Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα σύμφωνα με την ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά 

Newsbomb

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

Πώς θα κυμανθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες στην Αθήνα 

Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σταθερό και χωρίς έντονα φαινόμενα διαμορφώνεται το σκηνικό του καιρού στην Αθήνα τις επόμενες ημέρες, σύμφωνα με τη νέα ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά.

Ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για ανοιξιάτικο καιρό χωρίς σημαντικές μεταβολές. Η νέφωση θα παρουσιάσει κατά διαστήματα αυξημένες συγκεντρώσεις, κυρίως προς τα μέσα της περιόδου αλλά και εκ νέου προς το τέλος της εβδομάδας. Ωστόσο, δεν αναμένονται αξιόλογες βροχοπτώσεις, καθώς τα περισσότερα προγνωστικά σενάρια δείχνουν μηδενικά ή οριακά ποσά υετού. Μόνο προς το τέλος της εβδομάδας διαφαίνεται μια μικρή πιθανότητα για ασθενείς, τοπικές βροχές.

Η θερμοκρασία ακολουθεί ήπια ανοδική πορεία, με τις μέγιστες να κυμαίνονται περίπου από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου και τις ελάχιστες να παραμένουν σε μονοψήφιες τιμές, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο κ. Κολυδάς.

Δείτε την ανάρτησή του:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα στα σκαριά: Από τι θα εξαρτηθεί, ποιοι οι δικαιούχοι

13:05ΠΑΙΔΕΙΑ

Εντός Ύλης - Δρ. Ντένια Κανελλοπούλου: Ψηφιακή καινοτομία, AI και το μέλλον που χτίζεται σήμερα

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:59ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Από 1η Μαρτίου η νέα περίοδος ασφαλιστικής ικανότητας

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός εντοπίστηκε 56χρονος εργάτης στο λιμάνι του Ηρακλείου

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φλωρίδης για Τέμπη: Διαστρεβλώνουν τα πράγματα για να παραπλανήσουν τον κόσμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός ταξί «πείραξε» το ταξίμετρο και χρέωνε διπλές ταρίφες

12:45ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Απελευθερώθηκε και απελάθηκε Αμερικανός αφού πέρασε 11 χρόνια στη φυλακή για την δολοφονία της μητέρας της συντρόφου του

12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

12:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

To ΠΑΣΟΚ καλεί το Υπερταμείο σε λογοδοσία στη Βουλή

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερις στους δέκα εργαζόμενους στην Ελλάδα δεν αξιολογούνται ούτε επιμορφώνονται

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

12:16ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Καφέ κηλίδα εμφανίστηκε στο λιμάνι - Τι είπε το Λιμεναρχείο

12:11ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νova: Οι ταινίες «Hamnet» και «Sentimental Value» που διακρίθηκαν στα 2026 EE BAFTA Film Awards θα προβληθούν αποκλειστικά στα κανάλια Novacinema!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

11:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τελευταία ευκαιρία για «Ήμερη», «Αστερόσκονη» και «Χαμένη Άνοιξη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολοταρία: Έγινε η κλήρωση του Φεβρουαρίου - Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Πατήσια: Η στιγμή που 70χρονος οδηγός επιτίθεται με μαχαίρι σε 51χρονο διανομέα για την... προτεραιότητα - Βίντεο

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση Έπσταϊν: Νέα φωτογραφία του Στίβεν Χόκινγκ ανάμεσα σε δύο κοπέλες με μπικίνι

11:24ΚΟΣΜΟΣ

Έρευνα: Tα 25 σημάδια που αποκαλύπτουν ότι γεράσαμε - Το «τεστ» που φανερώνει την ηλικία μας

10:07ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16: Τι συμβαίνει με τα μαχητικά αεροσκάφη και το «αγκάθι» της Άγκυρας - Βίντεο

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Αυξάνονται κατά 1,5 έτος τα όρια ηλικίας - Ποιοι κερδίζουν

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Το «LSD της αρχαιότητας»:Νέα έρευνα υποστηρίζει ότι βρήκε το «μυστικό συστατικό» των Ελευσινίων Μυστηρίων

12:26ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κτηνοτρόφος έβαψε κόκκινα τα πρόβατά του για να μην του τα κλέβουν

10:08ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Απεργία στις 28 Φεβρουαρίου για τα τρία χρόνια από την τραγωδία - Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

08:58ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Βίντεο με τον 64χρονο να δέρνει τη μητέρα των 25χρονων ΑμεΑ όταν τον έπιασε στα «πράσα» - Σκληρές εικόνες

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία κατακλύζει την ΕΕ με μετανάστες μέσα από μυστικά τούνελ γράφουν Telegraph, Daily Mail

12:53ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές: Δικηγόρος οπλοφορούσε κατά τη διάρκεια δίκης στο Πρωτοδικείο - Τι καταγγέλλει η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: «Ο γιος μου θα μείνει με τα σκάγια όλη του τη ζωή» – Οργή συγγενών για τον 46χρονο

12:18ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός των επόμενων ημερών στην Αθήνα - Η πρόγνωση Κολυδά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό σε λεωφορείο στη γραμμή Πειραιάς-Σύνταγμα: Οδηγός έτρωγε στο τιμόνι!

12:03ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Τα 3 πιο ισχυρά καρτέλ ναρκωτικών - Οι ζώνες επιρροής, οι αποκεφαλισμοί αντιπάλων και οι βρώμικες «μπίζνες» δισεκατομμυρίων

12:00ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από το διάστημα καταγράφει ρωσική πυραυλική επίθεση με Kh-101 και Iskander στην Ουκρανία

10:12ΜΠΑΣΚΕΤ

«Ο Παναθηναϊκός προκαλεί τρόμο στην Ευρωλίγκα» - Αποθέωση στην Ισπανία για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο

05:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λοταρία αποδείξεων: Δείτε ΕΔΩ αν κερδίσατε μέχρι 50.000 ευρώ αφορολόγητα (52η κλήρωση)

10:48ΕΛΛΑΔΑ

Θήβα: Νεκρός 27χρονος έπειτα από συμπλοκή μεταξύ Πακιστανών - Τραυματίστηκε 30χρονος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ