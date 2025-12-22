Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο για το 2026

Στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας βρέθηκε το πρωί η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο πλαίσιο των επαφών της με μέλη της κυβέρνησης

Συνάντηση Γκίλφοϊλ-Παπασταύρου: Ενέργεια, LNG και Κάθετος Διάδρομος στο επίκεντρο για το 2026
Την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοΐλ, υποδέχθηκε σήμερα, Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου στο Υπουργείο, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Υπουργός, κ. Σταύρος Παπασταύρου. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα και μετά το πέρας της είχαν την ευκαιρία να ακούσουν παραδοσιακά κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Κορωπίου.

Ο υπουργός Σταύρος Παπασταύρου χαρακτήρισε το 2025 «έτος καμπής» για τη χώρα, τονίζοντας ότι οι ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν και δρομολογήθηκαν ενισχύουν τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, προσελκύουν επενδύσεις και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

«Είναι μεγάλη χαρά που υποδεχόμαστε σήμερα στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, κα. Κίμπερλι Γκίλφοΐλ. Ακούσαμε μαζί τα παραδοσιακά κάλαντα από τις μαθήτριες και τους μαθητές του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου - Λυκείου Κορωπίου. Στις φωνές τους βρίσκουμε την ελπίδα και την αισιοδοξία. Το 2025 αποτέλεσε έτος καμπής για τη χώρα μας, με ενεργειακές συμφωνίες που αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενεργειακή αρχιτεκτονική. Συμφωνίες που ήδη υλοποιούνται και θα φέρουν επενδύσεις, περισσότερα δημόσια έσοδα, νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας και ισχυρότερη θωράκιση της γεωπολιτικής μας θέσης».

Ο Κάθετος Διάδρομος και οι αμερικανικοί κολοσσοί

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου, που μετατρέπει τη χώρα σε πύλη ενεργειακής ασφάλειας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ο κ. Παπασταύρου απαρίθμησε τις κομβικές εξελίξεις:

  • την πρώτη ερευνητική γεώτρηση από τις ExxonMobil, Energean και HelleniQ Energy,
  • καθώς και την ανάληψη δικαιωμάτων έρευνας νοτίως της Κρήτης από τη Chevron.

Η πρώτη ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια στην πατρίδα μας, από την ExxonMobil, την Energean, την HelleniqEnergy και η συνολική ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων από τη Chevron, η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου, ήδη από τον Δεκέμβριο και όλες οι άλλες συμφωνίες είναι τα αποτελέσματα του κοινού βηματισμού μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο τομέα της ενέργειας. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η Πρωτοβουλία 3+1 αναπτύσσεται δυναμικά. Ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πραγματοποιεί αυτή τη στιγμή επίσκεψη στο Ισραήλ και ενισχύει περισσότερο την περιφερειακή μας συνεργασία σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως στην άμυνα και στην ενέργεια. Αυτές οι συμφωνίες στηρίζονται πάνω στο κοινό όραμα της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Έχουμε πολλές προκλήσεις μπροστά μας. Το 2026 θα προχωρήσουμε αποφασιστικά προς την υλοποίηση και την ενίσχυση της συνεργασίας μας, προκειμένου να υπάρξει ειρήνη και ανάπτυξη στην περιοχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως την Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρία Γκίλφοϊλ, για την προσωπική της απόφαση να στηρίξει αυτές τις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες στη χώρα μας».

Η Πρέσβης των ΗΠΑ, κ. Γκίλφοϊλ, με τη σειρά της, δήλωσε:

«Σας ευχαριστώ, κ. Παπασταύρου. Είναι χαρά μου να βρίσκομαι εδώ μαζί σας και με τα υπέροχα παιδιά που τραγούδησαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Σήμερα η φιλοξενία ήταν εξαιρετικά θερμή, στο πνεύμα της χριστουγεννιάτικης περιόδου. Τα παιδιά τραγούδησαν τόσο όμορφα. Όλοι το απολαύσαμε πάρα πολύ, και ο Θεός να ευλογεί τους εξαιρετικούς δασκάλους και τους γονείς τους. Και σας ευχαριστώ για τη ζεστή υποδοχή.

Η ενέργεια βρίσκεται στον πυρήνα της σχέσης Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας. Η ενέργεια δεν είναι απλώς κινητήριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης. Είναι η ραχοκοκαλιά της εθνικής ασφάλειας. Η θητεία μου στην Ελλάδα ξεκίνησε με το συνέδριο P-TECH, το οποίο έφερε κοντά σχεδόν 1.000 ηγέτες από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα από όλη την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με στόχο τη μεταφορά αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρώπη και τη μείωση της εξάρτησης της περιοχής από τη Ρωσία. Ήμασταν επίσης περήφανοι που συμμετείχαν 80 υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης των ΗΠΑ -αριθμός ρεκόρ για πρώτη φορά στην Ελλάδα- συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων υπουργών.

Ο Υπουργός Ενέργειας και το Υπουργείο συνδιοργάνωσαν το συνέδριο, και συνεχίζουν να αποτελούν περιφερειακό και παγκόσμιο ηγέτη σε θέματα ενέργειας. Με τις ισχυρές οικονομικές προοπτικές της, τη σημαντική συμβολή της στη διασφάλιση της περιφερειακής σταθερότητας και τη δέσμευσή της στην επίλυση συγκρούσεων, ο ρόλος της Ελλάδας ως περιφερειακού ενεργειακού κόμβου θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο το 2026. Σας ευχαριστώ προσωπικά, κύριε Υπουργέ Παπασταύρου, για τη θαρραλέα ηγεσία και το όραμά σας σε αυτόν τον τομέα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αφοσιωμένες σε αυτή τη σχέση και είναι έτοιμες να στηρίξουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πύλης για διαφοροποιημένες και ασφαλείς ενεργειακές διαδρομές προς την Ευρώπη. Είμαι περήφανη για όσα έχουμε ήδη πετύχει μαζί μεταξύ των δύο χωρών μας και προσβλέπω στην επίτευξη πολλών ακόμη ορόσημων το επόμενο έτος. Ο Θεός να ευλογεί εσάς και τους λαούς των δύο μεγάλων εθνών μας».

