Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24χρονη ελληνικής καταγωγής.

Η 24χρονη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών πούλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο. Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοολούχου ποτού, ήταν να μεταφερθούν, υπό την επήρεια μέθης, δύο ανήλικες σε νοσοκομείο της πόλης.