Aρρραβωνιάστηκε ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ - Ποια είναι η Μπετίνα Άντερσον που «είπε το ναι»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ο μεγαλύτερος γιος του, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, αρραβωνιάστηκε με την Μπετίνα Άντερσον, μέλος της κοσμικής κοινωνίας του Παλμ Μπιτς

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο Τραμπ έκανε την ανακοίνωση στη διάρκεια ενός πάρτι στον Λευκό Οίκο.Αυτή είναι η τρίτη φορά που ο μεγαλύτερος γιος του Αμερικανού προέδρου αρραβωνιάζεται. «Συνήθως δεν χάνω τα λόγια μου, γιατί συνήθως κάνω πολύ καλά με τις παραληρηματικές δηλώσεις και τις εκφωνήσεις», είπε με χιούμορ ο 47χρονος Ντόναλντ Τζούνιορ κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης. «Θέλω να ευχαριστήσω την Μπετίνα για αυτή τη μία λέξη: "Ναι"».

BREAKING NEWS:



President Trump just announced at the White House that his son @DonaldJTrumpJr and his girlfriend Bettina Anderson are getting married! They just got engaged.



Congratulations to them both. pic.twitter.com/psb38nTGla — Laura Loomer (@LauraLoomer) December 16, 2025

Η Άντερσον στη συνέχεια έκανε τα δικά της σχόλια, λέγοντας: «Αυτό ήταν το πιο αξέχαστο Σαββατοκύριακο. «Παντρεύομαι τον έρωτα της ζωής μου και νιώθω σαν το πιο τυχερό κορίτσι στον κόσμο. Ευχαριστώ».

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ ήταν προηγουμένως παντρεμένος με τη Βανέσα Τραμπ , με την οποία έμειναν μαζί για 12 χρόνια πριν εκείνη καταθέσει αίτηση διαζυγίου το 2018. Απέκτησαν πέντε παιδιά : τον Κάι, 18 ετών, τον Ντόναλντ Γ΄, 16 ετών, τον Τρίσταν, 14 ετών, τον Σπένσερ, 13 ετών, και την Κλόι, 11 ετών.

Το 2018, ο γιος του Αμερικανού προέδρου άρχισε να βγαίνει με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ . Αρραβωνιάστηκαν το 2020. Παρά το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσαν ποτέ επίσημα τον χωρισμό τους, το PEOPLE έγραψε τον Δεκέμβριο του 2024 ότι ο ίδιος και η Άντερσον ήταν μαζί για περίπου έξι μήνες .

Ο υιός Τραμπ με τη Μπετίνα Άντερσον AP

Ο Ντόναλντ Τζούνιορ και η Άντερσον εθεάθησαν για πρώτη φορά σε ραντεβού για brunch τον Αύγουστο του 2024, σύμφωνα με φωτογραφίες που εξασφάλισε η Daily Mail . Εκείνη την εποχή, ήταν ακόμα αρραβωνιασμένος με τη Γκίλφοϊλ, γράφει το People.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, πηγές δήλωσαν στο People ότι ο Τραμπ και η Γκίλφοϊλ φέρεται να περνούσαν κάποιο χρονικό διάστημα χώρια και φέρεται να χώρισαν οριστικά τον Δεκέμβριο του 2024. Λίγο αργότερα, ο Τραμπ πρότεινε την Γκίλφοϊλ για να υπηρετήσει ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τζούνιορ συνάντησε την Άντερσον στο δείπνο γενεθλίων της στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα τον Δεκέμβριο του 2024. Τον συνόδευσε επίσης στον εορτασμό της οικογενειακής παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Mar-a-Lago. Στη συνέχεια, ήταν στο πλευρό του κατά την ορκωμοσία του πατέρα του τον Ιανουάριο του 2025. Τον επόμενο μήνα, μια πηγή είπε στο PEOPLE: «Η Μπετίνα φαίνεται υπέροχη για αυτόν».

Η Άντερσον είναι κόρη των φιλάνθρωπου Χάρι Λόι Άντερσον Τζούνιορ και Ίνγκερ Άντερσον. Είναι υπέρμαχος του ιδρύματος ψυχικής υγείας της Όντρεϊ Γκρους, Hope for Depression Research Foundation , το οποίο χρηματοδοτεί την ιατρική έρευνα που σχετίζεται με την κατάθλιψη, και είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από το Project Paradise , μια προσπάθεια διατήρησης της Φλόριντα. Περνάει επίσης χρόνο με το Literacy Coalition της Κομητείας Παλμ Μπιτς «κάθε εβδομάδα».

