Κυψέλη: Την Παρασκευή απολογείται ο 64χρονος για την απόπειρα βιασμού - Τι εξετάζουν οι Αρχές

Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έχει λάβει ο 64χρονος που κατηγορείται για απόπειρα βιασμού 25χρονης γυναίκας με αναπηρία στην Κυψέλη.

Μετά την αποκάλυψη του περιστατικού και την καταγγελία της κόρης του 64χρονου ότι τη βίασε όταν η ίδια ήταν 7 χρονών, οι αρχές πλέον εξετάζουν αν ο δράστης έχει διαπράξει παρόμοια αδικήματα και στο παρελθόν.

Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα της 25χρονης

Βίντεο που δημοσίευσε η ΕΡΤ παρουσιάζει όλο τον ξυλοδαρμό της μητέρας των δύο κοριτσιών με αναπηρία από τον 64χρονο, ο οποίος είχε μπει στο σπίτι της με κλειδιά, τα οποία δεν γνώριζε η ίδια ότι είχε στην κατοχή του. Πιθανολογεί ότι είχε βγάλει αντικλείδι κάποια στιγμή που του είχε δώσει τα δικά της για να την βοηθήσει με κάποια ψώνια.

Το βίντεο προκαλεί αποτροπιασμό, με την άτυχη γυναίκα, να έχει καταλάβει πλέον τη νοσηρή δράση του 64χρονου. Την ίδια στιγμή, ο δράστης της πιάνει τα χέρια, την πετάει στο πάτωμα και της καταφέρνει απανωτά χτυπήματα στο κεφάλι και στο σώμα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης που είχε εγκαταστήσει η μητέρα των δύο κοριτσιών στο σπίτι της.

Κατά την καταγγελία της μητέρας, ο 64χρονος, φέρεται να προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος της μίας 25χρονης, ενώ αποπειράθηκε να επιτεθεί σεξουαλικά και στη δίδυμη αδελφή της. Η μία εκ των δύο εξετάστηκε από ιατροδικαστή και, όπως διευκρινίστηκε, πρόκειται για ασελγείς πράξεις και όχι για βιασμό, ενώ για τη δεύτερη γίνεται λόγος για απόπειρα βιασμού.

Η καταγραφή του ξυλοδαρμού της μητέρας

Στις εικόνες η γυναίκα φαίνεται να ζητά εξηγήσεις από τον 64χρονο και να τον απειλεί ότι θα καλέσει την Αστυνομία. Ακολουθούν σκηνές βίας κατά τις οποίες ο άνδρας χτυπά τη γυναίκα με γροθιές στο πρόσωπο, τη ρίχνει στο πάτωμα και συνεχίζει να τη χτυπά για αρκετά δευτερόλεπτα, προκειμένου να διαφύγει. Η γυναίκα βρίσκεται στο πάτωμα αβοήθητη.

Η μητέρα προσπάθησε να τον ακινητοποιήσει, κρατώντας ένα τηγάνι και στη συνέχεια ένα μαχαίρι, προκειμένου να τον κρατήσει στο σπίτι μέχρι να φτάσουν οι αστυνομικοί.

