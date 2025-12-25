Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρωπότητα είναι η Γέννηση του Χριστού»

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα ευχήθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «Καλά Χριστούγεννα», ανήμερα της μεγάλης χριστιανικής εορτής, 25 Δεκεμβρίου.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα μίλησε για τη σημασία της Γέννησης του Θεανθρώπου επικαλούμενη ένα απόσπασμα από τον προφητικό λόγο του Ησαΐα στη Παλαιά Διαθήκη.

«Διότι γεννήθηκε για μας ένα παιδί, μας δόθηκε ένας υιός· πάνω στους ώμους του η εξουσία θα μένει και τ’ όνομά του θα ’ναι: Σύμβουλος θαυμαστός, Θεός ισχυρός, αιώνιος Πατέρας και της Ειρήνης Άρχοντας», αναφέρει ο στίχος της Παλαιάς Διαθήκης που χρησιμοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, με την ίδια να γράφει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Το μεγαλύτερο δώρο που δόθηκε στην ανθρωπότητα είναι η Γέννηση του Ιησού Χριστού. Καλά Χριστούγεννα».

https://www.instagram.com/p/DSr_TNCjwMm/

