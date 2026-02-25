Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη

Το 2024 ο Δήμος Αριστοτέλη συγκέντρωσε το 98,81%, των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους σε όλη τη χώρα

Newsbomb

Ελληνικός Χρυσός: Ιστορικό ρεκόρ μεταλλευτικών τελών για τον Δήμο Αριστοτέλη
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ελληνικός Χρυσός συνεχίζει να αποτελεί σταθερό πυλώνα ανάπτυξης για τον Δήμο Αριστοτέλη και να στηρίζει άμεσα και έμμεσα την τοπική κοινωνία της Βορειοανατολικής Χαλκιδικής, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ελληνική οικονομία. Μέσω της ετήσιας απόδοσης μεταλλευτικών τελών στο Ελληνικό Δημόσιο, η δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός επιστρέφει απτά οφέλη και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς μέρος των εσόδων αποδίδεται στον Δήμο Αριστοτέλη, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου αναπτύσσονται οι δραστηριότητες της εταιρείας.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του ΥΠΕΝ για τη Μεταλλευτική και Λατομική Δραστηριότητα στην Ελλάδα για το 2024, ο Δήμος Αριστοτέλη εισέπραξε (το 2025) το 98,81% του συνόλου των μεταλλευτικών τελών που αποδόθηκαν σε Δήμους πανελλαδικά, επιβεβαιώνοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχετικών εσόδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά, προέρχεται από τη μεταλλευτική δραστηριότητα της Ελληνικός Χρυσός στην Χαλκιδική. Το ποσοστό αυτό, μεταφράζεται σε ιδιαίτερα σημαντικά μεγέθη για την τοπική οικονομία, καθώς ανήλθε σε πάνω από 7 εκατ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής. Πρόκειται για πόρους που στηρίζουν τις υποδομές, προωθούν την ανάπτυξη και αναβαθμίζουν την καθημερινή ζωή των κατοίκων.

palaioxwri-dhmoy-aristotelh-xalkidikhs.jpg
default

Η Ελληνικός Χρυσός ενισχύει συνολικά την τοπική οικονομία μέσω της απασχόλησης 4.300 εργαζόμενων σήμερα, στα Μεταλλεία Κασσάνδρας, τη στήριξη των τοπικών προμηθευτών με αξία προμηθειών άνω των 25 εκατ. ευρώ για το 2024, καθώς και της υλοποίησης ενός μακροχρόνιου προγράμματος κοινωνικών επενδύσεων ύψους 80 εκατ. δολαρίων με έργα που εστιάζουν στην τοπική ανάπτυξη. Είναι ενδεικτικό ότι το 2024, η εταιρεία προχώρησε σε κοινωνικές επενδύσεις συνολικής δαπάνης 2,47 εκατ. ευρώ, για την υλοποίηση 137 έργων και δράσεων Εταιρικής Υπευθυνότητας στην τοπική κοινωνία.

Στο πλαίσιο της διαρκούς κοινωνικής και οικονομικής συνεισφοράς, τα δύο μεταλλευτικά έργα, το έργο των Σκουριών και το μεταλλείο Ολυμπιάδας, αποτελούν πλέον το θεμέλιο της οικονομικής ευημερίας για ολόκληρη την περιοχή. Με το έργο των Σκουριών να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη έχοντας ξεπεράσει το 90% της κατασκευής του και περισσότερους από 2.300 εργαζόμενους να απασχολούνται σε αυτό, η έναρξη λειτουργίας του, αναμένεται το 3ο τρίμηνο του έτους. Η δυναμική αυτή, σε συνδυασμό με την επένδυση εκσυγχρονισμού και αύξησης της παραγωγικότητας στο ήδη ενεργό μεταλλείο της Ολυμπιάδας, δημιουργεί έναν ισχυρό αναπτυξιακό άξονα. Μαζί, οι δύο αυτές μονάδες, ενισχύουν καθοριστικά την απασχόληση, την εξαγωγική δραστηριότητα και τα δημόσια έσοδα, υποστηρίζοντας περαιτέρω τον Δήμο Αριστοτέλη και συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού αφηγήματος για την Ελλάδα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Στο νοσοκομείο από κατανάλωση απορρυπαντικού δύο κρατούμενοι

16:14ΚΟΣΜΟΣ

Μπιλ Γκέιτς: Γιατί ο Επστάιν τον εκβίαζε - Τι είπε για τις δύο ρωσίδες με τις οποίες είχε σχέση

16:11ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Καταδίκη 47χρονου για κακοποίηση 52χρονου ΑμεΑ

15:58ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Καταδίωξη Κηφισιά: Αναβολή στο Αυτόφωρο για τον γνωστό μάνατζερ

15:54ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θέατρο του Νέου Κόσμου: «Εχθρός του Λαού» - Τελευταίες παραστάσεις για το σπουδαίο θεατρικό γεγονός

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Αρνείται κάθε εμπλοκή ο 48χρονος ξάδερφος του Φανούρη Καργάκη

15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Με ψύχρα κάνει «ποδαρικό» ο Μάρτιος – Τι είναι τα ensembles

15:36ΚΟΣΜΟΣ

Μιανμάρ: Τουλάχιστον 17 νεκροί από αεροπορική επιδρομή σε αγορά χωριού

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πεντέλη για εξαφάνιση 15χρονου

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δίκη παραπέμπεται ο Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά

15:21ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε αγρότες στις Φέρες: «Δεν θέλουμε να τρέχετε πίσω από το κράτος - Θα υπάρχει και του χρόνου στήριξη εφόσον χρειαστεί»»

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Μουσείο του Λούβρου: Νέος επικεφαλής ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, Κριστόφ Λεριμπό

15:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης από Έβρο: «Θα έχουμε την είσοδο και την έξοδο της χώρας προς την Τουρκία, που μας αξίζει» - Έργα υποδομής 30 εκατομμυρίων ευρώ στο ποτάμι

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Καβγάδισε με τον Μαρκόπουλο στη Βουλή και μετά το έριξε στις... καρδούλες

15:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καβγάς Μαρκόπουλου – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Η «τραμπούκικη επέλαση» και η «πολιτικός χούλιγκαν»

15:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Δορυφορικές εικόνες αποκαλύπτουν: Πάνω από 2.000 κινεζικά πλοία κοντά στην Ιαπωνία

15:02ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανία: Άρχισε να λειτουργεί το πρώτο ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής drone

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:42ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

ΑΣΟΕΕ: Η κατάθεση του πρύτανη για τη διαπόμπευση - «Με κρατούσαν και έβαλαν την ταμπέλα με τη βία, τα κατέστρεφαν όλα»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι - Μέχρι 250 ευρώ το ποσό

11:01LIFESTYLE

Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

14:49ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Εκταφή 150 σορών γιατί δεν ολοκληρώθηκε η αποσύνθεση λόγω Covid-19

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον Έβρο ο Κυριάκος Μητσοτάκης: Η συνάντηση με την «Κυρά του Δέλτα»

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

15:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ολόκληρο οπλοστάσιο στις φυλακές Δομοκού: 14 μαχαίρια, 5 σουβλιά, λάμα, λόγχη, κινητά και φορτιστές

15:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντοπούλου: Καβγάδισε με τον Μαρκόπουλο στη Βουλή και μετά το έριξε στις... καρδούλες

15:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Τσατραφύλλιας: Με ψύχρα κάνει «ποδαρικό» ο Μάρτιος – Τι είναι τα ensembles

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

15:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σε δίκη παραπέμπεται ο Βαρουφάκης μετά τις δηλώσεις για τα ναρκωτικά

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

15:13ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τιμολόγια ρεύματος: Φθηνότερα τον Μάρτιο - Ο ρόλος των καιρικών συνθηκών

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Πεντέλη για εξαφάνιση 15χρονου

14:22ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ύδρα: Αποκλειστικές εικόνες από τα γυρίσματα της ταινίας του Μπραντ Πιτ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ