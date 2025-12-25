Φωτιά στο εστιατόριο του Άλεκ Πίτερς στο Μικρολίμανο

Ανήμερα Χριστούγεννα και την ώρα που ο Άλεκ Πίτερς βρισκόταν στο αεροδρόμιο για να πετάξει με την αποστολή του Ολυμπιακού για την Μπολόνια, πληροφορήθηκε πως στο εστιατόριο που διατηρεί στο Μικρολίμανο ξέσπασε πυρκαγιά.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του «STAR», το μεσημέρι των Χριστουγέννων άρχισαν να βγαίνουν έντονοι καπνοί από την καμινάδα του μαγαζιού. Αιτία ήταν η φωτιά που ξέσπασε στην κουζίνα.

Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένα πρόβλημα για το προσωπικό που ήταν εκείνη την ώρα στο μαγαζί. Μάλιστα αυτοί ήταν που αμέσως έθεσαν υπό έλεγχο και έσβησαν τη φωτιά, πριν προκληθεί μεγαλύτερο πρόβλημα.

Άμεσα στο σημείο έφτασαν τρία οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά είχε τεθεί υπό έλεγχο η φωτιά και έτσι δεν απειλήθηκαν άνθρωποι ή το εστιατόριο.