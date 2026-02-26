ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα

Κατακόρυφη αύξηση 116% στις ταξινομήσεις νέων μοτοσικλετών μεταξύ του 2020 και του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Παύλος Μεθόδιος

ΕΛΣΤΑΤ: Υπερδιπλασιάστηκαν οι πωλήσεις μοτοσικλετών μέσα σε 5 χρόνια - Γραφήματα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
  • Οι ταξινομήσεις νέων μοτοσικλετών υπερδιπλασιάστηκαν μεταξύ 2020 και 2025, από 38.568 σε 83.381 οχήματα.
  • Στην Αττική, οι νέες ταξινομήσεις αυξήθηκαν κατά 110%, φτάνοντας σχεδόν τις 40.000 το 2025.
  • Οι πωλήσεις μοτοσικλετών επανήλθαν σε επίπεδα προ κρίσης μετά τη σημαντική πτώση που σημειώθηκε μεταξύ 2009
  • 2013.
  • Το 2025, οι νέες ταξινομήσεις μοτοσικλετών αντιστοιχούν στο 24% του συνόλου των νέων οχημάτων στην Ελλάδα.
Snapshot powered by AI

Ολοένα και περισσότερες μοτοσικλέτες βγαίνουν στον δρόμο κάθε έτος, με τον αριθμό των νέων δικύκλων που ταξινομήθηκαν να υπερδιπλασιάζεται μεταξύ του 2020 και του 2025, καθώς πολλοί οδηγοί προσπαθούν να αποφύγουν το συνεχές μποτιλιάρισμα στους δρόμους και την αγωνιώδη αναζήτηση για θέση στάθμευσης.

Σύμφωνα με τα δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ για τις νέες κυκλοφορίες μοτοσικλετών άνω των 50 κυβικών, τα δίκυκλα που ταξινομήθηκαν (νέα και μεταχειρισμένα εξωτερικού) σημείωσαν αύξηση 116% εντός πέντε ετών, από το 2020 έως το 2025, από 38.568 σε 83.381.

Όπως αποτυπώνεται και στο παρακάτω διαδραστικό γράφημα, παράλληλη πορεία, αν και με χαμηλότερη αύξηση (110%), ακολούθησε η Αττική, με σχεδόν 40 χιλιάδες νέες μοτοσικλέτες να βγαίνουν στους μποτιλιαρισμένους δρόμους της πρωτεύουσας.

Η αύξηση αυτή ακολουθεί μία γενική τάση ανόδου των πωλήσεων οχημάτων έπειτα από τα χρόνια της κρίσης, όταν και η ζήτηση κατέρρευσε. Οι νέες ταξινομήσεις δικύκλων έπεσαν από τα 100.000 στο διάστημα 2007-2008 σε 30.000 το 2013 στο σύνολο της χώρας, ενώ στην Αττική μειώθηκαν από περίπου 40.000 σε 13.000.

Η αύξηση στις νέες ταξινομήσεις μοτοσικλετών ακολουθεί μία ανάλογη ανοδική τάση και στα επιβατηγά αυτοκίνητα.

Το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 225 χιλιάδες νέα αυτοκίνητα βγήκαν στους δρόμους της χώρας, μία αύξηση 65% σε σχέση με πέντε χρόνια πριν.

Τα στοιχεία για τα φορτηγά παραμένουν στάσιμα, 25-30 χιλιάδες νέα οχήματα να κυκλοφορούν στη χώρα κάθε έτος.

Οι 83 χιλιάδες μοτοσικλέτες που ταξινομήθηκαν στη χώρα αποτελούν ένα σημαντικό μερίδιο του συνόλου των νέων κυκλοφοριών οχημάτων το 2025, στο 24% του συνόλου.

Τη μερίδα του λέοντος λαμβάνουν τα επιβατηγά αυτοκίνητα, με 225 χιλιάδες να ταξινομούνται το προηγούμενο έτος, ενώ σε τρίτη θέση ακολουθούν τα φορτηγά, με 31 χιλιάδες.

