«Πέθανες;»: Η viral εφαρμογή για τους μοναχικούς που «σπάει ταμεία» στην Κίνα

Γυναίκα στο Πεκίνο τσεκάρει το κινητό της τηλέφωνο 

AP
Μια νέα, αμφιλεγόμενη εφαρμογή για τους μοναχικούς έχει κατακλύσει την Κίνα. Ονομάζεται: «Πέθανες;» και η ιδέα για τη λειτουργία της είναι απλή. Πρέπει να επικοινωνεί κανείς κάθε δύο ημέρες – κάνοντας κλικ σε ένα μεγάλο κουμπί – για να επιβεβαιώσει ότι είναι ζωντανός. Εάν όχι, θα επικοινωνήσει με την επαφή έκτακτης ανάγκης που έχει ορίσει ο χρήστης και θα την ενημερώσει ότι ενδέχεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα.

Κυκλοφόρησε τον Μάιο του περασμένου έτους χωρίς πολλές φανφάρες, αλλά η η δημοτικότητά της έχει εκτοξευθεί τις τελευταίες εβδομάδες, με πολλούς νέους, που ζουν μόνοι στις κινεζικές μεγαλουπόλεις, να το κατεβάζουν μαζικά. Η εφαρμογή επί πληρωμή είναι πλέον εκείνη με τις περισσότερες λήψεις στη χώρα.

Σύμφωνα με ερευνητικά ιδρύματα, ενδέχεται να υπάρχουν έως και 200 ​​εκατομμύρια νοικοκυριά ενός ατόμου στην Κίνα έως το 2030, αναφέρει το κινεζικό κρατικό μέσο ενημέρωσης Global Times. Και είναι αυτοί οι άνθρωποι που προσπαθεί να στοχεύσει η εφαρμογή - η οποία αυτοαποκαλείται «σύντροφος εταιρείας ασφαλείας, είτε είναι μοναχικοί υπάλληλοι γραφείου, είτε φοιτητές που ζουν μακριά από το σπίτι, είτε οποιοσδήποτε επιλέγει έναν μοναχικό τρόπο ζωής.

«Οι άνθρωποι που ζουν μόνοι σε οποιοδήποτε στάδιο της ζωής τους χρειάζονται κάτι τέτοιο, όπως και οι εσωστρεφείς, όσοι πάσχουν από κατάθλιψη, οι άνεργοι και άλλοι που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση», δήλωσε ένας χρήστης στα κινεζικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Υπάρχει ο φόβος ότι οι άνθρωποι που ζουν μόνοι μπορεί να πεθάνουν απαρατήρητοι, χωρίς κανέναν να καλέσει για βοήθεια. Μερικές φορές αναρωτιέμαι, αν πέθαινα μόνος, ποιος θα μάζευε το σώμα μου;» είπε ένας άλλος.

Ο 38χρονος Γουίλσον Χου, ο οποίος ζει περίπου 100 χιλιόμετρα από την οικογένειά του, λέει ότι αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κατέβασε την εφαρμογή. Εργάζεται στο Πεκίνο. Επιστρέφει σπίτι στη γυναίκα και το παιδί του δύο φορές την εβδομάδα, αλλά λέει ότι πρέπει να ζήσει μακριά τουθς αυτή τη στιγμή για να εργαστεί σε ένα έργο που τον αναγκάζει να κοιμάται κυρίως στο εργοτάξιο.

«Ανησυχώ ότι αν μου συμβεί κάτι, θα μπορούσα να πεθάνω μόνος μου στο σπίτι που νοικιάζω και κανείς δεν θα το μάθει», είπε. «Γι' αυτό κατέβασα την εφαρμογή και όρισα τη μητέρα μου ως επαφή έκτακτης ανάγκης». Πρόσθεσε επίσης ότι κατέβασε την εφαρμογή γρήγορα μετά την κυκλοφορία της, φοβούμενος ότι θα απαγορευόταν λόγω των αρνητικών κριτικών που την περιβάλλουν.

Κάποιοι έσπευσαν να επικρίνουν το όχι και τόσο χαρούμενο όνομα της εφαρμογής, λέγοντας ότι η εγγραφή σε αυτήν μπορεί να φέρει κακή τύχη. Άλλοι έχουν ζητήσει να αλλάξει σε κάτι με μια πιο θετική χροιά, όπως «Είσαι καλά;» ή «Πώς είσαι;».

Και παρόλο που η επιτυχία αυτής της εφαρμογής πρέπει να οφείλεται, εν μέρει, στο πιασάρικο όνομά της, η εταιρεία πίσω από την εφαρμογή, Moonscape Technologies, δήλωσε ότι λαμβάνει υπόψη την κριτική για τον τρέχοντα τίτλο και ζυγίζει μια πιθανή αλλαγή ονόματος.

Η εφαρμογή, η οποία είναι διεθνώς καταχωρημένη με το όνομα Demumu, κατατάσσεται στις δύο πρώτες θέσεις στις ΗΠΑ, τη Σιγκαπούρη και το Χονγκ Κονγκ, και στις τέσσερις πρώτες στην Αυστραλία και την Ισπανία για εφαρμογές κοινής ωφέλειας επί πληρωμή - πιθανώς λόγω των Κινέζων χρηστών που ζουν στο εξωτερικό.

Το τρέχον όνομα είναι ένα λογοπαίγνιο με μια επιτυχημένη εφαρμογή παράδοσης φαγητού που ονομάζεται "Are you Hungry?". Στα κινέζικα, το "Si-le-ma" ακούγεται σαν το όνομα της εφαρμογής φαγητού "E-le-ma". Αρχικά κυκλοφόρησε ως δωρεάν εφαρμογή και τώρα έχει εισέλθει στην κατηγορία επί πληρωμή - αν και στην χαμηλή τιμή των 8 γιουάν (1,15 δολάρια).

Λίγα είναι γνωστά για τους ιδρυτές του «Πέθανες» (Are You Dead?) αλλά λέγεται ότι πρόκειται για τρία άτομα που γεννήθηκαν μετά το 1995 και δημιούργησαν την εφαρμογή από το Zhengzhou στη Henan με μια μικρή ομάδα.

Σίγουρα έχει αυξηθεί σε αξία τώρα. Ένας από αυτούς τους άνδρες, ο οποίος είναι γνωστός με το όνομα Guo, δήλωσε στα κινεζικά μέσα ενημέρωσης ότι σκόπευαν να συγκεντρώσουν χρήματα πουλώντας το 10% της εταιρείας για ένα εκατομμύριο γιουάν. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από τα 1.000 γιουάν (140 δολάρια) που λένε ότι κόστισε η δημιουργία της εφαρμογής.

Επίσης επιδιώκουν να διευρύνουν το κοινό-στόχο τους - λέγοντας ότι διερευνούν την ιδέα ενός νέου προϊόντος ειδικά σχεδιασμένου για ηλικιωμένους σε μια χώρα όπου πάνω από το ένα πέμπτο του πληθυσμού της είναι άνω των 60 ετών.

Σε μια ένδειξη ότι εξετάζει σοβαρά αυτή την επιλογή, δημοσίευσε το Σαββατοκύριακο: «Θα θέλαμε να καλέσουμε περισσότερους ανθρώπους να δώσουν προσοχή στους ηλικιωμένους που ζουν στο σπίτι, να τους δώσουν περισσότερη φροντίδα και κατανόηση. Έχουν όνειρα, αγωνίζονται να ζήσουν και αξίζουν να τους βλέπουν, να τους σέβονται και να τους προστατεύουν»

