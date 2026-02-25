Παντρεύεται η Φαίη Σκορδά – Οι αποκαλύψεις της Σταματίνας Τσιμτσιλή

Φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τη Φαίη Σκορδά να παντρεύεται τον αγαπημένο της Αλέξανδρο. Μάλιστα, τις τελευταίες ώρες, ένα ρεπορτάζ κάνει τον γύρο του διαδικτύου και προκαλεί ενδιαφέρον.

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η οποία διατηρεί φιλική σχέση με την παρουσιάστρια του «Buongiorno», επιβεβαίωσε το πρωί της Τετάρτης την είδηση μέσα από το «Happy Day».

«Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που θέλουν την όμορφη παρουσιάστρια να ανεβαίνει τα σκαλιά της εκκλησίας ή του δημαρχείου με τον αγαπημένο της. Μιλάμε για μία σχέση πολλών ετών που έχει δοκιμαστεί, που έχει περάσει από διάφορα στάδια και ο κοινός παρονομαστής, αυτό που έχει μείνει είναι η αγάπη, ο σεβασμός, ο έρωτας και η ανάγκη και των δύο για το επόμενο βήμα.

Εγώ μπορεί να ξέρω πολλά σε προσωπικό επίπεδο και να τα ‘χω συζητήσει εδώ και πολύ καιρό με τη Φαίη και να τα ‘χω κρατήσει για μένα, γιατί έχουμε και μια φιλική σχέση που μας συνδέει πάρα πολλά χρόνια. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως δημοσιογραφικά… και μου επιτρέπεται, είναι ότι η Φαίη είναι πάρα πολύ καλά με τον Αλέξανδρο Αθανασιάδη, τον αρχιτέκτονα της καρδιάς της.

Δεν κρύβουν τη σχέση τους. Κάνουν εμφανίσεις δημόσια χωρίς να έχουν το άγχος του ποιος θα τους δει. Είναι σίγουρο και δεδομένο ότι αυτή η σχέση θα οδηγήσει σε γάμο. Δεν ξέρω αν θα είναι σε ένα μήνα, σε δυο μήνες γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλει να γίνει πιο κλειστός, μυστικός και μετά να γίνει ένα πάρτι…», αποκάλυψε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

«Από εκεί και πέρα αυτό που θα πω εγώ με βεβαιότητα και ουσιαστικά επιβεβαιώνουμε και τα δημοσιεύματα χωρίς όμως να πούμε κάτι συγκεκριμένο, είναι ότι το ζευγάρι, η Φαίη και ο Αλέξανδρος, ζουν σαν παντρεμένοι. Μπορεί να μην έχουν παντρευτεί ακόμα, αλλά ζουν σαν παντρεμένοι», συμπλήρωσε η παρουσιάστρια του ALPHA.

Φαίη Σκορδά: Η έναρξη του «Buongiorno» μετά τα δημοσιεύματα για γάμο

Η Φαίη Σκορδά, το πρωί της Τετάρτης, υποδέχτηκε το κοινό στο «Buongiorno» και οι συνεργάτες της δεν άφησαν ασχολίαστα τα παραπάνω.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είπε χαρακτηριστικά: «Έτσι και δεν με καλέσεις, μα την Παναγία… Βγαίνω παντού και λέω η αδερφή μου και η αδερφή μου, θα φας μπλοκ, μα την Παναγία. Το λέω μπροστά σε όλους, εμένα δεν θα καλέσεις; Έχω στο μυαλό μου γιατί μπορεί να μη με καλέσεις, κάνω στο μυαλό μου σενάρια»...

