Βενεζουέλα: Ανακάλεσε τις άδειες έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών

Η Βενεζουέλα ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας έξι μεγάλων διεθνών αεροπορικών εταιριών που ανέστειλαν τις πτήσεις στη χώρα έπειτα από προειδοποίηση της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας των ΗΠΑ.

Η αρχή πολιτικής αεροπορίας ανακάλεσε τις άδειες για την Iberia, την TAP, την Avianca, τη Latam Colombia, την Turkish Airlines και την Gol, μειώνοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα με τη χώρα της Καραϊβικής και υλοποιώντας τις απειλές που είχε εξακοντίσει αυτήν την εβδομάδα.

Σε μια ανακοίνωση, το Καράκας ανέφερε πως οι αεροπορικές εταιρίες «προσχώρησαν σε ενέργειες» κρατικής τρομοκρατίας που προωθούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σταματώντας «μονομερώς» εμπορικές πτήσεις.

Την περασμένη εβδομάδα, η αμερικανική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας προειδοποίησε μεγάλες αεροπορικές εταιρίες για μια «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» όταν πετούν πάνω από τη Βενεζουέλα, λόγω «επιδεινούμενης κατάστασης ασφαλείας και αυξημένης στρατιωτικής δραστηριότητας μέσα στη ή γύρω από τη» χώρα.

Το Καράκας δήλωσε πως η πολιτική αεροπορία των ΗΠΑ δεν έχει αρμοδιότητα για τον εναέριο χώρο της.

Ο στρατός των ΗΠΑ αναπτύσσει τους τελευταίους μήνες δυνάμεις στην Καραϊβική εν μέσω επιδείνωσης των σχέσεων με τη Βενεζουέλα, προκειμένου να πολεμήσει τον ρόλο όπως τον αποκαλεί του προέδρου Νικολάς Μαδούρο στην προμήθεια παράνομων ναρκωτικών που έχουν σκοτώσει Αμερικανούς.

Ο Μαδούρο αρνείται τις κατηγορίες και λέει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει την απομάκρυνσή του.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε τη Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου η Διεθνής Ένωση Αεροπορικών Μεταφορών (IATA) ανέφερε πως οι αρχές της Βενεζουέλας είχαν δώσει προθεσμία 48 ωρών σε διεθνείς αεροπορικές εταιρίες προκειμένου να επαναλάβουν τις πτήσεις, αλλιώς κινδύνευαν να χάσουν τις άδειές τους να πετούν στη χώρα.

Οι αεροπορικές εταιρίες

Αρκετές διεθνείς αεροπορικές εταιρίες έχουν ακυρώσει πτήσεις προς τη Βενεζουέλα τις τελευταίες ημέρες, παραβλέποντας τη 48ωρη προθεσμία του Καράκας.

Η Iberia δήλωσε ότι επιθυμεί να ξεκινήσει και πάλι τις πτήσεις προς τη Βενεζουέλα μόλις εκπληρωθούν πλήρως οι όροι ασφάλειας.

Η Air Europa και η Plus Ultra ανέστειλαν πτήσεις, όμως οι άδειες λειτουργίας τους δεν έχουν ανακληθεί.

Οι διεθνείς αεροπορικές εταιρίες Copa και Wingo εξακολουθούν να λειτουργούν στη Βενεζουέλα, όπως και εγχώριες αεροπορικές εταιρίες που πετούν στην Κολομβία, στον Παναμά και στο Κουρασάο.

