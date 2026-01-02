Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει»

Μεγάλη συνέντευξη στην ιταλική εφημερίδα «La Republicca» έδωσε ο Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Ισπανός προπονητής αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό και το πρότζεκτ που έχει ξεκινήσει, εκφράζοντας τη βεβαιότητά του ότι θα πετύχει στους Πράσινους σε βάθος χρόνου.

Αναλυτικά η συνέντευξή του:

«Στην Ελλάδα με υποδέχθηκαν με εξαιρετικό τρόπο και το πρότζεκτ του Παναθηναϊκού με εμπνέει ιδιαίτερα. Αθλητικό κέντρο, γήπεδο, νεαροί παίκτες: πρόκειται για έναν σύλλογο που κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το 2026 θα είναι μια χρονιά ανάπτυξης. Τι χρονιά θα είναι για το ποδόσφαιρο; Η χρονιά των Μουντιάλ. Είμαι περίεργος να δω αν θα υπάρξει κάποια τακτική στροφή. Με τον νέο κανονισμό που επιτρέπει την έναρξη του παιχνιδιού από το τέρμα μέσα από την περιοχή, από το 2019, έχουμε δει τις ομάδες να “χτίζουν” περισσότερο από πίσω. Στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, όμως, το κλίμα άλλαξε και το μακρινό παιχνίδι επανήλθε στη μόδα, ακόμη και στα εθνικά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι αυτή την τάση θα τη δούμε και στο Μουντιάλ».

Για το Μουντιάλ: «Μου αρέσει η φόρμουλα με τις 48 ομάδες; Ειλικρινά, όχι. Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια σε όλα τα επίπεδα και αυτό αυξάνει τον αριθμό των αγώνων και επιμηκύνει το αγωνιστικό καλεντάρι. Επιπλέον, η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των ομάδων είναι πολύ μεγάλη. Καταλαβαίνω ότι νέες εθνικές ομάδες μπορούν να απολαύσουν τη διοργάνωση, αλλά δεν πιστεύω ότι αυτό βοηθά την ποιότητα του θεάματος. Ελλάδα εκτός πρόκρισης και Ιταλία στα μπαράζ; Η Ελλάδα θα βελτιωθεί: είναι νεανική ομάδα, έχει καλό ομοσπονδιακό προπονητή και βρίσκεται σε ανοδική πορεία. Η Ιταλία του Γκατούζο θα προκριθεί: είναι υπερβολικά δυνατή για να μην τα καταφέρει».

Για την προοπτική με τον Παναθηναϊκό: «Είμαι χαρούμενος. Ο κόσμος είναι ευγενικός και ο σύλλογος έχει ένα όμορφο πρότζεκτ. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά δουλεύουμε με ενθουσιασμό για να επαναφέρουμε τον σύλλογο στο επίπεδό του. Λένε ότι είμαι ο καλύτερος προπονητής που έχει έρθει ποτέ στην Ελλάδα; Είναι ευχάριστο να ακούς καλά λόγια για τον εαυτό σου. Θα προσπαθήσω να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη με βελτίωση και αποτελέσματα».

Για την αναμέτρηση του Europa League με τη Ρόμα: «Θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Εκείνοι τα πηγαίνουν εξαιρετικά και εμείς βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, αλλά ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να ανταγωνιστεί».

Για την Ιταλία: «Αν μου λείπει; Είμαι καλά εδώ στην Ελλάδα, αλλά ευτυχώς από όλες τις χώρες στις οποίες έχω δουλέψει κρατώ πολύ καλές αναμνήσεις. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ιταλικού ποδοσφαίρου; Είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, και αυτό είναι το θετικό του στοιχείο. Ταυτόχρονα, όμως, αυτή η υπερβολική απαίτηση για άμεσα αποτελέσματα αφήνει ελάχιστο χώρο στους νέους παίκτες και γίνεται αρνητικός παράγοντας για την ανάπτυξη των πολλών ταλέντων που διαθέτει η Ιταλία».

Για τη διαφορά στις εγκαταστάσεις Ιταλίας και Ελλάδας: «Πολλοί σύλλογοι επενδύουν στις υποδομές. Εμείς διαθέτουμε ήδη ένα αθλητικό κέντρο με όλα όσα χρειάζονται για να εξελίξουμε τη δουλειά μας και ο πρόεδρος θέλει να το αναβαθμίσει, προς όφελος της πρώτης ομάδας και των ακαδημιών. Επιπλέον, στον Παναθηναϊκό έχει ήδη ξεκινήσει η κατασκευή του νέου γηπέδου».

Για τις ιταλικές ομάδες στην Ευρώπη: «Θα επιστρέψετε στις νίκες, είμαι σίγουρος. Έχετε καλές ομάδες και προπονητές. Η δυσκολία είναι ότι πολλοί μεγάλοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι έχουν πολλά χρήματα και μπορούν να αποκτούν τους καλύτερους παίκτες, όμως η Ιταλία θα σηκώσει ξανά κεφάλι και θα επιστρέψει πρωταγωνίστρια. Ποιο είναι το μυστικό για να κερδίζεις στα Κύπελλα; Η σωστή διαχείριση του ρόστερ, γιατί πρέπει να φτάνεις σε αυτά τα παιχνίδια με ενέργεια. Μετά χρειάζεσαι καλούς παίκτες και μεγάλα κίνητρα. Και τέλος, να παίρνεις τις σωστές αποφάσεις στις κρίσιμες στιγμές».

Για τους στόχους του στην Ελλάδα: «Αν θα κερδίσω κι εδώ; Είναι ένα πρότζεκτ δυόμισι ετών. Κανείς δεν μου ζητά να κερδίσω άμεσα: ο στόχος είναι να χτίσουμε και να κάνουμε ξανά την ομάδα ανταγωνιστική. Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά θα τα καταφέρουμε».

Για το πιθανό μέλλον ως προπονητής εθνικής ομάδας: «Ναι, αν υπάρξουν οι σωστές συνθήκες. Είναι μια ιδέα που μου αρέσει ως μελλοντική προοπτική».

Για τα φαβορί του Μουντιάλ: «Ποιος θα κερδίσει; Προφανώς η Βραζιλία είναι ένας από τους υποψηφίους, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε την Ισπανία και πάντα πιστεύω ότι η Γαλλία είναι μια μεγάλη ομάδα για τον τίτλο. Μου αρέσει πολύ και η Αργεντινή».

Για την ευχή προς όλους τους φιλάθλους για το 2026: «Να απολαμβάνουν το ποδόσφαιρο με πάθος και σεβασμό: έτσι θα είναι πιο χαρούμενοι».

Για τη Νάπολι: «Ακόμα και ο Κόντε μιλά για business plan; Φυσικά. Η ανάπτυξη των συλλόγων δεν αφορά μόνο το γήπεδο, αλλά όλα τα τμήματα. Αν εξαρτάσαι μόνο από τα αποτελέσματα, σου λείπει η σταθερότητα, η οποία είναι θεμελιώδης για να αναπτυχθείς. Αν περίμενα να επιστρέψει η Νάπολι πρωταθλήτρια; Όχι, γιατί έχουν εκείνη τη σταθερότητα που χρειάζεται ένας σύλλογος, ένα καλό ρόστερ και έναν ικανό προπονητή που ξέρει να αξιοποιεί τους παίκτες. Όχι, γιατί αντίπαλοι όπως η Ίντερ, η Γιουβέντους ή η Μίλαν έχουν το επίπεδο για να κατακτήσουν το σκουντέτο. Γι’ αυτό αυτό που κάνει η Νάπολι έχει μεγάλη αξία».

Για τη μάχη του πρωταθλήματος στην Ιταλία: «Ποιος θα κερδίσει; Είναι νωρίς για να το πούμε. Οι ομάδες της κορυφής έχουν εξαιρετικά ρόστερ και οι τίτλοι κρίνονται στα τελευταία δέκα παιχνίδια».