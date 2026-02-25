Bρετανία: Άρχισε να λειτουργεί το πρώτο ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής drone

Το πρώτο ουκρανικό εργοστάσιο παραγωγής μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων άρχισε να λειτουργεί στη Βρετανία, δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής της Ουκρανίας Βάλερι Ζαλούζνι.

«Η Ουκρανία διεξάγει ένα πόλεμο εν μέσω διαρκών πυραυλικών πληγμάτων, καταστροφής υποδομών και απειλών εναντίον εγκαταστάσεων παραγωγής. Ως εκ τούτου, η έναρξη της παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια βαθιά στρατηγική λογική», δήλωσε ο Ζαλούζνι μέσω του Telegram. «Αυτό δεν μεταθέτει το κέντρο βάρους μακριά από την Ουκρανία. Πρόκειται για επέκταση των κοινών ικανοτήτων μας και για τη δημιουργία μιας δεύτερης γραμμής άμυνας που εγγυάται τη συνέχεια της παραγωγής», πρόσθεσε.

Τον Σεπτέμβριο, η ιδιωτική ουκρανική εταιρεία κατασκευής drone Ukrspecsystems ανακοίνωσε ότι επενδύει πάνω από 267 εκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή ενός νέου εργοστασίου στο Μίλντενχολ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Βρετανία διπλασιάζει τις δυνατότητές της σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς ο Healey ανακοίνωσε επίσης τη δημιουργία ενός νέου Κέντρου Μη επανδρωμένων αεροσκαφών στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας ότι οι επενδύσεις σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αυτόνομα συστήματα θα διπλασιαστούν φτάνοντας συνολικά τα 5 δισεκατομμύρια δολάρια. Η χώρα έχει δεσμευτεί να δαπανήσει το 10% του προϋπολογισμού εξοπλισμού της σε νέες τεχνολογίες, ξεκινώντας από φέτος.