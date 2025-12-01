Σκηνικό σύγκρουσης στην Καραϊβική: Η Βενεζουέλα καταγγέλλει «επικείμενη επίθεση» των ΗΠΑ

Το Καράκας κατήγγειλε την Κυριακή, «προετοιμαζόμενη επίθεση», στον απόηχο της ανάπτυξης στοιχείων του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς η Ουάσιγκτον εντείνει την πίεση στη Βενεζουέλα του προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Την ίδια ώρα, το κοινοβούλιο στο Καράκας υποδέχθηκε συγγενείς θυμάτων των αμερικανικών πληγμάτων στην Καραϊβική Θάλασσα.

Η Ουάσιγκτον, υποστηρίζοντας ότι διεξάγει επιχείρηση κατά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, έχει αναπτύξει από τον Σεπτέμβριο στην Καραϊβική ολοένα και ισχυρότερα στρατιωτικά μέσα. Τον Νοέμβριο, στην περιοχή κατέφθασε και αεροπλανοφόρο, το μεγαλύτερο στον κόσμο.

Μαύρο πρόβατο των ΗΠΑ εδώ και ένα τέταρτο του αιώνα, η Βενεζουέλα κατηγορείται από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι βρίσκεται πίσω από τη διακίνηση ναρκωτικών που πλημμυρίζουν την αμερικανική αγορά. Το Καράκας διαψεύδει τον ισχυρισμό και αντιτείνει ότι πραγματικός στόχος της Ουάσιγκτον είναι η επιβολή αλλαγής καθεστώτος, ώστε να αποκτήσει τον έλεγχο του πετρελαίου της χώρας.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μαρκγουέιν Μάλιν δήλωσε χθες ότι η Ουάσιγκτον πρότεινε στον πρόεδρο Μαδούρο να εγκαταλείψει τη χώρα. «Δώσαμε στον Μαδούρο την ευκαιρία να φύγει. Του είπαμε πως θα μπορούσε να πάει στη Ρωσία ή σε κάποια άλλη χώρα», ανέφερε.

Ο πρόεδρος Τραμπ επιβεβαίωσε αργότερα ότι είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του την περασμένη εβδομάδα. «Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», δήλωσε σε δημοσιογράφους μέσα στο προεδρικό αεροσκάφος, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη που αρχικά αποκάλυψε η εφημερίδα New York Times.

Βοήθεια από τον ΟΠΕΚ

Η Βενεζουέλα γνωστοποίησε ότι ζήτησε από τον ΟΠΕΚ να βοηθήσει «να σταματήσει αυτή η (αμερικανική) επίθεση», η οποία, όπως υποστηρίζει, «βρίσκεται σε προετοιμασία με ολοένα περισσότερη δύναμη και απειλεί σοβαρά τις ισορροπίες της διεθνούς αγοράς ενέργειας». Την επιστολή διάβασε η αντιπρόεδρος της χώρας, Ντέλσι Ροδρίγκες, που είναι και υπουργός Πετρελαίου, κατά τη διάρκεια ψηφιακής συνεδρίασης με τους ομολόγους της από τις χώρες-μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών.

Σύμφωνα με την επιστολή, την οποία υπογράφει ο πρόεδρος Μαδούρο, η Ουάσιγκτον «επιδιώκει να αρπάξει τα πελώρια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, τα μεγαλύτερα στον κόσμο, με τη χρήση στρατιωτικής βίας».

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διεξάγουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου επιχειρήσεις κατά ταχύπλοων, κυρίως στην Καραϊβική αλλά και στον ανατολικό Ειρηνικό, τα οποία –κατά την κυβέρνηση Τραμπ– μετέφεραν ναρκωτικά. Για τους ισχυρισμούς αυτούς δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις. Στις περισσότερες από 20 επιδρομές έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 83 άνθρωποι.

Η Βενεζουέλα κάνει λόγο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας» και έχει ζητήσει από τον Σεπτέμβριο τη διενέργεια έρευνας από τον ΟΗΕ.

Ο Χόρχε Ροδρίγκες, από τους ισχυρότερους πολιτικούς της χώρας και επικεφαλής διαπραγματευτής με τις ΗΠΑ, δήλωσε χθες ότι υποδέχθηκε στο κοινοβούλιο «οικογένειες πολιτών της Βενεζουέλας που δολοφονήθηκαν, εκτελέστηκαν εξωδικαστικά σε ενέργειες ξεκάθαρα αθέμιτες και παράνομες, που έχουν διαπραχθεί από τις 2 Σεπτεμβρίου από τον αμερικανικό στρατό». Υποσχέθηκε, μάλιστα, τη σύσταση κοινοβουλευτικής εξεταστικής επιτροπής, αρνήθηκε ωστόσο να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες συνομιλίες ή διαπραγματεύσεις μεταξύ των προέδρων Τραμπ και Μαδούρο.

Το Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ διαμήνυσε πως ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας πρέπει να θεωρείται «εντελώς κλειστός». Τα τελευταία 24ωρα καταγράφεται αδιάλειπτη δραστηριότητα αμερικανικών μαχητικών και βομβαρδιστικών σε απόσταση λίγων δεκάδων χιλιομέτρων από τις ακτές της χώρας, σύμφωνα με εξειδικευμένους ιστότοπους παρακολούθησης πτήσεων.

Έξι αεροπορικές εταιρείες έχουν αναστείλει τα δρομολόγιά τους προς και από τη Βενεζουέλα. Χθες, το ρωσικό ταξιδιωτικό πρακτορείο Pegas Touristik, που πραγματοποιεί συχνά πτήσεις προς το νησί Μαργαρίτα, ανακοίνωσε επίσης την αναστολή των δρομολογίων του.

Μετά την ανάρτηση του προέδρου Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social για τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, το Καράκας σχολίασε ότι η Ουάσιγκτον «ανέστειλε μονομερώς» τους επαναπατρισμούς Βενεζουελάνων μεταναστών που απελαύνονται από τις ΗΠΑ. Οι πτήσεις επαναπατρισμού είχαν συνεχιστεί έως τώρα, παρά την κλιμάκωση των εντάσεων.

Η αντιπρόεδρος Ροδρίγκες ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Μαδούρο έδωσε εντολή για την ενεργοποίηση «ειδικού σχεδίου» επαναπατρισμού, παρά τη μείωση των πτήσεων από τις αεροπορικές εταιρείες. Σημείωσε, πάντως, ότι το αεροδρόμιο του Καράκας εξακολουθεί να λειτουργεί κανονικά.

Την Πέμπτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε αναγγείλει ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ θα αρχίσουν «πολύ σύντομα» να στοχοποιούν «διακινητές ναρκωτικών στη Βενεζουέλα», στο έδαφος της λατινοαμερικάνικης χώρας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο αμερικανικό Κογκρέσο, τόσο από Δημοκρατικούς όσο και από Ρεπουμπλικάνους.

Ο σοσιαλιστής πρόεδρος Μαδούρο, πολιτικός κληρονόμος του Ούγο Τσάβες, βρίσκεται στην εξουσία από το 2013. Επανεξελέγη το 2024 σε εκλογές που αμφισβητήθηκαν και σημαδεύτηκαν από αιματηρά επεισόδια και συλλήψεις. Η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, η οποία έλαβε φέτος το Νόμπελ Ειρήνης, κατηγορεί την κυβέρνηση για εκλογική απάτη και δηλώνει ότι ο πρόεδρος Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία «με ή χωρίς διαπραγμάτευση».