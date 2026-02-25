Καβγάς Μαρκόπουλου – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Η «τραμπούκικη επέλαση» και η «πολιτικός χούλιγκαν»

Σφοδρή αντιπαράθεση είχαν για μία ακόμα φορά στη Βουλή η Ζωή Κωνσταντοπούλου κι ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, με αφορμή τα επεισόδια στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας.

Το επεισόδιο έγινε κατά την διάρκεια της συζήτησης του αιτήματος άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ, ύστερα από μήνυση που υπέβαλλε ο Στέφανος Κασσελάκης.

Όταν ζήτησε κι έλαβε τον λόγο η κυρία Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Μακρόπουλο για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας μιας και ο βουλευτής της ΝΔ συνόδευε τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

«Ήσασταν στο πλευρό του Γεωργιάδη στην τραμπούκικη επέλεση»

«Κύριε Μαρκόπουλε, ήσασταν στο πλευρό Γεωργιάδη, στη τραμπούκικη επέλαση στο νοσοκομείο. Είναι τα αστυνομικά όργανα ιδιωτική υπηρεσία του νοσταλγού της Χούντας, αρνητή του Ολοκαυτώματος, αρνητή των νεκρών του Πολυτεχνείου, Άδωνι Γεωργιάδη; Γιατί δείχνατε εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί ένας γιατρός δέθηκε πισθάγκωνα κατά την επίσκεψή σας. Δένετε πισθάγκωνα γιατρούς για να τους επιτιμά σαν χιτλερίσκος ο Γεωργιάδης;», τόνισε η κυρία Κωνσταντοπούλου μεταξύ άλλων, σημειώνοντας πως το σημερινό αίτημα για άρση ασυλίας του είναι «ήσσον» και «παρανυχίδα», «σε σχέση με όσα έχει διαπράξει».

«Ως δημοσιογράφος, επαινούσε τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής και τον ίδιο τον Ν. Μιχαλολιάκο, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει πρόσωπο της χρονιάς το 2013. Ο κ. Μαρκόπουλος θα έπρεπε να έχει αρθεί η ασυλία του για πιο σοβαρά θέματα. Για το “μπάζωμα” της εξεταστικής επιτροπής για τα Τέμπη και για αυτή τη βίαιη πράξη κλεισίματος της επιτροπής, με αυτό το πόρισμα υπόθαλψης προσώπων υπαιτίων που θα δικαστούν για την αποτροπή ελέγχου σε πλείστες διαδικασίες ποινικής ευθύνης υπουργών, για πλείστες ύβρεις και συκοφαντίες που έχει συμμετάσχει εδώ στη Βουλή» πρόσθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Είστε πολιτικός χούλιγκαν»

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, απάντησε επί προσωπικού στην κυρία Κωνσταντοπούλου λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είμαστε εδώ για την μήνυση που μου έχει καταθέσει ο κ. Κασσελάκης ο οποίος δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από δικηγόρους με πελάτες βιαστές με τυρόπιτες».

Πρόσθεσε δε, πως «το μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του. Αυτό που κάνει η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου. Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman. Στερείστε σοβαρότητας κυρία Κωνσταντοπούλου. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός αλλά τελικά αυτό είστε. Είστε πολιτικός χούλιγκαν».

