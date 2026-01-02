Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες
Στο στόχαστρο τα ορυχεία Bitcoin στις Ηνωμένες Πολιτείες: Οι δορυφορικές εικόνες που τα «έκαψαν»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Βίντεο που αποκαλύπτει το μέγεθος ενός από τα μεγαλύτερα ορυχεία Bitcoin παγκοσμίως έχει προκαλέσει οργή στο διαδίκτυο για την τεράστια ενεργειακή σπατάλη.
Δείτε το βίντεο στο gazzetta.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:24 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη
07:51 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο
11:43 ∙ WHAT THE FACT
Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων
06:00 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
05:15 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ