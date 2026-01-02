United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς κάνουν ποδαρικό στην Αυστραλία - Η ώρα και το κανάλι

Η νέα χρονιά ξεκινάει νωρίς και στο τένις!

Η Μαρία Σάκκαρη και ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπαίνουν στη μάχη του United Cup με την Ελλάδα να έχει σήμερα (2/1) ως πρώτο αντίπαλο την Ιαπωνία, στο Περθ της Αυστραλίας.

Στις 11:00 είναι προγραμματισμένη η μονομαχία της Σάκκαρη με τη Ναόμι Οζάκα και μετά το τέλος της (περίπου στις 13:00) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση ανάμεσα στον Τσιτσιπά και τον Μοτσιζούκι.

Η μάχη των δύο χωρών θα ολοκληρωθεί με το μικτό διπλό.

Τη Δευτέρα (5/1) θα διεξαχθεί η αναμέτρηση με τη Μεγάλη Βρετανία, με τον Τσιτσιπά να παίζει στις 11.00 με τον Μπιλ Χάρις και τη Σάκκαρη να μονομαχεί με τη Ραντουκάνου αμέσως μετά, πριν πέσει η αυλαία με το διπλό.

Τους αγώνες μπορείτε να παρακολουθήσετε από το ΕΡΤ ΣΠΟΡ 2