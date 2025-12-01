ΗΠΑ: O Τραμπ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά την περασμένη εβδομάδα με τον Βενεζουελάνο ομόλογό του.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.
«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο πρόεδρος των σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.
Ο Μαδούρο κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:46 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός κοντά στη Ζαχάρω Ηλείας
23:41 ∙ ΕΛΛΑΔΑ