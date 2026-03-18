Γιούνκερ: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη» - Εγκώμια Μέτσολα στον Μητσοτάκη

Με την παρουσία του πρώην προέδρου της Κομισιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πλήθος ηγετών που ανήκουν στην πολιτική ομάδα του ΕΛΚ, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες η επετειακή εκδήλωση για τα 50 χρόνια από την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

Σε συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκδήλωσης, έγιναν ειδικές αναφορές στην κρίση χρέους και στην παραμονή της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ως παράδειγμα των προσπαθειών του ΕΛΚ και της ανθεκτικότητας της Ε.Ε.

Ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαίκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, ο οποίος διαδράμισε πρωταγωνιστικό ρόλο κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης χρέους, δήλωσε περήφανος που «κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη».

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα απευθύνθηκε από σκηνής στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και είπε: «Με τον Κυριάκο τώρα η Ελλάδα αποτελεί success story».

Διαβάστε επίσης