ΗΠΑ: Για πρώτη φορά προξενικές υπηρεσίες σε ισραηλινό οικισμό εποίκων στη Δυτική Όχθη

Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν προξενικές υπηρεσίες σε πολίτες ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, σε μία κίνηση που το Ισραήλ χαιρέτισε και η Παλαιστινιακή Αρχή καταδίκασε ως υπονόμευση της πιθανότητας ενός ανεξάρτητου κράτους

Γενική άποψη του εβραϊκού οικισμού Eφράτ στη Δυτική Όχθη

Οι ΗΠΑ θα παρέχουν επιτόπιες προξενικές υπηρεσίες σε δύο ισραηλινούς οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη για πρώτη φορά, σε μια κίνηση που επικρίθηκε από Παλαιστίνιους αξιωματούχους ως «σαφής παραβίαση του διεθνούς δικαίου».

Σε μια ανάρτηση στο X, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για τον εορτασμό της 250ής επετείου της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, θα παρέχει στους Αμερικανούς υπηρεσίες ρουτίνας έκδοσης διαβατηρίων στον οικισμό Eφράτ της Δυτικής Όχθης την Παρασκευή «μόνο για μία ημέρα».

Οι ισραηλινοί οικισμοί στη Δυτική Όχθη, την οποία το Ισραήλ κατέχει από το 1967, είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Η Εφράτ, περίπου 12 χιλιόμετρα νότια της Ιερουσαλήμ, φιλοξενεί περίπου 12.000 Ισραηλινούς.

Η Επιτροπή Αποικισμού και Αντίστασης στο Τείχος της Παλαιστινιακής Αρχής ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η πρωτοβουλία «συνιστά σαφή παραβίαση του διεθνούς δικαίου και κατάφωρη εύνοια των κατοχικών αρχών», αναφερόμενη στο Ισραήλ. Ο Μουαγιάντ Σααμπάν, επικεφαλής της επιτροπής, δήλωσε ότι το βήμα αυτό «εδραιώνει μια πραγματικότητα που υπονομεύει την πιθανότητα εγκαθίδρυσης ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους».

Η Χαμάς το χαρακτήρισε «επικίνδυνο προηγούμενο» και «έμπρακτη αναγνώριση της νομιμότητας των οικισμών και του ελέγχου της κατοχής στη Δυτική Όχθη». Η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Ιερουσαλήμ δήλωσε ότι παρόμοιες εγκαταστάσεις που προσφέρουν προξενικές υπηρεσίες θα παρασχεθούν τους επόμενους μήνες σε έναν δεύτερο ισραηλινό οικισμό, το Μπεϊτάρ Ιλίτ, καθώς και στην παλαιστινιακή πόλη Ραμάλα και σε τρεις πόλεις εντός του Ισραήλ.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, χαιρέτισε την κίνηση των ΗΠΑ. «...Eκτιμούμε τη σημαντική απόφαση της αμερικανικής πρεσβείας να επεκτείνει τις προξενικές υπηρεσίες στην Εφράτ, στην Ιουδαία και τη Σαμάρεια», είπε, χρησιμοποιώντας το βιβλικό όνομα για τη Δυτική Όχθη.

Ο Χιου Λόβατ, ανώτερος πολιτικός συνεργάτης στο πρόγραμμα Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, δήλωσε ότι η πρόθεση και το πλαίσιο της νέας πολιτικής ήταν σημαντικά.

«Το ιστορικό είναι πολύ σαφές. Ο Μάικ Χάκαμπι [ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ] είναι ένας δεδηλωμένος υποστηρικτής του οράματος του Μεγάλου Ισραήλ και υποστηρίζει την υλοποίηση αυτού του οράματος μεταξύ του ποταμού Ιορδάνη και της Μεσογείου Θάλασσας», δήλωσε ο Λόβατ. «Αυτό είναι ένα μήνυμα ότι οι ΗΠΑ δεν θα αντιμετωπίσουν τους ισραηλινούς οικισμούς [στη Δυτική Όχθη] με κανέναν διαφορετικό τρόπο από ό,τι τις πόλεις εντός του Ισραήλ».

Την περασμένη εβδομάδα, το υπουργικό συμβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε μέτρα για την ενίσχυση του ελέγχου της χώρας στη Δυτική Όχθη και τη διευκόλυνση των εποίκων να αγοράσουν γη, μια κίνηση που οι Παλαιστίνιοι χαρακτήρισαν «de facto προσάρτηση».

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής του Ισραήλ, έχει δηλώσει ότι αντιτίθεται στην προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, σύμφωνα με την μακροχρόνια πολιτική των ΗΠΑ, αλλά η κυβέρνησή του δεν έχει λάβει κανένα μέτρο για να σταματήσει την εποικιστική δραστηριότητα, η οποία έχει αυξηθεί από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του πέρυσι.

Η βία των εποίκων και οι στρατιωτικές επιδρομές έχουν αυξηθεί στη Δυτική Όχθη από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2023. Την περασμένη εβδομάδα Ισραηλινοί έποικοι πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο Αμερικανό κατά τη διάρκεια επίθεσης σε ένα χωριό, δήλωσαν το παλαιστινιακό υπουργείο υγείας και ένας μάρτυρας.

Την Τρίτη σημειώθηκαν εμπρηστικές επιθέσεις σε παλαιστινιακά σπίτια στο Mασαφέρ Γιάτα και σε άλλα κοντινά χωριά στους νότιους λόφους της Χεβρώνας. Η περιοχή έχει επανειλημμένα γίνει στόχος βίαιων εποίκων τα τελευταία χρόνια.

Οι ΗΠΑ προσφέρουν επί του παρόντος υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και προξενικών υπηρεσιών στην πρεσβεία τους στην Ιερουσαλήμ, καθώς και σε ένα υποκατάστημα του Τελ Αβίβ. Ο αριθμός των ατόμων με διπλή αμερικανική και ισραηλινή υπηκοότητα που ζουν στη Δυτική Όχθη εκτιμάται ότι ανέρχεται σε δεκάδες χιλιάδες.

Μεγάλο μέρος της Δυτικής Όχθης βρίσκεται υπό ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο , με περιορισμένη παλαιστινιακή αυτοδιοίκηση σε ορισμένες περιοχές που διοικούνται από την υποστηριζόμενη από τη Δύση Παλαιστινιακή Αρχή.

Ο κυβερνών συνασπισμός του Νετανιάχου, ο οποίος έχει μεγάλη βάση ψηφοφόρων στους οικισμούς, περιλαμβάνει πολλά μέλη που θέλουν το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη, γη που καταλήφθηκε στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής το 1967, στον οποίο το Ισραήλ επικαλείται βιβλικούς και ιστορικούς δεσμούς.

Η Εφράτ, ο εβραϊκός οικισμός όπου οι Αμερικανοί προξενικοί υπάλληλοι θα παρέχουν υπηρεσίες διαβατηρίων την Παρασκευή, φιλοξενεί πολλούς Αμερικανούς μετανάστες. Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν στη Δυτική Όχθη, όπου ζουν 3 εκατομμύρια Παλαιστίνιοι. Οι περισσότεροι οικισμοί είναι μικρές πόλεις που περιβάλλονται από φράχτες και φρουρούνται από Ισραηλινούς στρατιώτες.

