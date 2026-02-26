Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο ανήλικες μετά από κατανάλωση αλκοόλ – Χειροπέδες σε 24χρονη
Η υπάλληλος που συνελήφθη είχε νωρίτερα πουλήσει αλκοολούχο ποτό στις ανήλικες οι οποίες στη συνέχεια κατέληξαν στο νοσοκομείο
Συνελήφθη από αστυνομικούς του Α.Τ. Λευκού Πύργου, χθες το βράδυ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 24χρονη ελληνικής καταγωγής.
Η 24χρονη υπάλληλος καταστήματος ψιλικών πούλησε αλκοολούχο ποτό σε ανήλικο. Αποτέλεσμα της κατανάλωσης αλκοολούχου ποτού, ήταν να μεταφερθούν, υπό την επήρεια μέθης, δύο ανήλικες σε νοσοκομείο της πόλης.
