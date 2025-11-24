Βενεζουέλα: Ο Νικολάς Μαδούρο χορεύει με remix ομιλίας του και γίνεται viral – Δείτε βίντεο

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, χόρεψε στον ρυθμό του συνθήματος «Όχι στον πόλεμο, ναι στην ειρήνη» (“No War, Yes Peace”), σε συγκέντρωση με νέους πολίτες, τους οποίους προέτρεψε να «συνδεθούν με φοιτητές στις Ηνωμένες Πολιτείες» και να απαιτήσουν διάλογο και ειρήνη αντί για πόλεμο.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Ο Μαδούρο φαίνεται να χορεύει έντονα πάνω στη σκηνή υπό τους ήχους ενός remix δικής του ομιλίας, χαμογελώντας καθώς το πλήθος επαναλάμβανε το σύνθημα υπέρ της ειρήνης.

Ο ηγέτης της Βενεζουέλας, ο οποίος συχνά ενσωματώνει μουσική, χορό και θεατρικότητα στο πολιτικό του μήνυμα, απευθυνόταν στους υποστηρικτές του για ζητήματα κυριαρχίας, ισχυριζόμενος μεταξύ άλλων ότι «ξένες δυνάμεις προσπαθούν να υπονομεύσουν την ειρήνη και την ενότητα της Βενεζουέλας».

Πολιτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι οι δημόσιες εμφανίσεις του Μαδούρο αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου επικοινωνιακού σχεδίου που αποσκοπεί στην προώθηση μίας εικόνας αυτοπεποίθησης, περνώντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν εκφοβίζεται από τη διεθνή πίεση.