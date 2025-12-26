Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ των Κούρδων και των νέων συριακών αρχών προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση

Newsbomb

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»
AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας Μαζλούμ Άμπντι διαβεβαίωσε την Πέμπτη των Χριστουγέννων ότι κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποφευχθεί η κατάρρευση της συμφωνίας με τη Δαμασκό για την ενσωμάτωση των κουρδικών δυνάμεων στους εθνικούς θεσμούς, σε μια περίοδο που οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών βρίσκονται σε τέλμα.

«Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για να αποφευχθεί η κατάρρευση της διαδικασίας» είπε ο Άμπντι σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που δόθηκε στη δημοσιότητα από τις Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF), το ένοπλο τμήμα της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης, στη βόρεια και βορειοανατολική Συρία.

Syria

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε τον περασμένο Μάρτιο μεταξύ των Κούρδων και των νέων συριακών αρχών προβλέπει την ενσωμάτωση των κουρδικών θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση και ιδίως των στρατιωτικών δυνάμεών τους που καλούνται να ενταχθούν στον συριακό στρατό. Η συμφωνία επρόκειτο να εφαρμοστεί μέχρι τα τέλη του έτους, όμως οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Ο Άμπντι υποστήριξε ότι η συμφωνία δεν προσδιόριζε καταληκτική ημερομηνία, διαβεβαιώνοντας ότι «προσεχώς θα οργανωθούν και άλλες συναντήσεις» για να συνεχιστεί η συζήτηση με την κυβέρνηση της Δαμασκού αναφορικά με την ενσωμάτωση των Κούρδων στους θεσμούς και «τη συνέχιση του αντιτρομοκρατικού αγώνα». Επανέλαβε επίσης τα αιτήματα των SDF περί αποκέντρωσης, τα οποία απορρίπτει η κυβέρνηση του πρώην τζιχαντιστή προέδρου Άχμαντ αλ Σάρα, ο οποίο ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.

Κατά την επίσκεψή του στη Δαμασκό αυτήν την εβδομάδα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν προέτρεψε τους Κούρδους να εφαρμόσουν τη συμφωνία και να μην αποτελούν «εμπόδιο για τη σταθερότητα της χώρας». Η Άγκυρα, σύμμαχος της νέας συριακής κυβέρνησης, θεωρεί απειλή την παρουσία των Κούρδων μαχητών στα σύνορά της και έχει ήδη πραγματοποιήσει τρεις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Συρία, μεταξύ 2016-19. Πρόσφατα προειδοποίησε τους Κούρδους ότι οι εταίροι της συμφωνίας «χάνουν την υπομονή τους».

Οι Κούρδοι, μια μεγάλη εθνική μειονότητα, ελέγχουν εκτάσεις στη βορειοανατολική Συρία, πλούσιες σε πετρέλαιο. Οι SDF, με τη στήριξη των ΗΠΑ, ήταν η αιχμή του δόρατος στον αγώνα κατά της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος στη Συρία, που ηττήθηκε τελικά το 2019.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
01:44ΚΟΣΜΟΣ

«Για την προστασία των Χριστιανών» - Αεροπορικά πλήγματα εναντίον των «τρομοκρατικών αποβρασμάτων του ΙΚ» στη Νιγηρία με εντολή Τραμπ

01:44ΚΟΣΜΟΣ

Ηγέτης των Κούρδων της Συρίας: «Κάθε προσπάθεια για να μη ναυαγήσει η συμφωνία με τη Δαμασκό»

01:20ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια - Χρήσιμες συμβουλές από την Πυροσβεστική Υπηρεσία

00:56ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Τουλάχιστον 60 πολιτικοί κρατούμενοι αποφυλακίστηκαν λόγω των Χριστουγέννων

00:22ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Στους πέντε οι νεκροί από τη συντριβή του ελικοπτέρου στο Κιλιμάντζαρο

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δίωρη χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για περισσότερους από 300 επιβάτες του Intercity 56

23:44ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο: Η viral στιγμή που νεαρός οδηγός Lada στο Καζακστάν καταστρέφει χριστουγεννιάτικο δέντρο

23:32ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη υπόθεση θανάτων στο Λιχτενστάιν: Νεκρά τέσσερα μέλη της ίδιας οικογένειας

23:28ΜΠΑΣΚΕΤ

Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

23:23ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επικοινωνια Γεραπετρίτη - Αμπντελάτι: Σύντομα η τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου

23:11LIFESTYLE

Τζένιφερ Λόπεζ: Γιόρτασε την Παραμονή των Χριστουγέννων φορώντας ριγέ πιτζάμες

23:03ΕΘΝΙΚΑ

Προκλητική δήλωση Τουρκίας: Η Ελλάδα «υπεύθυνη» για τις παραβιάσεις στο Αιγαίο

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συνάντηση Ερντογάν με τον ντε φάκτο ηγέτη του Σουδάν

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Γάτα που αγνοούνταν για πέντε χρόνια επέστρεψε στην οικογένειά της τα Χριστούγεννα

22:34ΜΠΑΣΚΕΤ

ΝΒΑ: Χριστουγεννιάτικη ανατροπή και νίκη των Νικς επί των Καβαλίερς

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:16ΥΓΕΙΑ

Πόσο υγιεινός είναι πραγματικά ο καπνιστός σολομός;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:56LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Ο δικηγόρος του παραιτήθηκε από την υπόθεση και ανέλαβε τη σύζυγό του

14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

21:49ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στο Χαλάνδρι: Νεκρός ο διανομέας που συγκρούστηκε με ΙΧ

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Οι μεγάλες απώλειες που σημάδεψαν την Ελλάδα το 2025 σε πολιτική, τέχνη και κοινωνία - Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος, Διονύσης Σαββόπουλος, Καίτη Γκρέυ, Νίκος Γαλανός, Κώστας Σημίτης

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

20:19ΕΛΛΑΔΑ

Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη για ενδοοικογενειακή απειλή - Παραιτήθηκε ο δικηγόρος του

23:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τη βιομηχανία: Εργοστάσιο χωρίς εργάτες στην Κίνα - Βίντεο

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Νεκρός 47χρονος που πνίγηκε από πανετόνε

10:45ΚΟΣΜΟΣ

87χρονη εργάζεται σε δύο δουλειές για 10 ευρώ την ώρα: «Δεν μπορώ ακόμη να συνταξιοδοτηθώ»

22:54ΕΛΛΑΔΑ

Αττική Οδός: Αυξάνονται τα διόδια από 1η Ιανουαρίου – Αναλυτικά οι νέες χρεώσεις για όλα τα οχήματα

21:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Θρήνος στη Βραζιλία: Πέθανε στα 18 της χρόνια η γυμνάστρια Ιζαμπέλ Μαρσινάκ

18:40ΚΟΣΜΟΣ

Το Κρεμλίνο απαντά στην ευχή Ζελένσκι, «να πεθάνει ο Πούτιν»: Είναι ανεπαρκής

15:24LIFESTYLE

Άρης Μουγκοπέτρος: Δείχνει για πρώτη φορά τα δύο πρόσθετα δάχτυλα μετά τον ακρωτηριασμό του

22:32ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Αχαΐα: Ένας νεκρός και δύο σοβαρά τραυματίες

20:01ΕΛΛΑΔΑ

«Σ' αγαπώ. Θα μιλήσουμε όταν φτάσω» - Τα τελευταία λόγια της αεροσυνοδού με τον σύντροφό της πριν τη θανατηφόρα συντριβή

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Δίωρη χριστουγεννιάτικη ταλαιπωρία για περισσότερους από 300 επιβάτες του Intercity 56

19:33WHAT THE FACT

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έστειλε τις Χριστουγεννιάτικες ευχές της με «το φόρεμα που δίχασε το διαδίκτυο»;

22:25ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 26 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ