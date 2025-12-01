ΗΠΑ: O Τραμπ επιβεβαίωσε την τηλεφωνική επικοινωνία με τον Μαδούρο

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε την Κυριακή ότι είχε την περασμένη εβδομάδα τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

«Δεν θα πω αν πήγε καλά ή άσχημα. Ήταν μια τηλεφωνική κλήση», είπε ο πρόεδρος των σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος του, αναφερόμενος στη συνδιάλεξη με τον ομόλογό του από τη Βενεζουέλα, που αρχικά αποκαλύφθηκε από την εφημερίδα New York Times.

Ο Μαδούρο κατηγορεί τον ένοικο του Λευκού Οίκου πως χρησιμοποιεί τη διακίνηση ναρκωτικών ως πρόσχημα για την ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην Καραϊβική θάλασσα με σκοπό στην πραγματικότητα να τον ανατρέψει.