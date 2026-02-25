Κίνηση τώρα: Σύγκρουση οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού - Μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Λαμία

Snapshot Στη Λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Λαμία και στο ύψος της οδού Δυρραχίου, σημειώθηκε σύγκρουση οχημάτων που προκαλεί μεγάλες καθυστερήσεις.

Η Τροχαία βρίσκεται στο σημείο για ρύθμιση της κυκλοφορίας και απομάκρυνση των εμπλεκόμενων οχημάτων.

Αυξημένη έως πολύ αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε βασικούς άξονες όπως Αθηνών

Λαμίας, Κηφισίας, Συγγρού, Βασιλίσσης Σοφίας, Κατεχάκη και Ποσειδώνος.

Η κατάσταση της κυκλοφορίας θα αποκατασταθεί μετά την απομάκρυνση των οχημάτων και την ολοκλήρωση της ρύθμισης από τις αρχές.

Πού καταγράφεται αυξημένη κίνηση

Σύμφωνα με την εικόνα του οδικού δικτύου, αυξημένη έως πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε:

Αθηνών – Λαμίας (έξοδος και είσοδος, κυρίως στο τμήμα από Αθηνών έως κόμβο Καλυφτάκη)

Λεωφόρο Κηφισίας (άνοδος και κάθοδος)

Λεωφόρο Συγγρού (άνοδος)

Βασιλίσσης Σοφίας (άνοδος και κάθοδος)

Κατεχάκη (και στα δύο ρεύματα)

Λεωφόρο Ποσειδώνος (ρεύμα προς Πειραιά, από Άλιμο έως Στάδιο Καραϊσκάκη)

Κεντρικούς οδικούς άξονες γύρω από το κέντρο της Αθήνας

Η κίνηση παραμένει αυξημένη και στη Λεωφόρο Αθηνών (έξοδος και είσοδος), καθώς και σε βασικούς οδικούς άξονες του λεκανοπεδίου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν υπομονή και, εφόσον είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας.