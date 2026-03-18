Καβάλα: 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του και εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων

Αντιμέτωπος με ένα δυσάρεστο περιστατικό ήρθε ένας 7χρονος που έπαιζε με τον αδερφό του στην Καβάλα.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο Alpha, ο 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του όταν μπήκε στο locker που είχε μείνει ανοιχτό μετά από παραλαβή δέματος. Κάτω από άγνωστες συνθήκες, το παιδί βρέθηκε στο εσωτερικό της θύρας με την πόρτα να κλείνει και εκείνον να εγκλωβίζεται.

Ο 7χρονος τρομοκρατημένος άρχισε να χτυπά την μεταλλική πόρτα. Πολίτες άκουσαν τον θόρυβο και έσπευσαν να δουν τι συμβαίνει. Στο σημείο κλήθηκε Πυροσβεστική αλλά και το Λιμενικό προκειμένου να βοηθήσουν τον 7χρονο να βγει από το εσωτερικό της θυρίδας.

«Ειδοποιηθήκαμε από πολίτες που άκουγαν θόρυβο στο κουτί παραλαβής δεμάτων που υπάρχουν στην πόλη. Με τα εργαλεία που έχουμε ανοίξαμε το ντουλάπι. Τα παιδιά ενδεχομένως το βλέπουν σαν παιχνίδι, σαν αστείο. Καλό είναι να είμαστε προσεκτικοί, να κλείνουμε τη θύρα φεύγοντας», δήλωσε πυροσβέστης.

