Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

Δορυφορικές εικόνες αποκάλυψαν συγκεντρώσεις πάνω από 2.000 κινεζικών αλιευτικών πλοίων κοντά στη Ζώνη Οικονομικής Εκμετάλλευσης (ΖΟΕ) της Ιαπωνίας στη Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας. Τα πλοία παρέμειναν σε σχηματισμό για πάνω από 24 ώρες, στην ίδια θέση παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και με απόσταση μεταξύ τους μικρότερη από 500 μέτρα.

