Βενεζουέλα: Ξεκίνησε ο αποκλεισμός του εναέριου χώρου της από τις ΗΠΑ

Αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη πραγματοποιούν σχεδόν αδιάκοπες περιπολίες στον διεθνή εναέριο χώρο γύρω από τη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, την ίδια ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί τις αεροπορικές εταιρείες να θεωρούν τον βενεζουελανικό εναέριο χώρο «εντελώς κλειστό». Η κίνηση πυροδότησε έντονες αντιδράσεις στο Καράκας και νέους φόβους για κλιμάκωση.

Η προειδοποίηση Τραμπ και η στρατιωτική κινητοποίηση

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε: «Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους εμπόρους ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ να θεωρείτε κλειστό όλο τον εναέριο χώρο πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα».

Το μήνυμα ήρθε ενώ οι ΗΠΑ έχουν ενισχύσει σημαντικά τις στρατιωτικές τους δυνάμεις στην Καραϊβική από τον Αύγουστο. Όπως λένε όσοι βρίσκονται εκεί, ο αμερικανικός στρατός έχει πραγματοποιήσει επιχειρήσεις κατά σκαφών που θεωρούνται ύποπτα για λαθρεμπόριο ναρκωτικών, με δεκάδες νεκρούς από τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τη WSJ, αξιωματούχος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα αμερικανικά μαχητικά «σχεδόν συνεχώς» περιπολούν κοντά στη Βενεζουέλα. Δεν διευκρίνισε όμως εάν εξετάζεται αλλαγή τακτικής ώστε να περιλαμβάνει και υπερπτήσεις εντός του βενεζουελανικού εναέριου χώρου.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε στα ερωτήματα για τους λόγους της προειδοποίησης Τραμπ ή για την ακριβή στρατιωτική παρουσία στην περιοχή.

Η έντονη αντίδραση του Καράκας

Η κυβέρνηση Μαδούρο απάντησε χαρακτηρίζοντας το μήνυμα Τραμπ «αποικιοκρατική απειλή». Το υπουργείο Εξωτερικών της Βενεζουέλας σημείωσε ότι η ανάρτηση συνιστά «παράνομη και αδικαιολόγητη επίθεση» κατά της κυριαρχίας της χώρας.

Το Καράκας καταγγέλλει πως οι ΗΠΑ επιχειρούν να νομιμοποιήσουν στρατιωτικές ενέργειες επικαλούμενες το λεγόμενο Cartel de los Soles, το οποίο η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση». Η βενεζουελανική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες, κάνει λόγο για προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος και υποστηρίζει ότι ο πραγματικός στόχος είναι ο έλεγχος των πετρελαϊκών αποθεμάτων.

Την ίδια ώρα, οι αρχές φοβούνται ότι η ανακοίνωση Τραμπ μπορεί να επηρεάσει τις τακτικές πτήσεις επαναπατρισμού Βενεζουελάνων μεταναστών από τις ΗΠΑ. «Μέχρι σήμερα, 75 πτήσεις έχουν επιστρέψει 13.956 ανθρώπους», αναφέρει το Καράκας.

Αβεβαιότητα για τους πολίτες - κανονικά οι πτήσεις

Οι κάτοικοι της Βενεζουέλας παρακολουθούν τις εξελίξεις με ανησυχία. Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ είχε ήδη προειδοποιήσει τους πιλότους για «επιδεινούμενη κατάσταση ασφαλείας» πάνω από τη χώρα.

Παρά το κλίμα, το αεροδρόμιο Μαϊκετία της πρωτεύουσας λειτουργούσε κανονικά σήμερα, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που κατέγραψε προσγειώσεις και απογειώσεις.

