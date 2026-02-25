Μουσείο του Λούβρου: Νέος επικεφαλής ο πρόεδρος του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, Κριστόφ Λεριμπό

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, διόρισε τον Κριστόφ Λεριμπό, πρόεδρο του Ανακτόρου των Βερσαλλιών, ως νέος επικεφαλής του Μουσείου του Λούβρου.

Ο Λεριμπό θα διαδεχθεί τη Λοράνς ντε Καρ, η οποία παραιτήθηκε την Τρίτη, και δέχεται έντονη κριτική από τον Οκτώβριο, όταν διαρρήκτες έκλεψαν κοσμήματα αξίας περίπου 102 εκατομμυρίων δολαρίων, αποκαλύπτοντας σοβαρές ελλείψεις στην ασφάλεια του μουσείου. Τα κοσμήματα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Το γαλλικό υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε σε ανακοίνωσή του: «Προτεραιότητα του Λεριμπό θα είναι η ενίσχυση της ασφάλειας του κτιρίου, των συλλογών και των ανθρώπων, η αποκατάσταση ενός κλίματος εμπιστοσύνης και η προώθηση, μαζί με όλες τις ομάδες, των απαραίτητων μετασχηματισμών για το μουσείο».

Ο 62χρονος Κριστόφ Λεριμπό υπήρξε διευθυντής του Μουσείου του Ορσέ, είναι διπλωματούχος της σχολής του Λούβρου και καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης. Είναι μέλος της Ακαδημίας Καλών Τεχνών του Παρισιού από το 2023, διαδεχόμενος τον Πιερ Καρντέν, εμβληματική προσωπικότητα του χώρου της γαλλικής υψηλής ραπτικής.