηση Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο Μαδούρο είναι μέρος αυτής της ομάδας, αλλά οι αξιωματούχοι της Βενεζουέλας έχουν χαρακτηρίσει τις εν λόγω κατηγορίες ως «γελοία κατασκευή».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Air Force One καθώς ταξίδευε στη Φλόριντα για την Ημέρα των Ευχαριστιών, ο πρόεδρος άφησε να εννοηθεί ότι ίσως σχεδιάζει να μιλήσει με τον Μαδούρο. «Αν μπορούμε να σώσουμε ζωές, αν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα με τον εύκολο τρόπο, αυτό είναι εντάξει», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. «Και αν πρέπει να το κάνουμε με τον δύσκολο τρόπο, τότε αυτό είναι επίσης εντάξει».

