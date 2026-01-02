NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

Δείτε τα αποτελέσματα και τα highlights από τους αγώνες του NBA.

Με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους με επτά τρίποντα, οι Μαϊάμι Χιτ συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, επικρατώντας εκτός έδρας των πρωτοπόρων της Ανατολής Ντιτρόιτ Πίστονς με 118-112 και φτάνοντας τις τέσσερις διαδοχικές νίκες.

Ο Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ πρόσθεσε 19 πόντους από τον πάγκο, ο Άντριου Γουίγκινς είχε 17 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαμ Αντεμπάγιο τελείωσε το παιχνίδι με 15 πόντους και 14 ριμπάουντ. Για το Ντιτρόιτ, ο Κέιντ Κάνιγχαμ ξεχώρισε με 31 πόντους, 11 ασίστ και 8 ριμπάουντ, όμως οι Πίστονς γνώρισαν την τρίτη ήττα τους στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια, με τον Τζέιλεν Ντούρεν να αγωνίζεται μόλις 18 λεπτά λόγω διαστρέμματος στον δεξιό αστράγαλο.

Οι Σέλτικς πέρασαν από το Σακραμέντο, επικρατώντας 120-106 των Κινγκς και με επτά νίκες στα δέκα τελευταία παιχνίδια βελτίωσαν στο 21-12 το ρεκόρ τους, ενώ οι γηπεδούχοι έπεσαν στο 8-26.

Ο Μπράουν είχε 29 πόντους και 10 ριμπάουντ για τους νικητές ενώ ο Γουάιτ και ο Πρίτσαρντ μέτρησαν από 16 πόντους. Από την πλευρά των ηττημένων ο ΝτεΡόζαν είχε 25 πόντους και ο Σρέντερ 18.

Οι Κλίπερς επικράτησαν 118-101 των Τζαζ εντός έδρας με τον Λέοναρντ να πραγματοποιεί απίθανη εμφάνιση. Σε 39 λεπτά σημείωσε 45 πόντους (10/13 τρίποντα, 6/16 τρίποντα), ενώ είχε 7 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα και 2 τάπες, αλλά και 3 λάθη. Ο Χάρντεν είχε 20 με 7 ασίστ και 3 ριμπάουντ. Ο Κάιλ Άντερσον με 22 πόντους ήταν πρώτος σκόρερ για τους ηττημένους.

Την ίδια ώρα, οι Χιούστον Ρόκετς ήταν καταιγιστικοί στη Νέα Υόρκη, διαλύοντας τους αποδεκατισμένους Μπρούκλιν Νετς με 120-96. Ο Κέβιν Ντουράντ είχε 22 πόντους και 11 ασίστ απέναντι σε μία από τις πρώην ομάδες του, με τον Άμεν Τόμπσον να ηγείται επιθετικά με 23 πόντους (10/12 σουτ). Ο Αλπερέν Σενγκούν πρόσθεσε 20 πόντους, οι Ρόκετς σούταραν με 57,3% εντός πεδιάς και κυριάρχησαν στα ριμπάουντ με 45-27, φτάνοντας την τέταρτη συνεχόμενη νίκη τους.

Στο Ντάλας, ο Ταϊρίς Μάξεϊ πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην ομάδα της γενέτειράς του, οδηγώντας τους Φιλεδέλφεια 76ερς σε εκτός έδρας νίκη με 123-108 επί των Ντάλας Μάβερικς. Ο γκαρντ των Σίξερς σημείωσε 34 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ, με τον Τζόελ Εμπίντ να προσθέτει 22 πόντους και τον Κουέντιν Γκράιμς 19 με 5/7 τρίποντα. Για το Ντάλας, ο Μαξ Κρίστι είχε 18 πόντους, ο Άντονι Ντέιβις 13 πόντους και 8 ριμπάουντ, σε ένα ματς που σήμανε την τέταρτη διαδοχική ήττα των Μάβερικς.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του ΝΒΑ:

Νετς-Ρόκετς 96-120

Πίστονς-Χιτ 112-118

Μάβερικς-Σίξερς 108-123

Κινγκς-Σέλτικς 106-120

Κλίπερς-Τζαζ 118-101

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Νέα Υόρκη 23-10

Βοστώνη 21-12

Τορόντο 20-15

Φιλαδέλφεια 18-14

Μπρούκλιν 10-21

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 25-9

Κλίβελαντ 19-16

Σικάγο 16-17

Μιλγουόκι 14-20

Ιντιάνα 6-28

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 19-15

Μαϊάμι 19-15

Ατλάντα 16-19

Σάρλοτ 11-22

Ουάσινγκτον 8-24

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 29-5

Ντένβερ 23-10

Μινεσότα 21-13

Πόρτλαντ 14-20

Γιούτα 12-21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 20-11

Φοίνιξ 19-14

Γκόλντεν Στέιτ 18-16

Λ.Α. Κλίπερς 12-21

Σακραμέντο 8-26

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Σαν Αντόνιο 24-9

Χιούστον 21-10

Μέμφις 15-18

Ντάλας 12-23

Νέα Ορλεάνη 8-27

