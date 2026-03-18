Ωφελεί ο καφές την επιδερμίδα; Τι λένε οι δερματολόγοι

Οι επιδράσεις είναι συχνά προσωρινές και δεν υποστηρίζονται όλοι οι ισχυρισμοί εξίσου από αποδεικτικά στοιχεία.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο διάσημα ποτά στον κόσμο, αλλά ο ρόλος του μπορεί να υπερβαίνει την ενίσχυση της ενέργειας. Τα τελευταία χρόνια η καφεΐνη, η δραστική ένωση στον καφέ, έχει γίνει ένα δημοφιλές συστατικό σε προϊόντα περιποίησης δέρματος και συχνά προωθείται για τη δυνατότητά της να μειώνει το πρήξιμο, να συσφίγγει το δέρμα και να βελτιώνει τη συνολική εμφάνιση.

Υποστηρίζουν όμως οι δερματολόγοι αυτούς τους ισχυρισμούς;

Πώς επηρεάζει η καφεΐνη το δέρμα

Η καφεΐνη είναι μια βιολογικά δραστική ένωση, που αλληλεπιδρά με τα αιμοφόρα αγγεία και τα κύτταρα του δέρματος. Όταν εφαρμόζεται στο δέρμα:

  • Συσφίγγει τα αιμοφόρα αγγεία (αγγειοσυστολή)
  • Μειώνει τη φλεγμονή
  • Παρέχει αντιοξειδωτικές επιδράσεις
  • Συσφίγγει προσωρινά το δέρμα

Αυτοί οι μηχανισμοί εξηγούν γιατί η καφεΐνη περιλαμβάνεται συχνά σε προϊόντα που στοχεύουν στο πρήξιμο, την ερυθρότητα και τον ανομοιόμορφο τόνο του δέρματος.

Πιθανά οφέλη του καφέ και της καφεΐνης για το δέρμα

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν διάφορους τρόπους με τους οποίους η καφεΐνη μπορεί να υποστηρίξει την εμφάνιση και την υγεία του δέρματος.

1. Μπορεί να μειώσει το πρήξιμο, ειδικά γύρω από τα μάτια

Η ικανότητα της καφεΐνης να συστέλλει τα αιμοφόρα αγγεία μπορεί να μειώσει προσωρινά το πρήξιμο και τη συσσώρευση υγρών κάτω από τα μάτια. Γι' αυτό χρησιμοποιείται συνήθως σε κρέμες ματιών.

2. Μπορεί να μειώσει τους μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια

Βελτιώνοντας τη ροή του αίματος και μειώνοντας τη συσσώρευση αίματος κάτω από το δέρμα, η καφεΐνη μπορεί να κάνει τους μαύρους κύκλους να φαίνονται λιγότερο αισθητοί. Ωστόσο, το αποτέλεσμα είναι συνήθως προσωρινό και ποικίλλει άτομο σε άτομο.

3. Παρέχει αντιοξειδωτική προστασία

Η καφεΐνη περιέχει αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην προστασία του δέρματος από το οξειδωτικό στρες, το οποίο συνδέεται με την πρόωρη γήρανση. Έτσι:

  • Προστατεύει από περιβαλλοντικές βλάβες
  • Μειώνει τα σημάδια γήρανσης με την πάροδο του χρόνου

4. Μπορεί να σφίξει προσωρινά το δέρμα

Η καφεΐνη μπορεί να έχει μια βραχυπρόθεσμη συσφικτική επίδραση στο δέρμα, η οποία μπορεί να βελτιώσει την εμφάνιση των λεπτών γραμμών ή να δώσει στο δέρμα μια πιο λεία εμφάνιση.

5. Μπορεί να υποστηρίξει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής και των μαλλιών

Ορισμένα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η καφεΐνη μπορεί να διεγείρει τους θύλακες των τριχών και να υποστηρίξει την υγεία του τριχωτού της κεφαλής, όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα μαλλιών, αν και τα αποτελέσματα εξακολουθούν να μελετώνται.

Έχει παρόμοια οφέλη και το να πίνετε καφέ;

Οι επιπτώσεις της κατανάλωσης καφέ στο δέρμα είναι λιγότερο άμεσες. Ο καφές περιέχει αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορεί να συμβάλλουν στη συνολική υγεία. Ωστόσο, οι δερματολόγοι γενικά τονίζουν ότι:

  • Τα οφέλη από την κατανάλωση καφέ δεν είναι τα ίδια με τις τοπικές επιδράσεις/εφαρμογές
  • Η υπερβολική πρόσληψη καφεΐνης μπορεί να συμβάλει στην αφυδάτωση σε ορισμένα άτομα
  • Τα πρόσθετα σάκχαρα ή τα ροφήματα καφέ υψηλής θερμιδικής αξίας μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του δέρματος

Η μέτρια κατανάλωση μπορεί να ενταχθεί σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά δεν αποτελεί πρωταρχική στρατηγική περιποίησης της επιδερμίδας.

Υπάρχουν κίνδυνοι ή μειονεκτήματα;

Ενώ η περιποίηση της επιδερμίδας με βάση την καφεΐνη είναι γενικά ασφαλής, υπάρχουν ορισμένοι περιορισμοί:

  • Οι επιδράσεις είναι προσωρινές, όχι μακροχρόνιες
  • Δεν αντιδρούν όλοι οι τύποι δέρματος με τον ίδιο τρόπο
  • Η υπερβολική χρήση προϊόντων μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο ευαίσθητο δέρμα

Για κατανάλωση καφέ ως ποτό:

  • Η υπερβολική καφεΐνη μπορεί να διαταράξει τον ύπνο, κάτι που μπορεί να επηρεάσει έμμεσα την υγεία του δέρματος
  • Τα ζαχαρούχα ροφήματα καφέ μπορεί να συμβάλλουν σε δερματικά προβλήματα που συνδέονται με τη διατροφή
Τι προτείνουν οι δερματολόγοι

Οι ειδικοί προτείνουν τη χρήση καφεΐνης ως υποστηρικτικού συστατικού περιποίησης της επιδερμίδας και όχι ως αυτόνομη λύση. Οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν:

  • Χρήση κρέμας ματιών με καφεΐνη για το πρήξιμο
  • Συνδυασμός καφεΐνης με μια ευρύτερη ρουτίνα περιποίησης δέρματος
  • Καλή ενυδάτωση και ισορροπημένη διατροφή
  • Προστασία του δέρματος από την έκθεση στον ήλιο

Η καφεΐνη μπορεί να ενισχύσει τα αποτελέσματα, αλλά λειτουργεί καλύτερα σε συνδυασμό με αποδεδειγμένες συνήθειες περιποίησης δέρματος.

Συμπέρασμα

Ο καφές, και συγκεκριμένα η δραστική του ουσία καφεΐνη, μπορεί να προσφέρει ορισμένα οφέλη για το δέρμα - ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιείται σε προϊόντα τοπικής εφαρμογής. Μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του πρηξίματος, στη βελτίωση της εμφάνισης των μαύρων κύκλων και στην παροχή αντιοξειδωτικής προστασίας.

Ωστόσο, αυτά τα αποτελέσματα είναι ως επί το πλείστον προσωρινά και θα πρέπει να θεωρούνται μέρος μιας ευρύτερης προσέγγισης περιποίησης της επιδερμίδας. Η κατανάλωση καφέ μπορεί να υποστηρίζει τη γενική υγεία, αλλά δεν αντικαθιστά τις στοχευμένες πρακτικές περιποίησης της επιδερμίδας.

Για καλύτερα αποτελέσματα, οι δερματολόγοι συνιστούν τη χρήση καφεΐνης ως συμπληρωματικό εργαλείο παράλληλα με μια συνεπή και ολοκληρωμένη ρουτίνα περιποίησης της επιδερμίδας.

Πηγές:
clevelandclinic.org
aad.org
nhs.uk
mayoclinic.org
harvard.edu

22:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Άλμπα Βερολίνου – ΑΕΚ 88-93 (79-79κ.α.): Η «Ένωση» πήρε πρωτιά και πλεονέκτημα έδρας!

22:41LIFESTYLE

Ο Βαλ Κίλμερ «επιστρέφει» στον κινηματογράφο, ένα χρόνο μετά τον θάνατό του μέσω AI

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η Μπαρτσελόνα πέρασε στα προημιτελικά με «εφτάρα»!

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η στρατηγική «αποκεφαλισμού» του Ιράν κινδυνεύει με αντίθετα αποτελέσματα

22:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας από Αλεξανδρούπολη: «Δεν μπορεί να υπάρξει δημοκρατία χωρίς αντιπολίτευση»

22:23ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 7χρονος έπαιζε με τον αδερφό του και εγκλωβίστηκε σε θύρα παραλαβής δεμάτων

22:15ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Spider-Man: Brand New Day»: Το πρώτο trailer κυκλοφόρησε και είναι πιο ώριμο και σκοτεινό!

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: «Μόνο περηφάνια…» - Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε «φίνα κορίτσια» και κόσμο

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

21:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη» - Εγκώμια Μέτσολα στον Μητσοτάκη

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η Disney Cruise Line ανακοίνωσε το επόμενο πλοίο της που θα κάνει ντεμπούτο το 2027

21:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

«Κερδίζεις, χάνεις ΠΑΟ δεν πειράζει»: Τρομερή αποθέωση για τα «φίνα κορίτσια» (βίντεο)

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι IDF επιτέθηκαν σε στόχους του ιρανικού ναυτικού στη Κασπία Θάλασσα

21:33ΕΥ ΖΗΝ

Ωφελεί ο καφές την επιδερμίδα; Τι λένε οι δερματολόγοι

21:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Νέα γραμμή άμυνας για την πρώτη κατοικία

21:22ΚΟΣΜΟΣ

CBS: Ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει για στρατεύματα στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

21:14ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός αύριο: Βροχές και καταιγίδες σε όλη τη χώρα – Ισχυροί άνεμοι στο Αιγαίο

21:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Μουσικός περίπατος στο Μουσείο Ακρόπολης με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

19:42ΕΛΛΑΔΑ

Απόφαση «σταθμός» από το ΣτΕ για τους διαζευγμένους γονείς - Πώς διαμορφώνεται η γονική μέριμνα

19:36ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία για αγοράκι τριών ετών - Κατάπιε ξυραφάκι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

20:38ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Eπίθεση στην ενεργειακή «καρδιά» του Ιράν - Ξεκίνησαν τα αντίποινα της Τεχεράνης στις χώρες του Κόλπου

17:32ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Γεννάει παιδιά για να γλιτώσει τη φυλακή

11:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ζούσε με €370 το μήνα και ‘έφυγε’ χτυπημένη από τον καρκίνο»: Η viral ανάρτηση για την κυρία Μαρία

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

20:45ΕΛΛΑΔΑ

Επαναπατρίστηκαν 101 Έλληνες και 45 κατοικίδια - Χαμόγελα και συγκίνηση στο «Ελ. Βενιζέλος» - Τι δήλωσαν στο Newsbomb

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

23:25LIFESTYLE

Κρήτη: Μια αγκαλιά, μια παρέα - Νύφη και γαμπρός χορεύουν με τους δικούς τους ανθρώπους

17:36LIFESTYLE

Ταλαιπωρία για την Ιωάννα Τούνη: «Τα νεύρα μου με την απεργία των ταξί» - Η οργισμένη ανάρτηση

22:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η στρατηγική «αποκεφαλισμού» του Ιράν κινδυνεύει με αντίθετα αποτελέσματα

21:34ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινά ΜΜΕ: Οι IDF επιτέθηκαν σε στόχους του ιρανικού ναυτικού στη Κασπία Θάλασσα

21:54ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιούνκερ: «Είμαι περήφανος που κρατήσαμε την Ελλάδα στην Ευρωζώνη» - Εγκώμια Μέτσολα στον Μητσοτάκη

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

22:06ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: «Μόνο περηφάνια…» - Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε «φίνα κορίτσια» και κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ