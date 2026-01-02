Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης δίπλα του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές & ασθενείς

Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Υγείας έστειλαν ευχές στους πολίτες και το νοσηλευτικό προσωπικό για το νέο έτος

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης δίπλα του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές & ασθενείς

Κυριάκος Μητσοτάκης και Άδωνις Γεωργιάδης στο Τζάνειο Νοσοκομείο.

Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, επισκέφτηκαν ανήμερα Πρωτοχρονιάς τα ΤΕΠ του νοσοκομείου «Γεννηματάς», όπου ευχήθηκαν στους πολίτες και το νοσηλευτικό προσωπικό για το νέο έτος, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευση για ένα καλύτερο ΕΣΥ.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Υγείας επισκέφθηκε τα νοσοκομεία «Σωτηρία», «Αλεξάνδρα» και κατέληξαν στο «Τζάνειο» στον Πειραιά, όπου, όπως τόνισε, επιθεώρησαν τα νέα ΤΕΠ που βρίσκονται σχεδόν έτοιμα προς παράδοση. Όπως επεσήμανε, τα εγκαίνια αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου σε έναν μήνα και η διαφορά για ασθενείς και προσωπικό θα είναι «τεράστια» σε σύγκριση με όσα ίσχυαν έως σήμερα.

Το «παρών» έδωσαν και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, αλλά και η πρώην πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, ενώ, ο κ. Γεωργιάδης προσέφερε γλυκά στους ασθενείς και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου.

